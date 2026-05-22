通脹是美國死穴　長債危機襲來｜點經

全球債券市場又一次站上一個重要轉折點。中東戰事引發的油價飆升與通脹預期升温，正將美國國債孳息率推向二十年來的高位，並在英國、日本等主要市場引發連鎖拋售。

10年期美債孳息率漲到4.6%；20年期和30年期美債孳息率都漲破5.1%；美國30年期國債孳息率站上5%關口，創2007年以來新高。

英國10年期國債漲到5.1%，20年期和30年期英債甚至漲到5.8%。10年期日債漲到2.747%，30年期日債則飆升到4.11%。



各國的10年期國債，實際上是相當於市場終端的名義利率。現在歐美日的10年期國債這樣飆升，就意味着市場在幫歐美日加息。其中一個原因是由於霍爾木茲海峽的持續梗阻狀態，導致國際原油價格居高不下，讓市場對全球通脹預期逐漸升温。一旦通脹率上升，市場就會預期10年期國債孳息率將要上升，於是債券市場就會出現拋售潮，投資者大量拋售長期國債，導致國債價格下跌，進而推動了國債孳息率上漲。

做經濟學研究的人都知道，通脹是歐美金融的死穴。但這些年，通脹就像幽靈一樣在歐美國家揮之不去。

根本原因在於歐美金融過去這十幾年，一直維持無限量化寬鬆的狂歡模式。但這樣的無限量化寬鬆的印鈔模式，是基於低通脹的前提。2008年次貸危機後，為了強行度過危機，美國聯儲局開啟量化寬鬆來印鈔，從此一發而不可收拾。

美國普通汽油的全國平均價格約$4.55，比2025年同期約高$1.38。(Reuters)

當時由於有中國作為世界工廠，來為歐美輸出大量廉價商品，所以2008年-2018年的這10年裏，歐美才能在量化寬鬆的情況下，保持較低的通脹，維持金融穩定。然而，特朗普在2018年對我們發動貿易戰，這首先打破了全球穩定了十幾年的這套供應鏈體系，特朗普開始自掘墳墓。

並且，新冠疫情導致全球供應鏈紊亂，引發2021年的全球供應鏈危機。聯儲局無限印鈔和供應鏈紊亂危機，二者共同疊加下，就推動了2021年開始的全球大通脹。歐美日的物價，從2021年開始，過去這5年基本是翻倍了。

物價大幅上升，迫使美國聯儲局在2022年激進加息，短短兩年時間裏，就從0利率加息到5.25%的利率。10年期美債孳息率也一度在2023年摸到5%大關。然後聯儲局從2024年9月18日開始降息，從5.25%利率降到現在3.5%的利率。但是10年期美債孳息率並沒有因為聯儲局的降息而大幅下降，仍然還在4.5%附近來回震盪。

2026年5月22日，美國10年期國債孳息率在連續兩個交易日下跌後穩定於4.57%左右。(trading economics)

這說明，市場目前對於美國未來的通脹的預期是比較高的，認為美國未來將長期保持通脹較高的狀態。所以，10年期美債的期貨價格，從2023年至今，一直保持在過去十幾年的低位震盪，一直都漲不上去。

美債的疲軟，根本原因就在於通脹問題。這也是當前伊朗通過半封鎖霍爾木茲海峽，可以有效制衡美國的原因。這也是特朗普為什麼着急的原因。顯然，特朗普在內塔尼亞胡唆使下，而貿然對伊朗發動戰爭之前，特朗普完全沒有想到伊朗敢封鎖霍爾木茲海峽。現在特朗普的最主要目標，變成讓霍爾木茲海峽重新開放。

伊朗上月發布的霍爾木茲海峽地圖，警告商船不要通過紅色方格內的水域，而要取道以北的伊朗領海。（資料圖片）

這本身就突顯了特朗普本次發動戰爭是失敗的。只要霍爾木茲海峽保持梗阻狀態，國際油價下不去，那麼美國通脹壓力就會劇增。

5月12日公布的美國通脹數據顯示。美國4月通脹率已經升到3.8%。創下2023年6月以來的新高。並且美國刨除了食品和能源的核心通脹率，4月也漲到了2.8%；這充分顯示了，油價作為通脹之母的巨大影響。並且，美國在5月13日公布的4月生產者物價指數（PPI）是按年增長了6%，遠高於市場預期的4.9%水平。剔除食品和能源價格的核心PPI按年上漲5.2%，也高於市場預期的4.3%。在這些通脹數據超預期增長後，自然引發美日國債價格暴跌，孳息率飆升。也讓市場對聯儲局加息的預期升温。

美國消費者物價指數（CPI）從3月的330.21點上升至4月的333.02點。美國4月份年通膨率加速至3.8%，為2023年5月以來的最高水平，高於3月份的3.3%。由於伊朗戰爭引發的石油衝擊持續推高油價，4月的通膨率高於先前3.7%的預期。(trading economics)

5月13日，美國參議院以54票贊成、45票反對的結果，正式確認凱文·沃什（Kevin Warsh）將接替鮑威爾（Jerome Powell）出任美國聯儲局下一任主席。然而，擺在沃什面前的，卻是一個滯脹的大難題。

上世紀70年代，美國也同樣是由於1973年的中東戰爭引發石油危機，不但導致1974年世界經濟危機爆發，並且讓美國陷入長達10年的滯脹狀態。最終是逼迫聯儲局在1980年大幅加息到20%的利率，才打斷了通脹脊樑。

時過境遷，這一次是特朗普自己對伊朗發動戰爭，導致伊朗半封鎖了霍爾木茲海峽，讓國際油價居高不下，進而給美國通脹帶來巨大的壓力。

2026年4月24日，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在霍爾木茲海峽扣押埃帕米農達斯號船隻。（Reuters）

並且，跟上世紀70年代不同的是，當前的美國債務壓力巨大。當前美國國債總額已經超過39萬億美元，並且還在以每年至少2萬億美元的速度在滾雪球式增長。巨大的債務壓力，讓聯儲局加息時是左右為難。如果為了遏制通脹去大幅加息，就會讓美國政府每年支付的利息飆升。當前美國每年要支付的利息已經漲到了1.2萬億美元，佔其財政收入的23%。

這也是特朗普為什麼一直強烈要求聯儲局大幅降息。但巨大的通脹壓力，讓聯儲局沒法降息，就算特朗普任命了新的聯儲主席上來，也是一樣。所以，特朗普想要聯儲局降息，就得解決霍爾木茲海峽梗阻的問題。這是特朗普需要面對的一個死結。