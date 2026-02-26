特朗普稱伊朗導彈將威脅美本土 伊外長反駁：早已設下射程限制
撰文：劉耀洋
出版：更新：
特朗普2月24日在國情咨文中威脅，如果伊朗拒絕放棄其核子及遠程彈道導彈計劃，他將考慮採取軍事行動，並聲稱伊朗可在短期內發展出能威脅美國本土的導彈。對此，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）翌日作出反駁，稱該國導彈計劃屬防禦性質，並對國產的導彈設下射程限制，嘲諷特朗普已成為假新聞的「受害者」。
阿拉格齊周三接受印媒《今日印度》（India Today）專訪時，對特朗普的指控作出回應。他表示，伊朗沒有研發能夠打到美國本土的飛彈，伊朗武裝部隊更故意將國產導彈的射程限制在2000公里以內，根本不會威脅到美國本土。
阿拉格齊強調：「這（伊朗導彈計劃）完全是為了我們自身的防禦，我們的飛彈本質上是防禦性......純粹是為了威懾和幫助我們保衛自己。」
另外，他談及美伊核談判時，重申伊朗核計劃沒有軍事選項，認為有可能達成公平的協議，但強調伊朗軍方已做好準備應對美國潛在的打擊。
阿拉格齊（Abbas Araqchi）同日稍後率領代表團啟程前往瑞士日內瓦，準備出席周四與美國的新一輪間接談判。
美伊新一輪談判前夕 美財政部公布針對伊朗新制裁名單美軍集結中東之際 彭博：伊朗加快出口原油 日均出口量是1月3倍特朗普國情咨文警告對伊朗動武 指其為「恐怖主義最大贊助者」伊朗外長稱與美協議「觸手可及」 重申絕不會發展核武