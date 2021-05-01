印度疫苗接種出了什麼問題？

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-05-01 21:00

4月上旬起，印度新冠疫情確診案例飆升，先是在4月5日打破了印度本土紀錄，來到日增10.3萬的新高峯，又在疫況失控後，一路飆升到了日增30萬，連續刷新全球單國單日新增確診峯值。截至5月1日，印度已有1,837.6萬例確診、20.4萬例死亡，如此境況超越了同樣深陷水火的巴西，成了美國之後的全球新冠第二重災區。

而早在此前，印度已於2021年1月16日啓動疫苗接種運動，對象包括3,000萬衞生工作人員和其他前線工作者、2.7億50歲以上或其他新冠高風險人羣，所用疫苗則是印度本土生產的牛津-阿斯利康疫苗（以Covishield牌子面世）和國產的Covaxin，印度總理莫迪（Narendra Modi）更在1月16日當天，啓動了政府在線平台「Co-WIN」，為民眾提供疫苗庫存信息、儲存温度並跟蹤接種對象狀態。

4月30日印度孟買的民眾在排隊等候接種新冠肺炎疫苗。（AP）

由前述條件觀之，這場世界規模最大的疫苗接種運動，早在此前3個月便已開始，更有本土自產疫苗供應、在線追蹤系統配合，以常理而言，應是兵精糧足、多錢善賈。但放眼印度當今慘況，莫迪的雄心顯然未能見效，疫苗接種運動辦得轟轟烈烈，結局卻好似船過水無痕，駭人的火葬規模與確診人數，盡顯前述規劃的紙上空談。

回顧印度的漫漫防疫路，這場「新冠海嘯」的反撲，雖有天災成分，卻更多是印度這個疫苗大國的政策人禍所致。眼下政府雖有意修補，卻受產能恢復不及與市場化處處掣肘，疫苗接種之路由此走得窒礙重重。

4月26日，眾多市民戴着口罩在印度孟買排隊等待接種新冠疫苗。（新華社）

自我透支的疫苗外交

2021年1月19日，既是印度啓動全國疫苗接種運動的第4天，亦是其發起「疫苗外交」的第1天。印度衞生部於當日表示，政府將以「捐贈援助」的方式向不丹、馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾、緬甸和塞舌爾提供新冠疫苗，同時積極與斯里蘭卡、阿富汗和毛里求斯等國磋商，好為印度的新冠疫苗批准進口許可，正好呼應了莫迪1月9日宣稱的「印度已做好拯救全人類的準備」。

於是前有總理信心滿滿誇下海口，後有相關部門疾如風火，1月21日孟加拉國便表示，已確認將收到至少200萬劑來自印度的Covishield疫苗捐贈；在「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）2021年的一、二季度分發疫苗中，則有2.4億劑來自印度血清研究所。《彭博社》（Bloomberg）等西方媒體更在一旁搖旗吶喊，表示印度在「疫苗外交」的競爭上，以低廉價格和「不附帶政治條件」的方式擊敗了其他國家。

平心而論，疫苗援助是緩解中低收入國家疫情的善政，印度又是世界最大疫苗生產國，倘若國內疫苗供給充足，有所作為亦是合乎常理，但現況顯然與理想背道而馳。2020年4月，美國前總統特朗普（Donald Trump）動用《國防生產法》，本能順暢運入印度的疫苗生產原材受到管制，其中包含了37種關鍵原料，就算印度是世界第一疫苗大國，也受到影響。

美國前總統特朗普動用《國防生產法》，限制疫苗生產材料自美國出口。（Reuters）

在此境況下，強要進行大規模疫苗外交，本就是相當危險的豪賭，雖説在國內疫情防控穩當、疫苗接種普及率高的前提下，此舉亦是無可厚非，但印度偏偏又在此處失足。在預計涵蓋30萬人的接種首日，僅有19萬印度人成功接種了第一劑疫苗；待至第二波疫情爆發的4月下旬，印度完成了1.4億劑的疫苗接種，如此數量看似驚人，卻是比例懸殊：當中約有1.2億劑用在了第一劑接種上，餘下則僅有2,230萬劑用在了第二劑接種。簡言之，印度只有1.5%左右人口完整接種了兩劑疫苗，以此抵禦解封后的病毒回潮，自是不堪一擊。

第二波疫情爆發後，印度政府終於停下疫苗外交的腳步，開始限制疫苗出口，就連預計要交付COVAX的劑量都在管制名單內，拜登（Joe Biden）亦於4月25日宣布美國將立即恢復對印度的疫苗與醫護裝備原材料供應，然而孟買等大城仍多有「無苗可打」的窘境，「疫苗庫存不足」的字樣與接種點相伴而生，側寫了印度早前疫苗外交的自我透支。

4月21日印度控制的克什米爾地區有一名男子在接種新冠肺炎疫苗。（AP）

疫苗市場化的隱憂

而除卻疫苗的生產與供給問題，接種率低亦是不容忽視的關鍵病因，在城鄉差距、倡導不力等因素擾動下，印度此前的大規模疫苗接種運動未竟其功，眼下政府即便亡羊補牢，降低施打門檻，允許18歲至45歲的成年人至私立醫院自費接種疫苗，45歲以上的成年人、醫護人員則可繼續在政府指定的疫苗接種中心免費接種，但如此「市場化」的疫苗供給政策，將令印度未來的防疫之路陰影籠罩。

首先，印度政府雖以「開放和靈活」為由，將市場化力道引入疫苗的分發與接種場域中，但在與現實生活中的央地關係對接時，卻引發了更大的負面效應。根據現有規劃，印度中央政府僅負責對接50%的疫苗供應，並視各邦的「活躍病例數、績效、浪費率」等指標進行分發，剩下的50%疫苗供應則由邦政府與私立醫院和相關機構自行採購，形同將疫苗接種開銷大規模轉移給各邦與個人。

2021年4月22日，新德里一名婦人接受新冠疫苗注射。（Getty Images）

其二，面對疫苗供貨商時，中央政府、邦政府、私立醫院的議價能力不同。以印度本土疫苗Covishield為例，邦政府的購買價格多為一劑400盧比（約折合40港元），私立醫院的購買價格則高達一劑600盧比，與中央政府談得的一劑157.5盧比購買價相比，前二者顯然被疫苗商多剝了好幾層皮，更遑論加上物流與儲存成本後最終注入印度民眾體內的價格。

雖説如此價位並非外界想象中的極端天價，但對印度底層民眾而言，要自費1200盧比以上在醫院接種完整兩劑疫苗，乃是極大的負擔；許多地方邦更向中央反映，如此安排將讓地方財政負擔加大，即便德里特區、北方邦、阿薩姆邦、中央邦和卡拉拉邦等地方政府已經宣佈，將向邦內所有成年人免費提供疫苗，卻亦有不少邦因財政負擔不起，只能延後免費疫苗接種時程，或是將工作部份轉嫁給私立醫院，讓民眾自掏腰包求取庇護。

從「疫苗外交」到「疫苗自由市場」，印度中央先是在疫苗供給上內外不分、不知輕重，又在分配與採購上卸責地方與私部門，致使世界第一疫苗生產國的美譽蒙塵，並讓廣大國民身陷「無苗可打」的水火之中。眼下疫情反撲，關鍵乃是過早開放防疫禁制，又無法提升疫苗接種速率所致，但以印度眼下的疫苗接種境況觀之，前期防疫遺下的巨大破口，修補之路仍是艱難重重。