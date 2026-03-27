貝森特：伊朗衝突結束將使能源價格跌至戰前水平以下

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月26日（周四）在內閣會議上表示，他認為伊朗戰爭的解決將使能源價格跌至戰前水平以下，並稱總統特朗普（Donald Trump）採取的果斷行動，為中東地區的貨運業者提供前所未有的安全保障。



綜合外媒報道，貝森特說，「我相信，能源價格會下降，通貨膨脹也會下降，而我們之前看到的只是表面上的安全，那並非真正的安全。現在，透過您（特朗普）的極限施壓政策，美國人民將獲得絕對的安全」。

貝森特亦強調財政部在衝突爆發前為切斷伊朗其他金融管道所做的努力，並表示這項長達一年的努力為當前的衝突鋪平道路。

他對特朗普說，「財政部一直在努力查明並切斷伊朗政權的所有金融生命線。這是您去年3月下達的命令。這並非一夕之間發生的事，而是經過近一年籌劃的結果。伊朗金融體系在12月崩潰。我們已系統性地削弱伊朗的運作能力及採購武器的能力，而這需要數月的準備」。