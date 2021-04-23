280頁的美國戰略競爭法案對華殺傷力多大？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-23 10:58

美國國會參議院外交關係委員會4月21日以21比1通過了「2021年戰略競爭法案」。

目前，美國參議院外交關係委員會尚未公佈通過的法案版本。根據國會網站4月15日公布的草案內容，該法案長達280頁，核心只有一個：解決與中國有關的問題（To address issues involving the People's Republic of China）。該法案分為5個部分：投資有競爭力的未來、投資盟友與夥伴、投資美國的價值、投資美國的經濟方略及保證戰略安全，每個部分都有將其付諸實施的詳細步驟。

梅嫩德斯牽頭了此次國會的對華法案。圖為2020年9月24日，他出席有關美國中東政策的聽證會。（Reuters）

此次法案由參議院外交委員會主席、民主黨籍參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）4月8日提出，之後，經過了與外交委員會首席共和黨參議員里施（James Risch）的協商。可以說，這是民主黨和共和黨共同推動的一項法案。拜登此前的紓困救助法案曾遭到共和黨的一致反對，在美國兩黨極端對立的情況之下，國會卻能在對華議題上取得共識，可見美國上下對中國的敵意。

輿論紛紛將其解讀為美國近年來最重大的抗華法案，此前中國外交部也表示對此法案表示反對。中國全國人大外事委員會發言人尤文澤4月22日對此也表示，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，用心險惡，損人害己。

但這份法案的殺傷力幾何還不能確定。

整體來看，這份長達數百頁的法案從經濟到價值觀再到安全等方面，全然採取了與中國對抗之姿態，甚至頗有特朗普政府時期的色彩。需要指出的是，國會可能會影響美國的對華政策，決定權卻不在國會，而在於拜登（Joe Biden）政府。相較之下，拜登的對華政策沒有這般極端，而是「該競爭的競爭，該合作的合作，該對抗的對抗」。這就說明，拜登全面採取該議案的內容尚是疑問。

拜登多次在公開場合談及對華關係。圖為2021年2月4日，拜登在美國國務院就外交政策發表演講。（AP）

在特朗普政府時期，他對待國會時是合則用不合則棄，拜登恐怕也不會例外。在中美關係走低、而拜登政府在一些議題上又需要中國合作之時，他不會貿然接受國會的意見。

再者，美國國會多年來一直是反華大本營。隨著中國崛起，美國對華焦慮日益增加，國會更是「變本加厲」，在特朗普政府時期，在貿易戰、科技戰、台灣以及人權等問題上不斷發聲、通過法案。美中貿易全國委員會的主管阿什頓（Anna Ashton）2020年曾提及，特朗普時期的國會是對華最強硬，也是提出最多與中國相關方案的國會。

反華已經成為了國會的慣性動作，到了拜登時期，更是進一步。這些法案年年新、一個比一個大，甚至成了國會議員撈取政治資本的工具，政治喧囂不少，並沒有對中國造成實質性的影響。

當然，也不能低估這個「戰略競爭法案」所代表的意義，這至少說明了美國政壇對中國的態度已經到了非常極端的地步了。未來，拜登在對華問題上受國內的掣肘也越來越大，他也會越來越謹慎處理與中國的關係。