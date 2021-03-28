台大歷史教授吳啟訥：解構新疆採棉強制勞動之說｜專家有話說

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-03-28 12:00

3月24日，瑞典時裝企業H&M宣佈禁用新疆棉花的聲明曝光，社會輿論為之沸騰，不僅中國官媒連續發表評論批評，電商平台亦將其產品下架。而後又有多家參與禁用的企業名單浮上台面，引發不少中國影星發聲與涉事品牌切割，新疆棉花亦成中國社交平台的最熱關鍵詞。對此議題，《香港01》訪問到中央研究院近代史研究所副研究員、台灣大學歷史學系兼任副教授吳啟訥，由經濟及戰略視角出發，探析西方狙擊新疆棉業的背後盤算。

01：外界認為，新疆棉花自種植到採收，皆為中國政府強制勞動維吾爾人、哈薩克人等少數民族而成，但事實是否如此？在新疆的棉業版圖中，漢人與新疆生產建設兵團扮演了何種角色？

吳啓訥：我先提供《中國棉花加工》等幾個學術期刊上的數據，數據是三年前的，但跟目前的情形差距不算太大。新疆全區共有61個地方縣市，以及新疆生產建設兵團的110個農場種植棉花。新疆生產建設兵團農場多數位於準噶爾盆地，也就是所謂北疆；地方的棉花種植區多數位於南疆，也就是塔里木盆地，南疆有90%以上的縣、市種植棉花，棉田面積佔當地耕地面積的60%以上。

生產建設兵團的棉花種植面積與新疆維吾爾自治區所轄縣、市的棉花種植面積接近，產量也相若，但縣、市棉花種植的產值比較高。原因在於生產建設兵團種植的棉花，接近80%是由機器採收，而地方種植的棉花，使用機器採收比例少於20%。

中央研究院近代史研究所副研究員、台灣大學歷史學系兼任副教授吳啟訥。（香港01）

其中機器採收的棉花，品相較差，收購價錢僅及人工採收棉花的一半；品種好的新疆長絨棉，則必須以人工採收，才能保證具有較好的品相。西方政界便以新疆出口棉花中，有七成是手採的為藉口，直接推論這必然是強迫勞動的結果。

在北疆和生產建設兵團，漢人比例較高；在南疆的農村，維吾爾人則佔絕大多數，但不論北疆還是南疆，同樣普遍存在族群構成多元的狀態。剛剛提到機器採收和人工採收的問題，才是箇中關鍵。由於南疆機器採收的比例比較低，為了保證棉花的品相和收購價格，每到採收期，新疆各地，主要是南疆，都要僱用來自甘肅、青海、河南、四川等地的漢人農民工，在短期內密集投入人工採收。

故新疆的棉花種植和後續相關紡織產業的發展，都是利之所趨，不管是維吾爾等各族農民對棉花種植的投入，還是漢人農民千里迢迢到新疆採收，都是看中了相對豐厚的報酬。

新疆棉採摘大軍（微博@河南衞視）

所以對新疆當地各族和想到新疆從事棉花種植、採收及後續的紡織作業的基層民眾來説，如果聽到這行當中還有「強迫勞動」這回事的話，恐怕會有很多人報名，希望自己「被強迫」呢！不知道西方的政界是否瞭解自己其實鬧了笑話？當然，也許他們根本不在意。無論如何，他們想象中國的「剝削」、「迫害」，顯然只能想象成他們自己歷史上，殖民非洲、美洲時對有色人種勞工的剝削，或者當年蘇聯古拉格的狀態。

而新疆生產建設兵團的性質，很多中國人也不完全瞭解，西方人更是把它曲解為軍事殖民集團，其實生產建設兵團就是國營農場。近年來國營農場為了提升生產效率，也實行了所謂承包，也就是某種程度的私有化。這樣一來，由於棉田變小，採棉時就要使用較小的採收機。

顯然，國營的新疆生產建設兵團同樣在追求經濟效益，這與後毛時代中國的整體國家目標一致，其中並沒有包含西方想象和指責的，諸如推廣中國的價值觀、與西方從事政治競爭，甚至壓制中國境內的多元文化等等有任何關聯。如果不能理解後毛時代的中國國家目標，則一切解讀和後續舉措都會是荒腔走板，損人害己的。

2019年5月18日，新疆兵團第五師八十四團一連職工徐同林僱傭的一輛中耕機，正在給自家的55畝制種玉米中耕。（新華社）

01：西方企業對新疆棉業的制裁能否起到實質的經濟效果？因為由中國棉業版圖觀之，其本身就是世界最大的棉花進口國，新疆棉花亦不全然仰賴外國市場，西方此舉只否表態大過實質效果？其背後又有何戰略思維？

吳啟訥：從一個角度來説，新疆棉業所涉及的是經濟議題。近10年來，中國紡織業大幅改變了世界紡織貿易的結構，20年前中國的棉花產量已成為世界第一，20年來在此基礎上形成了加工產業鏈，擴大下游產品的市場佔有率，逐漸接近掌握世界棉花定價權的狀態。

而在全球售出的棉質服裝中，有1/5含有新疆棉花或棉製品。由於新疆棉花產量佔中國棉花產量80%，故以新疆棉花使用強制勞動為藉口，限制當地的棉花產業，就等於全面打擊中國棉紡織產業鏈，以及中國紡織品的定價權。

無印良品中國總部聲稱，該公司並沒有抵制新疆棉，而且該公司仍在繼續使用新疆棉。目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。（HK01）

還有一項因素，去年中國棉花產量佔全世界24%，但棉花消費量卻佔全世界33%，中間的差額基本上是從美國進口的，打擊中國棉花勢必有利於美國棉花出口的擴大。與此同時，中國棉花的生產成本較高，尤其北疆的棉花受到天氣、使用無人機噴灑除蟲劑及脱葉劑等因素影響，質量較差，所以中國的紡織大企業往往選擇某些質量比新疆機採棉花好、價格又較低廉的進口棉花。

再從更大範圍的紡織業出口來看，近年中國紡織業的出口額逐步下降，紡織業面臨衰退的危機，以美國為首的西方在經過詳盡的盤算後，決定給中國致命一擊。當然最終效果如何，仍然有待觀察。

但以美國為首的西方的盤算，遠不止打擊中國的紡織業，他們所要打擊的更大目標，是中國經濟發展的前景。近年來，中國紡織產業和其他傳統產業向西部移動，除了帶動中國西部的經濟開發，更重要的是，它在實體空間上貫通了絲綢之路經濟帶。打擊新疆經濟，就可以打斷「一帶一路」的空間連結，將中國經濟侷限在東南沿海，鎖住它的成長空間。