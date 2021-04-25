蘇聯遺留優勢已失　烏克蘭還有幾多餘力守護資產？

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-04-25 17:30

蘇聯解體後，烏克蘭承繼了前蘇聯35%的家當，作為歐洲領土第二大的國家，擁有大面積的肥沃黑土帶，農業基礎優越，也承繼了大量的核彈頭、船艦，並擁有前蘇聯最重要的發動機工業、造船廠等，在後冷戰時期，烏克蘭就是個含着金湯匙出生、神裝開局的新興國家。

烏克蘭經濟概覽

根據美國中央情報局（CIA）在《The World Factbook》網站的調查資料顯示，烏克蘭2020年經濟生產總值（GDP）為1,420億美元，人均GDP為3,984美元，人口約有4,100萬，呈現不斷下滑的態勢。而其產業結構方面，依生產總值來看，農業12.2%，工業28.6%，服務業60%（2017年數據）；若依勞動力分佈看，農業為5.8%，工業為26.5%，服務業為67.8%。

烏克蘭在2020年的貿易出口額約為492億美元，主要以黑色及有色金屬、燃料和石化產品、化學品、機械運輸設備和食品為主，而其主要出口對象為中國大陸（14.5%）、波蘭（6.7%）、俄羅斯（5.5%）、土耳其（5.0%）及德國（4.2%）；進口額約為541億美元，主要以天然氣、機械設備和化學藥品為主，而其主要進口對象為中國大陸（15.4%）、德國（9.9%）、俄羅斯（8.4%）、波蘭（7.6%）及美國（5.5%）。烏克蘭對外貿易逆差較大，近年進口額成長皆高於出口額，其最大單一貿易對象也從俄羅斯變成中國大陸。

烏克蘭在2020年的GDP下降了5%，雖説其受到新冠疫情的影響亦屬嚴重，但是其實這對烏克蘭該年度的打擊可能不是最大的。2020年的疫情國際旅遊受到影響，烏克蘭封閉了多數旅遊業產業，但是這些產業佔烏克蘭的經濟比值和就業人口的極少數，影響不大，但相反的這讓多數慣於出國工作的烏克蘭人被迫留在國內，讓烏克蘭的外匯收入受到影響。

烏克蘭的出口產品以礦產、農業及服務業為大宗。（Harvard Atlas of Economic Complexity）

真正對烏克蘭經濟影響最大的是，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在2020年3月解散了改革派的政府，並陸續的將政府機構中的改革派官員撤職，而其取而代之的內閣成員則更類似於暫時頂替的人，充滿不穩定性，對於原本就存在司法腐敗及產權不透明的烏克蘭來説，其經濟環境更險惡化，相關改革也多是雷聲大雨點小。

擁有前蘇聯地區第二多的人口，科研機構密集，並擁有前蘇聯最好的發電機及造船工業，其經濟表現卻僅只如此，如何落到這步田地，慘烈的狀況如何，或許可從兩起烏克蘭著名工業公司的境遇來以管窺天。

位於尼古拉耶夫的黑造船廠，是昔日俄國海軍的母親，如今以陷入破產清算。（維基百科）

黑海造船廠：昔日海軍之母的窮途末路

成立於1895年的黑海造船廠（Black Sea Shipyard）位於黑海沿岸的尼古拉耶夫（Nikolayev），自俄羅斯帝國時期就是全國最大的造船廠，最著名的船隻，如前蘇聯時期的2艘莫斯科級直昇機航鑑（Moskva-class）、4艘基輔級航艦（Kiev-class）、當前俄羅斯聯邦謹有的庫茲涅佐夫海軍上將號航艦（Admiral Kuznetsov）、後來成為中國大陸遼寧號的瓦良格號航艦（Varyag），以及後來慘遭拆解的烏里揚諾夫斯克號航空母艦（Ulyanovsk），均是出自其手，它也擁有全歐洲最大的造船台。

其中命運最為乖舛的為烏里揚諾夫斯克號航艦，該艦於1988年開始動工，設計排水量6萬噸，滿載排水量79,760噸，採用核動力反應爐，被美國認為可以匹敵該國當時最先進的尼米茲級航艦（Nimitz Class）。但烏艦施工進度僅40%時，蘇聯便解體了，繼承了該艦的烏克蘭則缺乏足夠繼續建造的經濟實力。

佔用了0號造船台的烏艦讓黑海造船廠十分困擾，因其卡住了船廠的建造平台，當時的俄羅斯亦缺乏足夠的經濟能力回購烏艦，但對於美國來説，卻看到了一絲機會，可以消除掉這個心頭大患。1992年，一間挪威的造船公司，向黑海造船廠下單建造6艘大型商船，其體積之大必須使用船廠的0號平台建造，這筆訂單給予了優厚的訂金，但是時限也給得很急，正當黑海造船廠正在發愁之時，又上門了一間美國的廢鐵回收公司，稱其由副總裁親自帶隊，願意以遠高於當時廢鋼回收行情，一噸450美元的報價，向其收購廢鋼。當時財政狀況見肘的造船廠難以抵禦這兩筆優渥的大單，於是決定拆除烏艦。

