哈梅內伊之子「繼位」最高領袖：伊朗明是「攤牌」暗是「留手」？

一如此前各方媒體所料，由88名高級什葉派宗教學者組成的專家委員會3月8日選出了已故哈伊內伊（Ali Khamenei）的56歲次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下任最高領袖。特朗普（Donald Trump）此前曾稱穆傑塔巴是個「輕量級」人物，沒有得到美國同意，「他不能持續很久」。伊朗掌權階層的決定，看起來就是對美國的「攤牌」，顯示出其在這場戰爭中堅定不屈的立場。

第一挑戰：會否被美以擊殺？

穆傑塔巴作風低調，沒有官職，也沒有高級宗教學者的地位，卻是哈梅內伊規模達四千人之數的最高領袖辦公室的實際主管，透過慈善機構（bonyads）和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）之手間接管理着伊朗的大量經濟資源和國內最強軍力。

穆傑塔巴在兩伊戰爭時曾在革命衛隊的精英志願軍團服役，其後被視為政權內部親革命衛隊強硬派的代表，是強硬派前總統艾阿邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）的支持者，也主張透過強硬手段鎮壓國內人民不滿。

2026年3月9日，伊朗德黑蘭：在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片顯示在德黑蘭的一個螢幕上。（Reuters）

在哈梅內伊遇害後數天，以色列就曾空襲過專家委員會的所在建築物，阻止他們選出新的最高領袖。特朗普其後也表明，他要求的是伊朗「無條件投降」，並須接受由他本人揀選出新領袖。雖然在穆傑塔巴當選後，特朗普只稱「讓我們看看事情如何發展」，但穆傑塔巴的第一個挑戰將會是他會否像其父親一樣被擊殺。

而擊殺穆傑塔巴，相信亦已成為美國和以色列的最新戰爭策略性目標之一。以色列國防軍亦在社交媒體上以波斯語宣稱將會繼續追殺任何哈梅內伊的繼任人。

如果新任最高領袖迅速被殺，這將會嚴重打擊伊朗政權內部長期抵抗美國的信心和決心。

而且，與掌權近37年的哈梅內伊相比，穆傑塔巴在伊朗國內保守派中也是一個備受爭議的人物。

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（X@DropSiteNews）

穆傑塔巴在宗教地位上的缺失－－雖然他也是教士階級－－已經某程度上破壞了其伊斯蘭政權「教法學家監護」（Velayat-e Faqih）的基本政教合一理念，引來部分教士不滿。同時，穆傑塔巴「繼承父業」亦無可避免地惹起「世襲政權」回歸的擔憂。而正正是出於此等擔憂，哈梅內伊在世時也一直顧忌點名穆傑塔巴為其繼任者，而希望另選他人。

此刻的美以伊戰爭當然為「特事特辦」提供了一定程度的理據，但最高領袖的任命是一輩子的事，戰時邏輯並不適用在其任命之上。

根據一些伊朗海外媒體的報道，專家委員會選出穆傑塔夫的背後是受到了革命衛隊的壓力。由於革命衛隊近年已經透過他們對經濟和軍事實際事務的掌控而獲得愈多愈大的權力，加上穆傑塔巴長期神隱、不公開露面和發言的作風，人們也不能不懷疑穆傑塔巴的任命是個「軍權取代神權」的門面。

出於以上原因，擊殺穆傑塔巴在伊朗內部引起的潛在反彈也許會比擊殺哈伊內伊更小。

強硬派的升級

不過，從穆傑塔巴的「繼位」本身來看，伊朗內部暫時已經由強硬派全面掌握局面。最明顯的例子就是：溫和派總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月7日向受到伊朗攻擊的海灣阿拉伯國家道歉（見下片），表明不會向他們發動攻擊，除非他們容許美軍利用他們的領土或領空攻擊伊朗；正當全球記者還在寫稿報道或分析這一則新聞之際，伊朗軍方就繼續發動了針對海灣阿拉伯國家的攻擊。

