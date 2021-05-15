罷免三號人物黨內職務　共和黨選了什麼樣的道路？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-15 17:30

美國眾議院共和黨人5月12日通過閉門口頭投票，罷免了該院共和黨三號人物利茲·切尼（Liz Cheney）共和黨會議主席的職務，其後於5月14日正式改由特朗普的鐵桿支持者斯特凡尼克 （Elise Stefanik）接替。針對她的這種政治清洗再次證明前總統特朗普（Donald Trump）及其符號仍在左右共和黨權鬥進程和政策議程。

作為前副總統切尼（Dick Cheney）家族的長女，利茲是眾議院共和黨當中少有的特朗普反對者。在眾議院今年1月以「煽動叛亂」為由彈劾特朗普的過程中，利茲是投票贊成彈劾的10名共和黨人之一。她對特朗普所謂的「大選舞弊」言論持批評態度，這在黨內引起很大爭議。

2021年5月12日，眾議院共和黨三號人物利茲被免去黨內領導職務。（Reuters）

此次在一陣噓聲中被黨內同僚趕下台，她多少有些被侮辱的感覺。這也凸顯出當前的共和黨已偏離傳統，黨內是非、價值判斷完全以是否忠於特朗普為準，而非傳統意義上的保守主義。

這是一場由眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和特朗普方面精心策劃一次政治行動。麥卡錫眾議院共和黨第二號領導人斯卡利斯（Steve Scalise）在內的眾多共和黨議員也支持罷免利茲。他們的賭注就是繼續寄望特朗普幫助共和黨在2022年國會選舉中奪回眾議院的主導權。麥卡錫要想當議長，就需要特朗普的幫助，而任何一位反對特朗普的人都將被排擠。如果將來特朗普競選總統，麥卡錫將是重要的政治盟友。

2020年2月19日，眾議院少數黨領袖麥卡錫與時任總統特朗普共同出席活動。（AP）

利茲雖被剝奪黨內職務，但她仍是民選的眾議員，未來還可以競選總統。黨內投票後，利茲並未妥協，仍然堅持自己的立場，認定特朗普正將共和黨引向毀滅，破壞美國的民主制度。她誓言儘自己所能同黨內陰謀論、分裂主義和獨裁傾向做鬥爭，確保特朗普無法再次接近白宮。

共和黨如此高調地剝奪利茲黨內職務，也間接給了她新的角色，也就是少數反特朗普勢力的代言人。如果利茲想要捲土重來，需要共和黨一次全面洗牌。但從短期來看，這種可能性不大。原因有二，其一是當前草根共和黨堅信特朗普那一套理論，受到極端右翼勢力假新聞誤導。根據美國有線電視新聞網（CNN）4月30日公布的民調，七成共和黨人認為拜登並沒有擊敗特朗普。這類共和黨人大多是狂熱型的民族主義者，或者特朗普所説的「愛國者」。多數眾議院共和黨人也不承認拜登合法當選。

另一個原因是當前的共和黨已經不是一個正常的政黨，黨內極端勢力仍在綁架這一傳統保守大黨。比如，之前迫使兩位議長辭職的茶黨也推動了此次針對利茲的罷黜行動。被茶黨綁架過的共和黨，現如今被特朗普共和黨綁架，企圖能像2010年那樣在國會擊潰民主黨。

過去以前議長博納、瑞恩和温和派議員麥凱恩為代表的共和黨人，一直堅持傳統保守理念，支持小政府，反對大政府項目，最起碼會和民主黨會尋求合作空間。但特朗普引導下的共和黨，或者説依附於特朗普的共和黨，不但以敵我思維看待民主黨，而且還宣揚假新聞和陰謀論、甚至鼓動暴力。就連共和黨主導的地方政府，也沿用了這類策略。

這又為下一場撕裂的選舉埋下了隱患。目前，拜登（Joe Biden）執政已過百日，共和黨仍在質疑選舉的公正和拜登總統的合法性。共和黨的這種內耗和與民主黨的惡性競爭，只會讓美國民主制度持續陷入信譽危機。