本來預計拆除烏艦的廢鋼可以賺得1,500萬美元的資金，但是在拆除完畢後，挪威的造船公司突然變卦，聲稱因市場情勢變化，取消商船訂單，但違約金仍會照，美國廢鐵回收公司也同時發難，聲稱該訂單僅是該名副總未經公司同意逕自決定，只願意以當時的行情價，美公噸150美元買進，最終黑海造船廠陷入「逐二兔不得一兔」的下場，只能摸摸鼻子接受了。

黑海造船廠在日後雖仍有陸續接單建造船艦，但是其造船技術及設備顯得落後，現金流的匱乏讓船廠難以升級其設備，優秀的造船人才相繼被其他國家的優渥工資吸引而出走，國家窘迫的財政狀況對船廠的扶持能力極其有限，而資產設備的折舊對船廠也形成了龐大的負擔，最終黑海造船廠在2018年宣布破產。

馬達西奇：政治及經濟需求互斥 扯皮不斷前途茫茫

位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的馬達西奇公司（JSC Motor Sich）成立於1907年，在俄羅斯帝國時期是住迷的農業機械廠商，第一次世界大戰時期轉型生產飛機，蘇聯時期則成為重要的渦輪發動機生產商，為「米」式及「卡」式直昇機、An-225型運輸機等設計並提供引擎。

後冷戰時期，馬達西奇公司作為俄系航空器引擎的唯一生產商，仍持續給俄羅斯軍隊供貨，並且極度依賴來自俄羅斯的訂單。但是在2014年先後發生基輔政變及克里米亞事件，導致俄、烏兩國關係惡化，烏克蘭當局宣布對俄軍售非法，導致馬達西奇的經營能力嚴重受損，其產品也缺乏其他客户。

2017年，中國大陸的北京天驕航空公司試圖收購馬達西奇的股權，並承諾投資2.5億美元協助其流水線發展，這對喪失俄羅斯訂單的馬達西奇公司來説是場及時雨，而馬達西奇也開始在重慶建設流水線，以供貨中國大陸。不過此舉很快被華府注意到，2018年美國的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）以國家安全為由，對烏克蘭政府施壓，試圖讓馬達西奇公司停止對中國供貨，並且阻撓北京天驕對其的股權收購，而實際上除了美國以外，日本、俄羅斯也均不樂見馬達西奇公司落入中國大陸的手中。

馬達西奇公司為烏克蘭一流的發動機公司，近來因中資公司收購產生的爭議而陷入膠着。（圖源：@烽火議軍情）

2019年，北京天驕及信威集團宣布收購馬達西奇過半的股權，股權的交易實際上只待烏克蘭反壟斷委員會同意，但遲遲未獲得批准。而2020年，美國商務部以「涉嫌危害國家安全」為由宣布制裁北京天驕，並且加強對烏克蘭政府的施壓，令其在2021年簽署法令讓馬達西奇國有化，使的中國大陸方面收購計劃功虧一簣。這筆收購的失敗實際上幾乎等同於宣判馬達西奇的死刑，因為它無法向對其產品感興趣的中、俄兩國供貨，烏克蘭政府也並沒有足夠的能力對其進行補助，同時西方國家也擁有自己的發動機技術，不會購買馬達西奇的產品。

北京天驕對此採取法律行動，向烏克蘭索要36億美金的違約金，這對外匯儲備已經不充分的基輔當局來説是龐大的壓力，尤有甚者，中國大陸可能也會對烏克蘭採取制裁手段，斷絕與其的貿易關係，這讓烏克蘭本來已經不甚樂觀的經濟情況，可能更加雪上加霜。

所謂的經濟力量實際上還是需要足夠的國家實力來託底，才能真正讓資產產生變現能力，主流的經濟學家在分析經濟競爭力時，多半將「自由化」、「市場化」放在第一位，認為這是產生市場競爭力的要素，但往往忽略了拳頭才是最根本的競爭力，商業合同的順利執行往往離不開足夠強悍的拳頭加以保護。烏克蘭獨立之初，試圖成為「第二個瑞士」而，但它忽略了瑞士的中立地位，是在長久的歷史過程中，依靠「瑞士傭兵」這一拳頭拼出來的，儘管當今現世瑞士已不再以武力作為拳頭，但他們仍有「變相的拳頭」：透過足夠的隱密性幫助各路權貴保護其資產，讓權貴們在各國的政治博奕中為瑞士發聲相助。