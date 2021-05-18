WTO前副總幹事總結中國「入世」20年成果｜專家有話說

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-05-18 10:41

今年是中國加入世界貿易組織（WTO）二十周年，儘管在貿易保護主義抬頭、逆全球化浪潮的影響下，WTO遇到困境，但如何認識中國20年來在WTO中的角色、WTO需要怎樣的改革等問題，事關中國進一步擴大開放。近日，總部位於北京的全球化智庫（CCG）組織專題會議，就上述議題展開研討。

曾任中國加入WTO談判（也稱「入世談判」）首席代表、原中國外經貿部副部長、CCG主席龍永圖在會上首先發言，他認為，對於中國加入WTO二十周年的總結與反思，應該將其納入中國共產黨建黨100周年的背景去思考，並將其視為學習中共百年黨史的一個組成部分。他強調，這麼説並不是單純地「講政治」，因為中國改革開放的這段歷史應該説是中共百年曆史中很重要的部分，而加入WTO的前後歷程又在改革開放中具有標誌性意義。

5月14日，全球化智庫（CCG）在北京就中國加入WTO二十年以及WTO改革等話題展開專題研討。（CCG供圖）

上月剛剛卸任的WTO前副總幹事、原中國商務部副部長易小准非常贊同這一説法。作為曾經的中國入世談判副代表，他也是中國加入WTO的重要參與者與見證者。他表示，不僅中國加入WTO是中共中央做出的重大決策，在整個加入WTO的談判過程中，每當遇到困難、遇到細節性問題，很多情況下都是由中共中央親自研究解決，「龍部長（龍永圖）也記得非常清楚，有的時候黨中央半夜三點鐘召集我們去開會，解決疑難問題。所以我覺得這一段歷史應該是黨史裏面重要的一部分。」

對於中國入世20周年的總結，輿論聲音多是討論中國在入世之後的發展成就，而龍永圖提出，關鍵是研究「世界市場得到了什麼」，因為中國加入WTO對於中國與世界是一個雙贏的成果。「當時中央就講，不要講加入WTO是中國的勝利，所以當時整個中國談判代表團並沒有對完成入世表現出欣喜若狂的樣子，因為這是應該的。」

龍永圖在全球化智庫（CCG）舉辦的中國加入WTO二十年研討會上發言。（CCG供圖）

龍永圖強調，中國加入WTO改變了全球多邊貿易的整體格局，改變了全球貿易的重大發展方向，應該説有利於全世界人民，特別是有利於發展中國家，當然也有利於發達國家，特別是美國，美國也是中國入世「很大的受益者之一」。研究好這些問題，才能全面地總結中國入世20年來的成果。

這裏涉及到的一個關鍵問題是，中國加入WTO的20年來，中國究竟表現如何？中國扮演了什麼樣的角色？

易小准對此的回答是，中國一方面要自信，但另一方面也不能自滿。「我認為加入WTO的20年裏，中國既是多邊貿易體制最大的受益方——這一點在國際上多有提及——但同時也是多邊貿易體制最大的貢獻者。」

國際輿論在討論中國加入WTO的時候，往往驚歎於中國入世之後出口的增長，往往忽視了中國進口的增長。從數據上看，過去20年，世界貨物貿易將近翻了一番，其中中國的貨物出口增長了7倍多。與此同時，中國進口的總額也增長了將近6倍。易小准認為，進口增長6倍是一個很重要的數字，「就是中國對世界作出的貢獻。」中國2020年進口總額已經佔世界貨物貿易進口總額的12%，「一個國家佔到全世界進口總額的12%，我想這是一個很驚人的數字。」

前WTO副總幹事易小准在會議上發言。（CCG供圖）

在服務貿易方面，中國的服務貿易出口佔世界服務貿易出口總額的比例從2005年的3%增加到2020年的6%；中國服務貿易進口的增長則更加迅猛，從2005年佔世界服務貿易進口總額的3.3%增加到2020年的8%。

