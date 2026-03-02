擊殺哈梅內伊｜為特朗普的勝利歡呼，就是為自己的喪鐘鼓掌

1月初劫持委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，如今美國總統特朗普對伊朗祭出重拳，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）2月28日在美以的轟炸中喪生。

劫持馬杜羅，美軍僅用了三個小時，擊殺哈梅內伊，在美軍開始轟炸當天上午就實現了。

委內瑞拉和伊朗都有完整的軍事組織，手裏握有百萬雄兵，政令、軍事系統十分完善。尤其是伊朗，在中東和美國以色列硬剛幾十年，也算是地區強國。在很多人看來，美軍在開戰之初就能拿下統帥，幾乎是不可能的。而事實證明，美國軍事情報能力相當強悍。

在美東時間2月28日下午，白宮方面公布了美國總統特朗普（Donald Trump）在位於其佛羅裏達州的海湖莊園監控對伊朗的軍事行動。（白宮X帳號）

馬杜羅被活捉，哈梅內伊死於精準轟炸。和俄羅斯苦戰四年還沒有結束戰爭相比，美軍摧枯拉朽就取得了震懾性戰果。

數日前美國和伊朗還在密集談判，外交官還沒離開談判地點，美以的轟炸就開始了。

航母早就集結，戰機已然待命。這是一場精心準備的襲擊。確保伊朗不能獲得核武器不過是藉口。正如內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所言，目標是推翻伊朗政權。正如特朗普（Donald Trump）所說「等行動結束，接管你們的政府」。

談判只是為尋求最佳襲擊時間的掩飾。

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日（3約1日）受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣佈發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（路透社）

特朗普第二任期轉向用強力手段告訴全世界，美國就是規則，美國就是真理。談判沒用，主權沒用，美國拳頭硬美國說了算。

美國單級霸權已經極盡衰落。美國要用幾場關鍵性的勝利，重振霸權的雄風，找回說一不二的自信。

轟炸伊朗，是新時期的服從性測試，根本和核武器沒有關係。

直接斬首。簡單、粗暴、好使。

叢林法則，強權即公理，這就是美國宣告的現實。

2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅被美國人劫持到紐約。（Reuters）

當大國可以隨便空襲一個主權國家，可以隨意劫持擊殺他國首腦，弱者連生存自保的權利都被剝奪了。

昨天是委瑞內拉，今天是伊朗，明天可能是任何一個不肯向美國低頭的國家。

這種不講理，才是這個世界最大的噩夢。

是特朗普，製造了絕大多數國家的噩夢。美國一國凌駕於大多數國家之上。美國的勝利，對全世界來說是驚嚇。

2026年3月1日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在以色列和美國的空襲中喪生後，人們在德黑蘭恩格拉布廣場哀悼，兩名女子痛哭。（Reuters）

美國不是在替天行道，剷除一個邪惡專治政權，而是在肆意干涉他國內政，強力展現自己的存在感。這種狂妄霸道，才是最大的問題。國際法與國家主權的底線已經被擊穿了。任何一個中小國家恐怕都在瑟瑟發抖。

美國似乎又行了，霸權似乎又回來了。而事實是，這一次美國站在了世界的對立面。沒有哪個國家天生願意對他國卑躬屈膝。將不止一個國家會認識到，任何對美國的幻想，任何對妥協的期待，都是自掘墳墓。

特朗普完全配不上諾貝爾和平獎，美國完全配不上以往人們對自由燈塔的美好向往。大家會討好美國、防備美國，但不會再信任美國、依賴美國。

短期看，在絕對實力面前，一切道理顯得蒼白無力；長遠看，在真理面前一切強權或早或晚終將相形見拙。今天特朗普利用無恥手段登得有多高，未來美國跌得就會有多重。