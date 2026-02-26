特朗普稱伊朗導彈將威脅美本土　伊外長反駁：早已設下射程限制

特朗普2月24日在國情咨文中威脅，如果伊朗拒絕放棄其核子及遠程彈道導彈計劃，他將考慮採取軍事行動，並聲稱伊朗可在短期內發展出能威脅美國本土的導彈。對此，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）翌日作出反駁，稱該國導彈計劃屬防禦性質，並對國產的導彈設下射程限制，嘲諷特朗普已成為假新聞的「受害者」。



阿拉格齊周三接受印媒《今日印度》（India Today）專訪時，對特朗普的指控作出回應。他表示，伊朗沒有研發能夠打到美國本土的飛彈，伊朗武裝部隊更故意將國產導彈的射程限制在2000公里以內，根本不會威脅到美國本土。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）於華盛頓特區國會大樓眾議院議事廳，發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。（Reuters）

阿拉格齊強調：「這（伊朗導彈計劃）完全是為了我們自身的防禦，我們的飛彈本質上是防禦性......純粹是為了威懾和幫助我們保衛自己。」

另外，他談及美伊核談判時，重申伊朗核計劃沒有軍事選項，認為有可能達成公平的協議，但強調伊朗軍方已做好準備應對美國潛在的打擊。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

阿拉格齊（Abbas Araqchi）同日稍後率領代表團啟程前往瑞士日內瓦，準備出席周四與美國的新一輪間接談判。