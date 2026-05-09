將與習近平討論伊朗戰爭，特朗普訪華時移勢施壓變求救

美國總統特朗普（Donald Trump）將於5月中旬訪問中國，在此之前伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）5月6日訪華，通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，稱期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

就在阿拉格齊訪華期間，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）公開喊話，要求中方利用此次會談「敦促伊朗放開海峽」。美國財長貝森特（Scott Bessent）亦表示特朗普將與習近平討論伊朗戰爭，並敦促中國加入旨在恢復霍爾木茲海峽商船通行的國際行動。

從美國和伊朗的表態看，雙方都需要中國出面斡旋。霍爾木茲海峽的未來，壓在了北京的談判桌上。

2026年5月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。（中國外交部）

特朗普原定於3月初訪問中國，當時伊朗根本不在特朗普訪華的主要議題清單上。現如今特朗普要和習近平談論伊朗戰爭，顯然形勢已經大不同。

2026年開年特朗普就接連用兵，先是1月份擄走委內瑞拉總統馬杜羅，緊接着2月28日對於伊朗發起空襲，斬首伊朗最高領袖哈梅內伊。原本特朗普打算攜帶軍事成果訪華給中國一個下馬威，誰料想，美國伊朗的戰事到現在兩個多月還沒有徹底結束。

沒能打垮伊朗，被迫倉皇結束戰事，是不爭的事實。就連霍爾木茲海峽，美國也正在失去掌控。前不久特朗普的自由航行計劃，也就是闖霍爾木茲海峽計劃，宣佈不到48小時就被迫叫停，根本原因是伊朗毫不畏懼美國軍艦，直接出手打擊。周邊的沙特、卡塔爾等國都強烈反對美國闖海峽。中國這個中東石油的大買家，是特朗普能夠想到的可以聯合反對伊朗在海峽收費的存在。

2026年5月8日，伊朗海軍向未知地點發射一枚導彈。（Reuters）

只不過讓特朗普失算的是中國的石油進口來源甚廣。俄羅斯已經公開表示願意補足因霍爾木茲海峽被封導致的中國油氣能源缺口，此外中國還從中亞等國進口石油天然氣。傳統能源之外，中國的新能源發展態勢全球領先。霍爾木茲海峽並不能扼住中國的能源咽喉。在伊朗問題上，中國有能力出手，不代表中國會出手。中國會做什麼，取決於特朗普有什麼籌碼來打動中國。

原本斬首伊朗最高領袖是美國向中國耀武揚威的利器，如今特朗普需要思考到底如何做才能讓中國幫自己。特朗普此次訪華原計劃的殺伊警中沒能上演，反而是特朗普登門請求幫忙，相當被動。

今年11月美國國會將進行中期選舉，相關選戰在夏天就全面拉開帷幕。今年6月美國將主辦美墨加世界盃是近乎於全民狂歡的盛宴。留給特朗普訪華的時間只有2026年上半年。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

特朗普原定的訪華主要議程是中美就經貿問題達成協議，以結束特朗普徵收全球對等關稅以來中美多次展期的貿易臨時安排。特朗普希望中國能夠放鬆反制措施，尤其是恢復對美國農產品的採購，以鞏固共和黨票倉的選情。特朗普的全球對等關稅政策今年2月被美國最高法院裁定為違憲，這一點使得美國在中美談判中處於下風。

伴隨着美國豎起貿易壁壘，中國多元化佈局，積極開拓多方市場的努力已見成效。如今「一帶一路」國家已經佔據中國對外貿易比重的半壁江山。美國已經落在東盟、歐盟之後是中國的第三大貿易伙伴。這些正在成為中國面對美國貿易敲詐時的有力籌碼。

而採購美國農產品、波音飛機，甚至放鬆稀土管控，這些對中國來說並不是難以逾越的門檻，關鍵要看美國能夠給出什麼樣的回報。被中國拿捏了票倉的特朗普，早就沒有了訪華時揮舞貿易大棒的實力，表面上是尋求經貿合作，實際更像是討飯。

2025年11月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示，中美現時相處得很好，他認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。（X@RapidResponse47）

高科技領域一直是美國引以為傲的存在，據報道特朗普此行訪華會談論AI相關話題。但就連美國Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）都說中國AI算力領先世界。Meta創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）欲在AI領域彎道超車才在2025年12月斥巨資購買了出身中國獨角獸企業Manus，結果今年4月被中國官方叫停交易。

美國的科技優勢的確存在，只不過中國並非沒有爭奪一席之地的資格。競爭遠未結束，特朗普此行訪華沒有居高臨下和中國談判的籌碼，中國也不會買特朗普的科技大棒賬單。

整體來看，特朗普時隔八年再次訪華，中美博弈大勢時易勢變，特朗普在美國希望談判的主要話題上失去了掌控力和主動權。各方猜測台灣問題是中方首要關切議題。特朗普是否會為了達成目標而在中國關切的議題上妥協，是值得關注的焦點。