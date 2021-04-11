越南新政府就任　第一槍對準了誰？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-04-11 07:30

4月8日，越南第十四屆國會第十一次會議閉幕，該國新一屆政府已在7日全面確立。履新伊始，新政府正全力推進此前遺留問題，譬如最終確定了河內城市輕軌2A線於4月30日正式運營，集中清理了多地的民間非法集資、高利貸等案件。

4月7日時，河內警方、檢方還簽發文件，批准逮捕了一名叫阮翠幸的前「國會代表」候選人。由於阮氏曾在河內同心鄉風波期間設立「5萬集團」、「5億基金」，為涉案人員提供資金援助、聯絡海外關係，這起出現在河內的案件也提醒外界，越共最終開始拿定主意，選擇清理身邊似疑得外力支援的「兩面人」。

對河內來説，2017年爆發，並在2020年1月9日以3名軍警被燒死，一人被射殺，兩人被判死刑，25人被指控謀殺罪，29人涉案告終的「同心鄉血案」是一場內外結合的惡性事件。它的逐級擴大與當時河內市委書記黃忠海、市長阮德鐘的不作為有很大關係，同心鄉涉案人員身邊的「海外勢力」也同樣不容忽視。

除英國廣播公司（BBC）、美國之音等媒體記者與此案核心人員緊密接觸外，「海外捐贈」的流入也是個問題，阮翠幸在其中就扮演了不可忽視的角色。

從2018年起，阮氏在社交媒體上組織「5萬集團」，號召海外越南人每人為同心鄉涉案人士捐助最少5萬越南盾（1萬越南盾折合約3.38港元），在籌款超過4,500萬越南盾後，該項目就轉為「5億基金」，不僅用於同心鄉相關人士，還用於資助越南其他「政治犯」。

同心案時隔三年兩次劇烈爆發，給了越南方面很大刺激：

但頗具諷刺意味的是，河內方面對此竟閉目塞聽，直到1月9日越南軍警與案件主腦，同心鄉原書記黎廷鯨的小團體發生流血事件後才得以曝光。

越南警方從黎家起獲的兇器、文件中發現，黎家竟得到了來自越新黨、南越「流亡政府」乃至「大越朝廷」（即阮朝覆滅後的阮福氏家族）的捐贈，其經手人正是阮氏。對此，越南公安部即責成銀行方面凍結其賬户，但如何處置阮氏，已成為河內一大棘手難題。

在2019年，阮氏介入的「No-U」組織曾參加了一次專為外媒記者準備的示威活動，當天，約8人前往中國駐越南大使館門前快閃，路透社等媒體記者隨即抓拍，雖然警方出面將其驅離，但照片已經成功發佈。（路透社）

據越方提供的履歷顯示，阮氏早年在越南政府中任職，也在2016年在河內以獨立候選人身份競選過國會代表。她還從2011年開始熱心「民主」、「人權」、「愛國」等活動，參加了包括「No-U」（意即反對中國南海九段線）、「Green Trees」等「反華」、「環保」團體，還與「人權監測」、「大赦國際」等國際組織取得聯繫，並被西方認定是越南「人權活動」的帶頭人之一。她的這一顯著身份使越南公安部等機構雖然在2020年1月就選擇對其維持監視，卻遲遲不能確定批捕。

到2021年，越南軍警吸取了一年前的教訓，在越共十三大前專門舉行大規模演練，以防有示威者趁亂鬧事。（越南快報網頁截圖）

從某種意義上來説，阮氏在越南警方監視一年後才被批捕與越南異見人士在緬甸政變及示威後的異動有關。到2021年3月，越新黨等勢力在Facebook等社交媒體上積極發表言論，稱越共對同心鄉一案的處置宛如緬軍射殺示威者，還稱「越方出動三千人連夜踏平同心鄉」云云，加之此前被監視居住的阮氏也四處遊走，繼續結交越南境內的各路活動家。這種局面讓河內最終選擇果斷出手。

説到底，越南近年來的各種措施大多出於內外壓力。譬如近期的新冠疫情：在來自越南內外的層層壓力尤其是國際影響之下，越方終於化壓力為動力，採取激進手段，快速解決積壓問題。因此，即便像同心案這樣惡化後的問題，如果其後續發展相對不那麼嚴峻，那麼仍有可能在越南社會的大環境下繼續沉積並惡化，幸而新一屆越南政府尚未在事態不可收拾之際採取處理。河內時隔一年後斷然抓捕阮氏的進程，也成為新政府處理「兩面人」，加大深化改革力度的註腳。