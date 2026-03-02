伊朗局勢｜美軍證實出動B-2轟炸機　空襲伊朗彈道導彈設施

美國與以色列向伊朗發動「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）後，美軍中央司令部（CENTCOM）於3月1日公開了一段B-2轟炸機從基地起飛的畫面，並表示B-2「幽靈」轟炸機已精準摧毀了伊朗境內多處獲強化保護的彈道導彈設施。



中央司令部在聲明中指出，B-2轟炸機投下了多枚2,000磅級精準引導炸彈，針對伊朗最重要的軍事資產進行毀滅性打擊。軍方發言人表示，28日晚的行動向世界傳遞了一個訊息，即任何國家都不應懷疑美國捍衛利益的決心。

此前有分析人士透過監控開源飛行數據，追蹤到四架B-2轟炸機從美國飛往伊朗。

美國《國會山報》報道，這次攻擊標誌著B-2轟炸機第二次被用於對伊朗的軍事行動。該型飛機無需加油即可達到50,000英尺以上的飛行高度，飛行距離可達6,000海里。

報道指出，去年6月，美軍發動代號為「午夜之錘」（Midnight Hammer），7架B-2「幽靈」隱形轟炸機從美國密蘇里州的空軍基地起飛，向伊朗位於福爾多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）及納坦茲（Natanz）的核設施，共投下了14枚30,000磅重的GBU-57巨型鑽地彈。

美軍中央司令部同日表示，截至美國東部時間3月1日上午9時30分，已有3名美國軍人在對伊朗軍事行動中死亡，另有5人重傷。美軍中央司令部稱，還有數人受到輕微彈片傷害和腦震蕩。