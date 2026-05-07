「國貨之光」崛起　三星敗走中國　一個時代的結束 ｜點經

5 月 6 日，三星電子官宣正式退出中國電視及家電銷售市場，為其長達 34 年的在華家電佈局畫上句號。這不是主動收縮，而是被中國市場徹底淘汰了，三星從頂流到退場，輸得徹徹底底。



三星中國投資有限公司當日召開員工溝通會，同步向合作夥伴通報退出決定。三星將全面停止在中國市場銷售電視、家電產品，涉及品類包括電視、顯示器、大型商用顯示器、冷氣機、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣一體機、衣物護理機、音響、投影儀、吸塵機、空氣淨化機等所有家用電器，旗下消費電子（CE）部門大幅精簡，僅保留醫療設備業務；蘇州家電工廠仍維持生產，但僅用於出口，不再供應中國本土市場。

與此同時，三星明確表態：手機、半導體業務在華正常運營，且持續加碼。說白了就是把連年虧損的業務一刀切，保住半導體和手機這兩個基本盤。

回望 1992 年中韓建交，三星隨即進入中國家電市場。1994 年天津電視工廠投產，1995 年蘇州生產基地落地，三星一度是中國高端家電的代名詞。2002 年推出的Zipel 雪櫃，定價達普通雪櫃 10 倍，穩居高端頂流；2006 年波爾多液晶電視年銷 300 萬台，助力三星登頂中國電視市場第一；2010 年代初，依託 UHD 電視與韓劇韓流加持，三星長期霸佔市場份額榜首，「全智賢冰箱」 成為一代人的消費記憶。

1992 年中韓建交，三星隨即進入中國家電市場。圖為1990年代中國內地某一機場。(Getty)

在彼時，三星電子產品在中國市場堪稱絕對霸主。巔峰時期，三星手機國內市佔率突破20%，平均每0.6秒就能售出一台，是唯一能與蘋果正面抗衡的手機品牌。電視業務更是牢牢佔據高端市場，2013年市占率超18%，穩居行業榜首；家電業務也在外資品牌中遙遙領先，是國人心中高端電器的標杆。彼時的三星，在消費電子領域風光無兩。

轉折來得猝不及防。2014 年小米殺入電視市場，以性價比打破價格體系；2017 年薩德事件引發愛國消費浪潮，中國消費者轉向本土品牌，TCL、海信、小米、美的、海爾快速崛起。三星市場份額一路暴跌，2020 年關停天津電視工廠，如今徹底退出銷售端，成為市場競爭的必然結果。

據奧維雲網（AVC）資料，截至2026年4月5日，三星在中國市場的表現堪稱慘澹：彩色電視，線下銷售額市佔率 3.62%，排第5位 ；雪櫃僅有0.41%，第14位；洗衣機只有0.38%，第15位。行業資料更顯殘酷：2025 年中國電視市場，海信、TCL、小米等本土品牌佔比 94.1%，三星、Sony、飛利浦等外資合計僅 3%；家電市場美的、海爾等本土品牌拿下 62% 份額，外資高端優勢蕩然無存。

圖為小米CEO雷軍。(Getty)

要知道，如今海信、TCL、小米等國產品牌在 Mini LED、8K 技術上追平三星，價格還要比三星低一半左右。這是最致命的一刀。以前「三星貴」是有道理的——它的面板技術、畫質調校確實有優勢，消費者願意多出這個錢買「更好的」。

但現在，國產品牌的技術已經追上來了，價格還是三星的一半，消費者怎麼選？三星長期以來家電與電視主打中高端定位，定價偏高，高性價比機型佈局不足，難以匹配主流消費需求。同時售後網路下沉不足、當地語系化功能反覆運算緩慢，與用戶使用場景適配度較低，進一步削弱了競爭力。

以海爾、美的、TCL、海信等為代表的中國本土家電品牌在過去幾年迅速崛起，不僅在技術上補齊短板，產品品質和智慧化水準大幅提升，更憑藉親民的價格和深入理解本土需求的精准定位，線上線下全管道對三星等外資品牌形成了巨大衝擊。而且這不只是中國市場的故事。在 2025 年全球電視銷量份額中，海信集團和 TCL 等中國企業合計佔到 31.9%，超過了三星和 LG 兩家韓國企業合計的 30.4%。不是靠價格戰贏的，是真的在全球市場打贏了。

TCL全套系AI家電（TCL）

三星 34 年家電之路落幕，是中國家電產業崛起的縮影，也是全球外資品牌在華的生存警示。三星敗走背後，是兩大戰略病灶的集中爆發：

病灶一：組織架構僵化，「韓總部集權」扼殺了本土化活力，這是三星最核心的管理頑疾。產品定義權、行銷決策權、管道策略權全部集中在韓國總部，中國區團隊淪為純粹的執行機器。當中國市場需求發生快速變化時，三星的反應速度遠遠落後於本土品牌。

病灶二：生態封閉思維，「不接地氣」加速邊緣化。三星堅持全球封閉生態，不接入鴻蒙、米家等本土智慧家居生態系統。在萬物互聯的時代，一個拒絕融入本土生態的品牌，註定會被消費者遺忘。當海爾、美的、小米們構建起完整的智慧生態時，三星的產品依然是「孤島」。技術再先進，體驗不接地氣，用戶照樣用腳投票。

當然，三星退出家電並非放棄中國，三星宣佈未來將聚焦手機、存儲晶片兩大高利潤核心業務。三星在華家電與電視業務2025年虧損約2000億韓元，在消費電子業務持續虧損的當下，轉向高利潤的半導體業務。2026年一季度，三星營業利潤暴漲755%，核心動力正是存儲晶片的AI市場需求。這也表示，這是三星從消費終端向核心科技製造的戰略轉型。

但，有一說一，當前三星手機在華份額僅 1%，但仍堅定加碼高端 AI 手機，寄望通過 Galaxy S26 系列的技術優勢突圍，三星自認為技術差異化仍有翻盤機會，這個難度有些大。三星手機在中國市場的敗走，似乎也是看得見的。

三星：The Samsung logo is displayed at the Samsung office on October 25, 2020 in Seoul, South Korea. （Getty）

說回三星家電業務退出中國，這標誌着一個時代的結束。但這絕不是外資品牌在中國的集體潰敗——松下正在加碼投資，博西家電持續深耕，A.O.史密斯聚焦細分賽道。對中國家電產業而言，真正的挑戰不是「打敗三星」，而是在三星離開後，能否在全球高端市場建立起真正的品牌話語權。

畢竟，三星在全球市場依然是顯示器領域的領先者，在半導體存儲領域更是無可撼動的霸主。三星只是收縮了中國市場的終端業務，但其在上游核心技術領域的優勢依然強大。這是最值得中國企業警惕的：終端市場的勝利，不等於產業鏈話語權的勝利。

時代浪潮更迭，沒有品牌能永遠立於巔峰。對三星而言，這是及時止損的戰略收縮；對中國市場而言，這是國產消費電子全面崛起的必然結果。一個屬於外資家電巨頭的時代就此落幕，不妨道一聲：三星，江湖再見。