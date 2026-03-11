伊朗戰局｜中東國家替保護傘捱打！

美以同伊朗的戰爭進行到第二週，中國外長王毅的電話快被打爆了。不是因為中國有可能援助或者是出手伊朗。而是中東海灣國家紛紛尋求中國出面，說服伊朗不要無差別攻擊。

按理說美國以色列轟炸伊朗，伊朗只需要報復以色列和美國就行了。轟炸以色列本土毫無爭議。問題是怎麼報復千里之外的美國？因此伊朗對美國的報復停留在了打擊美國在中東的軍事基地和使領館上。

美國在中東的軍事基地有幾十處，海灣國家大多都有美國的軍事基地。這些國家自然而然就成了伊朗的轟炸對象。以往伊朗報復美國，會轟炸低敏感度的美軍駐伊拉克軍事基地， 大多時候轟炸的是基地的空地，造成的影響較小。但是這一次，伊朗轟炸的幾乎都是關鍵目標，轟炸之前不和任何人打招呼，轟炸的密度和頻率也相當高。

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

沙特、卡塔爾、巴林等國家的航空系統因為伊朗的頻繁轟炸幾乎癱瘓。民用航空飛機為了躲避伊朗轟炸，不得不大面積停飛。更為重要的是伊朗的導彈不一定都會準確無誤打中美國的機場基地，一些出現偏差的彈藥自然而言就落在了為美國提供基地的國家。造成混亂是難免的。

沙特和卡塔爾這些國家口頭上喊着保留採取措施的權力，但是為了擺脱站隊美國的嫌疑，沒有一個敢於報復來自伊朗的轟炸。他們當然清楚伊朗的目標不是自己。但是誰讓襲擊伊朗的導彈和戰機來自這些中東國家呢？誰讓這些國家請美軍駐紮呢？

以往美軍的駐紮代表着美國提供了強大的軍事保護傘。現如今，美國的保護傘不僅沒有起到保護作用，還招惹來了打擊。替保護傘捱打，是中東阿拉伯國家現在最真實的窘態寫照。

2026年3月5日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）近日發布一條影片，片中可看見成排的無人機存放在地下隧道中，其後被安裝在火箭發射器上，以及它們近日以高速擊中海灣國家民用設施的片段。（伊朗法斯通訊社）

除了阿拉伯國家，位於塞浦路斯的阿克羅蒂里皇家空軍基地、法國在阿聯酋的軍事基地、德國在中東的駐軍基地都被伊朗襲擊了。英法德這些北約國家傳統上也是美國的盟友。以往英法德在阿富汗戰爭、伊拉克戰爭中跟隨美國出兵，這一次，不等英法德參戰，僅僅是為美軍提供一些支援就被轟炸了。

阿拉伯國家和歐洲國家，沒有參戰，卻因為美國，損失慘重。霍爾木茲海峽被伊朗控制後，沙特等國紛紛宣佈石油減產，是因為油輪無法正常通行，儲油罐已經爆滿了，只能減產。

雖然攻擊伊朗的不是歐洲和阿拉伯國家，但是他們因為美以的攻擊都被連坐懲罰了。

2026年3月11日，美媒指伊朗已開始在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷。美國前歐洲司令部司令斯塔夫裏迪斯（James Stavridis）日前撰文表示，伊朗已策劃封鎖霍爾木茲海峽數十年，可能擁有超過5000枚水雷，一枚魚雷可嚴重損毀運油輪；伊朗完全有能力將波斯灣（Persian Gulf）變成水雷灣（minefield）。（網絡圖片）

在這個網路普及的時代，不少中東國家的民眾根本不理解伊朗為什麼會襲擊自己國家。本來是請美國來保護自己的，沒想到先因為美國的惹是生非而替美國挨炸。經此一事，中東各國恐怕都要思考，美國到底帶給他們的是保護還是災難。歐洲國家也要考慮，和美國捆綁帶給自己的是順風車，還是被無差別攻擊。

美軍已經不是神一般的存在。短短數日，美國航母、美軍基地、美國戰機、美國反導系統，遭到輪番轟炸，損失並不小。這是否意味着美國根本無法承受來自一個中等軍事強國的飽和攻擊？那美國是否能夠承受來自更大國家的打擊？

在中美結構性矛盾日益突出的今天，一旦中美開戰，美軍在中國周邊的基地、航母、中遠程導彈系統能夠扛得住中國幾天的轟炸？看看允許美軍駐紮的中東阿拉伯國家今天被襲擊的程度。可以想象，如果中美哪一天開戰，美國在亞太的軍事基地還會安然無恙嗎?日本韓國新加坡菲律賓這些國家恐怕都應該好好想想是否做好了替保護傘捱打的準備。