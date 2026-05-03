特朗普喊停　美伊僵局復盤　下一步會怎麼走？

特朗普（Donald Trump，又譯川普）突然就宣告伊朗戰爭結束。特朗普更是自稱勝利，「説美國沒贏的都是叛國！」不論如何，全面戰爭並未發生。美國雖然保持高壓姿態，海上封鎖、軍事部署、強硬表態不斷，但沒有走向大規模地面或長期高烈度戰爭路徑。



其次，談判始終沒有真正關閉。雖然「會談推遲」「提案遭拒」「雙方仍有重大分歧」，但各種第三方斡旋、間接接觸、方案交換從未中斷。可見，雙方都清楚，僅靠持續施壓無法直接得到結果，僅靠硬撐也無法長期改善局面。

圖為2026年4月29日，伊朗德黑蘭一個宗教集會上，人們聚集在遇難者遺像前默哀。（Getty Images）

第三，雙方目標都出現了收縮。美國最初釋放出的調門偏高，希望在核問題上拿到一次性、長期性的成果，同時恢復海峽穩定，並證明高壓政策有效。隨着僵局持續，現實會迫使目標向可操作方向靠攏。伊朗也一樣，他們當然希望儘可能保留空間，因此努力把控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）等槓桿轉化為談判籌碼。

接下來要考慮的不是雙方的口頭表態，重點是各自還能承受多久，以及還有哪些可走的路。

圖為2026年4月7日，華盛頓白宮外一名示威者戴著美國總統特朗普的面具，抗議針對伊朗的軍事行動。（Reuters）

美國當前的壓力比看上去更大。對外，美國仍掌握制裁體系、海上力量和全球金融影響力，這些工具依然有效。然而，工具有效，不等於目標一定能達成。若目標設得過高，例如要求伊朗永久放棄核能力、一次性交出全部籌碼，談判就會進入僵局。長期維持封鎖與高壓，美國自己也要承擔成本：油價波動、市場預期受擾、盟友協調成本上升、軍事資源被持續佔用，國內還要面對「投入這麼多，換來了甚麼」的追問。

美國下一步很可能繼續保持強硬外觀，但採取更為靈活的形式和節奏。比如通過低級別接觸、第三方傳話、把高要求拆成階段性議題、把終局目標改寫為中期目標，等等，給談判騰出一定空間。

這張攝於2026年4月22日的照片中，可以看見船隻在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

再看伊朗的處境，經濟壓力當然存在，最近伊朗的貨幣貶值到新低就是其反映。但關鍵是伊朗的目標比美國低得多，只要做到：不被迫公開屈服，保住內部穩定，保留關鍵籌碼，爭取喘息空間。目標有限，維持就較為容易。外界往往誤判局勢，壓力大不等於撐不住，如果預期低，而且已經有長期適應能力，反而能拖得更久。

伊朗下一步大概率會繼續維持強硬表述，但在具體條款上做某些讓步，例如接受某種監督安排、暫停部分高風險活動、降低海峽緊張度，等等。

未來一段時間，美伊局勢大致有以下幾種可能路徑。第一種，也是目前概率最高的，是邊談邊拖。雙方繼續接觸，但關鍵問題一時談不攏。美國維持壓力，伊朗維持姿態，第三方繼續斡旋，市場隨着消息反覆波動。這種局面看起來沒進展，實際是在等待條件成熟。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

如果進入談判，還是維持上次的判斷，最可能達成的是階段性協議。例如伊朗在核活動上做出可驗證限制，美國在資金、出口或封鎖強度上給予有限鬆動；海峽風險下降，油價回落，雙方都宣布自己取得成果。這類協議解決不了所有問題，卻最符合現實利益結構。它不完美，但能運轉。

第二種，是局部摩擦升級。海上扣押、代理人衝突、有限打擊，都可能讓局勢短期緊張。但只要雙方仍認為大戰代價過高，通常會重新回到談判軌道。

第三種，是一方幻想徹底壓倒另一方。理論上有可能，但現實裏這條路最難。雙方討價還價本身就說明誰都無法輕易單方面解決問題。

2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一棟建築物上豎立著一塊關於霍爾木茲海峽的廣告牌。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

綜合來看，最可能出現的畫面是這樣的：美國繼續高調施壓，但逐步降低談判門檻；伊朗繼續強硬發聲，但在執行層面釋放有限配合信號；雙方都否認讓步，雙方又都在做讓步。最終拿出來一份內容有限、但足以讓局勢降溫的現實安排。這不夠戲劇化，沒有誰跪下，也沒有誰贏麻了，國際政治的現實常常就是如此。