中國與幾個主要貿易伙伴的雙邊貿易增長情況，更加能夠説明中國的貢獻。2001年，中國對美國進口總額僅佔美國出口總額的不足2%，20年過後，美國對華出口的總額已經增加到佔美國出口總額的9%，成為美國第三大出口市場。「這是一個很驚人的增長，因為美國身邊的兩個國家，即加拿大和墨西哥，一定是它的最主要出口市場，但是在此之外，中國已經成為美國第三大出口市場。」

中國同發展中國家的貿易關係，易小准舉了南非與巴西兩個典型案例。2001年，中國在南非的出口市場排行中僅排第17名，但如今中國已成為南非的第一大出口目的地，中國在南非的出口總額裏的佔比已經從20年前的1.7%躍升到了今天的11%。至於巴西，今天的中國已經吸收了巴西將近32%的出口，「這是一個非常驚人的數字。」

另外，中國還是WTO裏面僅有的幾個發展中國家，承諾了對最不發達國家97%的出口產品實行零關稅待遇，這樣的承諾連美國都沒有做出，「但是中國毫不猶豫地做了這樣的承諾。」從2008年以來，中國一直是最不發達國家的主要出口目的地，吸收了最不發達國家出口總量的25%。

在貿易體制的自由化方面，易小准認為中國也還算是交出了一份不錯的成績單。從1995年多哈回合談判結束以來，WTO的多數成員在貿易自由化上基本上處於原地踏步的狀態，沒有多少新的開放措施，所以在近20年裏，WTO裏面開放的主要貢獻實際上是來自於新加入的國家（也包括中國）。這些新成員都做出了大幅度的市場準入承諾。

易小准回憶，中國在加入WTO談判的時候，當時中國承諾的是把進口關稅平均降到約9.9%。但是中國加入WTO以後沒有滿足於或者止步於履行這一承諾，而是進一步主動把進口關稅降到今天的7.5%（來自WTO的統計）。中國目前的貿易加權稅率更低（貿易加權更能説明一國對貨物貿易的保護），已經低到4.4%，「這樣一個數字其實已經非常接近美歐的關稅水平。」

在服務貿易開放方面，中國也在加入WTO的承諾基礎上，在金融、保險、法律服務、分銷等很多領域推出了重大的開放的舉措，受到WTO成員們的廣泛歡迎。

另一方面，作為一個貿易大國，中國的每一項貿易政策都會受到WTO成員非常嚴苛的審視，往往會如同拿着放大鏡一般仔細地檢查中國每一項經濟和貿易的政策，看看自身是不是受到了利益上的損失。

WTO是一個以多邊規則為基礎的國際組織，從遵守WTO規則方面看，有統計顯示，同一時間段內，中國、美國和歐盟在WTO的爭端解決機制上，受到別人的起訴和主動起訴別的國家的次數大體是相當的，也就是説，「中、美、歐三家在遵守規則、履行承諾方面表現大體上是不相上下的，這也是為什麼我認為中國要對自己加入WTO 二十年來的表現應該有自信。」

當然，中國作為快速發展的發展中大國，作為世界的第二大經濟體、第一大貿易國，易小准認為中國對過去20年裏取得的成績也不能自滿，「中國不能夠躺在自己的承諾上去睡大覺。而且（中共）中央的要求也是這樣，改革開放永遠是進行時，不能夠停步。所以我覺得改革開放仍然是中國今天化解我們在國際上面臨的很多矛盾的不二選擇。」

易小准指出，加快中國的知識產權保護、加快國企改革、擴大服務業的開放，這是WTO成員對中國提出的最多的希望，也希望中國能夠儘快拿出行動。「所以我也很感慨，（WTO前任總幹事）拉米（Pascal Lamy）最近幾次在談到中國和WTO的時候，老是説一句話『Work your talk』（説到要做到）。他在敦促中國要踐行承諾，我覺得在這方面中國也應該要有緊迫感。」