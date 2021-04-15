中國與土耳其的摩擦為何點燃了印度媒體的熱情？

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-04-15 07:30

在近來持續發酵的中土外交風波中，除了歐美輿論的「先身垂範」之外，印度媒體的身影也相當活躍。截止目前，已經有共和國電台（Republic TV）與Swarajya等印度主流媒體對中使館斷水風波給予「重點關照」。

同時，作為印度大外宣重要代表的「寰宇一家」（WION）電視台更是對「斷水風波」進行了全天候的滾動播報。從陣勢來看，印度媒體在「斷水風波」一事上的風頭與熱情都明顯超出歐美同行一截。比起印度媒體在「斷水風波」中熱切跟進的事實本身，這一印式輿論狂歡背後所映照的地緣博弈圖景更為值得玩味。

事實上，上述印媒狂歡的背後所反映的正是新德里方面近年來頗為擔憂，但又受制於內外輿論環境而無法擺上桌面的重大地緣挑戰——即中國與土耳其在制衡印度問題上愈發成形的戰術同盟，其中中土雙方對頭號地緣勁敵巴基斯坦的合作更尤為令莫迪（Narendra Modi ）當局頭痛不已。

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中國長期以來出於制衡印度地緣威脅之故對巴基斯坦的力挺自不必説，不僅在軍事安全上全力扶持巴基斯坦——為巴基斯坦持續提供數量不菲的戰略戰術武器，且系統性地為後者在軍事人力資源培養上提供重要協助。

同時在經貿層面也為巴基斯坦提供了豐厚的保障，比如近年來作為一帶一路重點項目之一的中巴經濟走廊就為巴基斯坦的國內經濟發展貢獻良多。作為回報，北京方面獲得了瓜達爾港的全套建設與經營權，進而成功地將地緣觸角伸向了印度洋。

相比於中巴之間耳熟能詳的「全天候戰略伙伴友誼」，土耳其與巴基斯坦之間的合作關係卻似「猶抱琵琶半遮面」般地不易察覺。

事實上，基於宗教（穆斯林身份）上的認同紐帶與埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當局東向地緣空間拓展的戰略需求，土耳其與巴基斯坦之間的親密合作近年來也在穩步推進之中——其中尤以軍事安全層面的合作進展最為顯著：雙方在聯合戰機研發（土耳其實驗戰機TFX）與長程導彈防禦系統兩大重點項目上均取得了實質性進展。

在此，原本看似平行發展的土巴合作及中巴合作無形中產生了利益交集。鑑於埃爾多安當局屢次逾越「北約紅線」之舉（比如購買俄製S-400），西方陣營近年來大幅收緊了對土耳其的軍事技術轉讓管控。

這一情形對於志在打造自主國防工業體系、並以此為基礎實現獨立外交戰略的埃爾多安當局來説無疑構成了重大阻礙。為此，謀求與西方強權之外的力量達成軍事技術上的互利合作就成了題中應有之義。

而與巴基斯坦的軍事合作正是埃爾多安當局推進上述策略的重要組成部分，作為長期接受中國軍事援助的戰略伙伴，巴基斯坦方面擁有相對系統完善的中國軍事技術積累。這些技術積累恰是旨在謀求構建自主軍工體系的土耳其來相當渴求的，於是乎，某種微妙的三方互惠合作模式便運用而生。

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土耳其通過與巴基斯坦的武器研發合作，獲得了現階段對其自主軍工體系建設來説至關重要的中國成熟軍事技術的「中介式」輸入；巴基斯坦通過與中土之間的合作極大增加了其與印度進行區域地緣博弈的籌碼；中國則通過上述合作，獲得了土耳其與巴基斯坦雙方在制衡印度的地緣戰略方面進行全方位配合的回報。

巴基斯坦的回報自不待言，不僅數次在中印邊境衝突之際於克什米爾地區重燃戰火，而且還在去年年底中印加勒萬對峙將結未結的敏感時刻與中國軍方達成了將兩軍協作關係提升至類「行動同盟」等級的重大協議。

土耳其雖然因地緣位置之故未直接施以軍事層面的配合，但在外交及輿論層面也給予了相當程度的「協調行動」。

在去年莫迪當局通過頗具爭議的穆斯林公民身份法案以及疫情期間對國內穆斯林羣體實行「歧視性對待」之際，安卡拉方面均利用自身在穆斯林世界相對強勢的「精神號召力」，聯合多個穆斯林國家及相關的伊斯蘭國際組織對新德里方面進行了全面系統的外交與輿論圍剿。

毫無疑問，上述愈發成形的中土巴「行動同盟」已然對新德里方面構成了重大戰略壓力。而在地緣格局大勢暫時難以扭轉的境況下，新德里方面最近針對中土新疆風波發起的「輿論挑撥」自然也在情理之中。