正式停戰條件大縮水？　伊朗到底要什麼？

美國不斷宣稱正在和伊朗進行談判，伊朗全面否認談判，只承認通過熟悉的友好國家接收到了美國方面傳來的消息。輿論普遍嘲笑特朗普在唱談判獨角戲。但人們也疑惑——伊朗真的不打算談判一條路走到黑嗎？伊朗到底要什麼？

一段時間以來伊朗公開提出了不少結束衝突的條件。

伊朗新任最高領袖軍事顧問穆赫辛·禮薩伊（Mohsen Rezaee）在當地時間3月23日公布的一段採訪中稱，直到伊朗獲得所有賠償、所有經濟制裁被解除，直到獲得美國不干涉伊朗事務的國際法律保障，伊朗才會停止戰爭。

美國總統特朗普在Truth Social上發文稱伊朗談判代表非常不同且奇怪，敦促對方「最好盡快認真起來，以免為時已晚」。（Truth Social@realDonaldTrump）

禮薩伊還強調，伊朗與美國的爭端，不僅是關於此次衝突，或去年6月美以對伊朗的襲擊，而是自1979年伊朗伊斯蘭革命勝利後已持續了47年，必須「做個了斷」。

此前，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）21日與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話時表示，只有美國和以色列立即停止侵略行為並保證此類侵略行為不會再次發生，才能結束該地區的戰爭和衝突。

流傳於媒體的伊朗給美國劃出的六條紅線是：1.保證戰爭不再發生；2.關閉美國在中東地區的軍事基地；3.由侵略方向伊朗支付賠償；4.結束該地區所有戰線的戰事；5.為霍爾木茲海峽建立新的法律體系；6.審判並移交從事反伊朗活動的媒體人員。

而根據中國官方媒體中央電視台3月26日報道，伊朗已於25日通過中間人，正式就美國提出的15點停火方案要求作出回應。

2026年3月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議上發言。國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）與防長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）亦出席會議。（Reuters）

伊朗在回應中明確表示，必須停止敵方的侵略與恐怖行徑；必須創造客觀條件，確保戰爭不再重演；必須明確承諾賠償戰爭損失並加以落實；必須推動所有戰線及地區內參與戰事的抵抗組織結束行動。伊朗強調，其對霍爾木茲海峽的主權是伊朗自然且合法的權利，不容改變；對方必須承認並履行其承諾。

為什麼25日的正式條件沒有要求美國關閉中東軍事基地？沒有要求審判反伊朗媒體人員？沒有要求美國必須解除制裁？

縱觀伊朗的條件，德黑蘭首要關切的是戰爭不再發生，可這一點誰能保證呢？沒有哪一條國際法律可以保障美國以後會不干涉伊朗事務。這一點與其說是伊朗的條件，不如說是伊朗的一廂情願。

賠償相當於承認戰敗，美國是否會做如此公開打臉的行為，可想而知。

2026年3月13日，伊朗德黑蘭，圖為總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，左圖中）與外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，右圖中）出席聖城日（Quds Day）大遊行。（Getty，X@araghchi）

伊朗要求美國關閉在中東的軍事基地，也根本不現實。即便中東國家認識到了美國駐軍的局限性和危害性，也不會短時間內就和美國劃清軍事界線。伊朗成功對美國軍事基地進行突破和打擊是事實，各方需要一定的時間來消化，這些是撬動了美國和中東盟友信任的裂縫，但不會馬上有實際變動。是否是考慮到這一點，伊朗25日的正式條件才取消了美國關閉中東軍事基地的要求？

各方不懷疑伊朗對於霍爾木茲海峽的掌控力，但為霍爾木茲海峽建立新的法律體系抑或是強調伊朗對海峽的主權不容改變，這無需獲得美國的同意。來自美國的保證並沒有實際的意義。如果美國到了要攻打海峽的地步，那就是會直接打，而不會顧及之前的承諾。

伊朗和美國交手這麼長時間，唯一能夠得到的教訓就是美國人只臣服於絕對的實力，而不會信守承諾。因此，伊朗要求美國保證不再侵略，保證承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權，都沒有實際意義。美國是否再斬首伊朗領導人，在於能不能，而不在於會不會。

2026年3月10日，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）的最新報告表示，自2月28日以來，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶交通量已驟降97%。（UNCTAD）

伊朗與其謀求獲得美國的承諾，不如加強內部的安全治理，豎起強有力的籬笆。只要內部經濟穩固，內部安全有保障，自然不會有外力介入的縫隙。

綜合來看，伊朗提出的條件，大都缺乏落地的現實空間和長遠意義。

地區局勢的變化是漫長的實力較量的結果，絕不會畢其功於一役。伊朗希望能夠就幾十年的鬥爭做一個了斷，更不現實。

伊朗過去三四週的反擊，已經足以讓美國以色列日後不敢輕舉妄動。但是下一輪的鬥爭中，如何突破伊朗對霍爾木茲海峽的控制，如何突破伊朗無人機和導彈的襲擾，會是重點，美國和以色列不經過一番掙扎和籌謀不會很快就認輸。

油價危機蔓延。圖為2026年3月13日，印度新德里，警方拘留一名印度主要反對黨國大黨的支持者，當時他們正在抗議美國和以色列與伊朗發生衝突後，液化石油氣價格上漲和供應中斷。（Reuters）

落於下風的一方總想着儘快扳回一局，這是自然而然的選擇。目前的戰局，對於美國和以色列而言，絕不是做一個了斷，而是暫時休戰。

對於伊朗而言，最為實際的莫過於儘快將掌控霍爾木茲海峽的紅利兑現。伊朗通過掌控霍爾木茲海峽拿捏了美國的軟肋。這種優勢是一個燙手的山芋。長久封控霍爾木茲海峽雖然對美國不利，尤其是對特朗普的選情不利，但損害的是中東各國的利益。中東海灣國家以及中國日本韓國等大多數交易雙方國家的利益受到損害，打擊的面太大，這是一個短暫的制衡籌碼，並不是一個能夠長期使用的籌碼。

給美國和以色列在軍事上造成壓力，為伊朗謀求寶貴的喘息機會，這是這一仗真正的價值。這是伊朗重整內部經濟，應對民生通脹壓力，集聚力量的好時機。伊朗與其奢望不切實際的口頭不侵略保證，不如想想自己到底能夠得到什麼不能得到什麼。對伊朗來說，一開始公開提及後來並沒有再提的解除制裁，或許更有實際意義。