特朗普尚懂及時止損　內塔尼亞胡純屬玩火自焚

在美以達成臨時停火共識後，以色列的瘋狂昭然若揭。

4月8日以色列對黎巴嫩實施衝突開始以來最大規模打擊，造成黎巴嫩至少254人死亡、1165人受傷。以色列總理內塔尼亞胡明確對外表示，他同意對伊朗停火，但停火協議不包括黎巴嫩，同時以色列「隨時準備恢復對伊朗的軍事行動」。

美伊停火包含黎巴嫩戰線，這是人們默認的公開訊息。

斡旋人巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shahbaz Sharif）在社交媒體宣佈停火消息時明確指出「我欣然宣佈，伊朗伊斯蘭共和國與美利堅合眾國及其盟友已同意立即在包括黎巴嫩及其他地區在內的所有地方實行停火，即刻生效。」

圖為2026年4月8日，黎巴嫩貝魯特南郊遭以色列大規模空襲，濃煙竄上半空。（Reuters）

根據媒體公開報道，夏巴茲·謝里夫的這一條帖文經由白宮審核同意發布。

但是不止以色列明確否認停火協議包括黎巴嫩。美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統萬斯（JD Vance）均明確否認停火納入黎巴嫩。萬斯還警告伊朗「不要以此為由破壞談判」，如果伊朗想讓談判因為黎巴嫩而破裂，「那最終是他們的選擇」。

如果沒有獲得美國的同意，調停人巴基斯坦總理不可能公開宣佈美伊停火協議包含黎巴嫩。誰在說謊，一目瞭然。

圖為2026年4月8日，黎巴嫩南部城市提爾（Tyre）遭以色列大規模空襲，多處建築物淪為廢墟，救援人員到場展開搜救。（Reuters）

眼看着重新關閉了霍爾木茲海峽的伊朗要對以色列發起反擊。巴基斯坦傳去消息：「美國將約束以色列」。當地時間4月9日特朗普在接受採訪時表示，他已要求以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在黎巴嫩的軍事行動中「更加低調」，以配合美國推動與伊朗達成停火協議的外交努力。萬斯當天結束對匈牙利的訪問，在機場公開稱，以色列已表示願意在黎巴嫩「保持克制」，以確保「當前談判取得成功」。

停火包含黎巴嫩，美國對此心知肚明。一邊是枱面上的強硬：「將伊朗提出的10點要求扔進垃圾桶」，「美伊停火不包含黎巴嫩」；一邊是台下的示弱：「會約束以色列」，「以色列已經願意克制」。雖然前後矛盾，但也將美國的無奈展現得淋漓盡致。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，舉著以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，抗議以色列和美國對伊朗的空襲。 （Reuters）

當面一套背後一套的特朗普政府十分清醒：當初是內塔尼亞胡積極遊說特朗普動手，如今也是內塔尼亞胡毫不留情要拖住美國的後腿。

儘管內塔尼亞胡口聲聲說美國和以色列就停火進行了充分的溝通。而媒體普遍報道，白宮為了防止以色列阻撓停火談判，在達成停火共識之後只給了內塔尼亞一通電話告知其結果。開打時候美國和以色列聯合行動，談判的時候只有美國和伊朗坐上了談判桌，根本沒有以色列什麼事情。

內塔尼亞胡對特朗普在未與以色列充分協商的情況下，與伊朗達成臨時停火協議感到憤怒。在達成停火的關鍵節點狂炸黎巴嫩，以色列在用行動告訴各方自己對這個地區的影響。

圖為2026年3月21日，在西班牙馬德里，反對美以向伊朗發動軍事行動的示威者，展示印有美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）頭像，指兩人是戰爭罪犯。（Reuters）

只是胳膊終擰不過大腿，當美國力不從心決定停火的時候以色列也很難改變結果。美國傳出消息說會約束以色列，已經很能說明問題：美國不願意再被以色列裹挾。

3月底，前美國國家反恐中心主任喬·肯特發聲，指責以色列政府長期操縱美國對伊朗政策，深度裹挾美國國家利益。副總統萬斯更是怒斥內塔尼亞胡忽悠美國捲入了這場戰爭。真的是防火防盜防以色列，現在只有以色列才是和平的最大威脅。

美伊停火共識發出後，法國、德國、英國、意大利、加拿大等九國發表聯合聲明：歡迎美伊停火，敦促迅速持久地結束戰爭。聲明強調通過談判迅速持久地結束戰爭，呼籲各方執行停火協議，包括在黎巴嫩境內。

2026年4月7日，在美國華盛頓特區白宮外，一名示威者戴著美國總統特朗普的面具，抗議針對伊朗的軍事行動。（Reuters）

以色列進攻黎巴嫩之後，斡旋方巴基斯坦公開譴責以色列。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）、意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）、歐盟最高外交官卡拉斯（Kaja Kallas）等政要都在譴責以色列破壞停火。海灣國家卡塔爾也譴責了以色列「令人髮指的」襲擊，並呼籲國際社會迫使以色列「停止其殘酷的屠殺」。 現在是以色列最為孤立的時刻。

正如俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）所說：「華盛頓和德黑蘭之間的休戰，如何發展我們不清楚。但有一件事是肯定的——伊朗已經測試了它的核武器。它被稱為霍爾木茲海峽，潛力無窮無盡」。

這場針伊朗的戰爭，沒有顛覆伊朗政權，反而暴露了以色列和美國的弱點，將伊朗推向了一夫當關萬夫莫開的關鍵地位。很明顯，這場在錯誤的時間錯誤的地點進行的一場錯誤戰爭，應該及時結束，拖得越久越不利。

美國輸掉了面子，好在懂得及時止損，而以色列除了發泄了對伊朗的不滿，戰場上沒有贏，國家信用已被耗盡，外交局面前所未有孤立。鑑於攔截彈短缺，就連海法這樣的大城市已經被放棄任由伊朗襲擊。繼續打下去，不等國際社會的口水淹沒以色列，以色列選民應該也會將內塔尼亞胡拉入萬劫不復的境地。窮兵黷武不能掩蓋以色列的慘敗，更不能消彌內塔尼亞胡的政治地位岌岌可危。有道是玩火者必自焚。