從戰爭形勢的角度來看，美以和伊朗雙方都在持續升級。

以色列已將攻擊範圍擴展至伊朗的能源基建。周末其針對德黑蘭附近的燃料儲存庫的轟炸就引起大火（見下片），黑煙籠罩德黑蘭。而美以亦將打擊重點轉向伊朗政府機構和基礎建設。最近曾與區內庫爾德族領袖接觸的特朗普，未來也有可能回心轉意策動庫爾德武裝起義。而特朗普自己也公開表明對未來派出地面部隊持開放態度（「可能會」「出於很好的理由」）。

Axios亦報道指美以正在討論派出特種部隊到伊朗奪取其高濃縮鈾庫量（大約400公斤），並有可能攻佔伊朗南部負責伊朗九成原油出口的哈格島（Kharg Island）。

伊朗方面，則繼續封鎖霍爾木茲海峽，只有伊朗自身的極少量受美國制裁船隻可通過。霍爾本茲海峽被封亦引起伊拉克、科威特、卡塔爾、沙特、阿聯酋等國減產石油和天然氣，將油價推上過百美元一桶。同時，伊朗繼續針對各國石油設施進行攻擊，例如是沙特的最大油田之一謝拜（Shaybah）。另外，伊朗亦針對以色列對其基建攻擊向海灣阿拉伯國家以「同等升級」作回應，例是巴林的海水淡化廠就受到伊朗的無人機襲擊。

雖然本來反對美國開戰的海灣阿拉伯國家在這場戰爭中變成了受害者，但伊朗對他們的攻擊似乎讓他們本來對於伊朗的敵意死灰復燃：既然已經美國己經開打了，就要打贏，不然伊朗透過攻擊海灣國家迫使美國收手，未來只會助長伊朗氣焰。他們此刻只在外交言詞上批評伊朗，但未來不排除會讓美國從他們的領土或領空向伊朗發動攻擊，甚至親自參戰。

2026年3月8日，伊朗德黑蘭：在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，據報導當地一處煉油廠的儲油槽遭到攻擊，現場冒出濃煙。（Reuters）

從伊朗近日數量大減的導彈和無人機攻擊數字來看－－美國國防部上周四（3月5日）稱伊朗導彈和無人機攻擊數量已分別減少90％和83％；阿聯酋每日更新的數字亦反映出同樣情況－－伊朗確實被打得很痛。但伊朗正在賭的是，有國內民意壓力的特朗普，以及習慣養尊處優的海灣阿拉伯國家，會首先受不住痛楚而退縮。

可是，穆傑塔巴的「繼位」也不只是有強硬對抗美以的一面。

（ISW、Gemini）

另一個「MBS」？

特朗普政府一直希望宗教意識形態較弱的革命衛隊內部會有一鼓像特朗普一樣重視即時經濟利益的派別掌權，能夠同美國妥協合作。目前，這個派別並未有出現。

但若然革命衛隊未來需要轉向同美國妥協，穆傑塔巴則是能夠有力代表這個轉向的人物。

除了其父哈梅內伊之外，穆傑塔巴的母親、妻子、其中一名兒子等至親都在美以的首輪轟炸中被殺，如果革命衛隊最終真的要向特朗普務實妥協，到時候由與美以有不共載天之仇的穆傑塔巴來領頭轉向，接受要同美國和以色列活在同一天空下的事實，伊朗內部在情在理也很難產生出有力的異議。

有被形容為接近穆傑塔巴的伊朗政治人物就向《紐約時報》表示，「如果有人能夠推動與美國之間某種程度的局勢降溫，那非他莫屬——換作是其他任何人，都會面臨來自統治階層與保守派的強烈反彈。他打算帶來結構性的變革。」這位人物還將穆傑塔巴和在沙特推動自由化改革的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MBS）相比。

穆傑塔巴坐上最高領袖的位置，此刻是「攤牌」，但也是暗中為明日保留後路的準備。