新疆牌｜拜登還在拿舊劇本和中國一較高下

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-27 12:32

在3月25日舉行的新聞發布會上，美國總統拜登（Joe Biden）談到如何應對中國挑戰時稱，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大、最富裕的國家，方式包括和中國展開激烈競爭（Stiff competition）、要求中國遵守國際規則以及美國自己加大各領域的投資等。拜登還強調要同盟友合作，讓中國對其在香港、台灣和南海的行為以及在新疆對待維吾爾族的行為負責。

這番話基本上還是延續了其就職以來立場。只不過在任期內（假設只有4年）避免讓中國超越美國，似乎更像是一個政客擅長做出的空口承諾。這主要是因為中國並沒有所謂的超越美國的時間表，即便有也是經濟學家們的一些初步預測，有的説是本世紀20年代就可以實現，有的則認為在30年代實現。按照提出修昔底德陷阱的美國國際關係理論家艾利森（Graham Allison）説法，如果按照購買力平價（PPP）衡量，中國的經濟體量1已經超越美國成為最大的經濟體。

拜登的這類承諾目標聽眾還是國內選民和盟友。白宮早在一周前就安排了這次拜登記者會，時間點有些講究，也是待三位外交幕僚結束亞歐訪問、新冠疫苗接種有序推進時舉行。除了中國話題，拜登還在記者會上提及了移民政策、新冠疫苗、駐阿美軍撤退等問題。拜登希望藉此彰顯執政信心。

為了展現對華強硬，樹立執政信心，拜登政府必然會繼續藉新疆議題施壓中國。這場記者會前幾日，拜登政府已協同加拿大、歐盟和英國制裁中國。美國國會也在繼續醖釀涉及新疆的議案，禁止從中國新疆地區進口商品，要求拜登政府進一步制裁相關中國官員。而且，在國會的推動下，美國已經開始出現藉新疆議題抵制北京冬奧會的聲音。

這一劇本和2007年至2008年美歐借西藏問題抵制北京夏季奧運會非常相似，目的就是為了轉移國內矛盾、持續消耗中國的精力。但最終美國還是回到了和中國開始務實合作的軌道。

美國最擅長製造麻煩，然後以低成本收割利益。無論是藉新疆、台灣、香港問題做文章，還是在貿易和科技領域推動脱鈎或部分脱鈎，都是為了達到這種目的。比如，即便布林肯（Antony Blinken）領導的國務院發現新疆狀況達不到前任政府所認定的「種族屠殺」的級別，但拜登政府外交上依然還是很難放棄這一攻擊中國的入口。

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這也是特朗普的劇本，也是奧巴馬時期希拉里的劇本，拜登將其延續下來就是為了展現對華強硬，團結盟邦。但美國這種做法終究難以奏效，畢竟在涉及中國主權核心利益的議題方面，中國一直佔據優勢地位。而且，美國的盟友也已疲於美國的單邊施壓，疲於被迫在中美之間選邊站。它們享受中國崛起紅利的同時，也不希望美中對抗。

拜登在記者會上再次強調，「美國不尋求和中國對抗，而是想和中國進行激烈競爭」。也就是説，美國開展價值觀外交難以獲勝，關鍵還是要看核心領域的投資，比如民主黨力推的的3萬億美元基建項目。

就在拜登記者會當天，美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）出席了國會交通和基建委員會聽證會，為拜登3萬億美元的基建計劃遊説國會。布蒂吉格提到，中國每年都在加大投入，且投入力度超過美歐總和。如果美國不推進萬億美元的基建項目的話，就有可能被中國甩在身後。

但是，近20多年來，每屆政府都曾推出自己的基建項目，最後都會卡在國會，很難在投資規模和範圍方面達成共識。拜登政府可以通過宣傳「中國威脅」遊説國會撥款，但要想真正獲得項目通過，還是取決於黨爭和選舉政治利益。拜登要想和中國的激烈競爭中佔據上風，根本束縛依舊在國內。