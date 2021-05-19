WTO改革有良藥也有砒霜　中國如何自處？｜專家有話說

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-05-19 17:30

今年是中國加入世界貿易組織（WTO）二十周年，面對逆全球化浪潮與貿易保護主義抬頭，有關WTO改革以及中國應該在WTO改革中扮演什麼樣的角色，越來越受到輿論關注。日前，總部位於北京的全球化智庫（CCG）組織專題會議就此進行研討。

在中國大陸的語境中，「改革」一般屬於褒義詞，「改革」和「開放」緊密聯繫在一起，「改革」和「開放」幾乎是同義詞。但是在WTO的語境之下，「改革」是個中性詞，任何對WTO規則的修改，都是改革（reform）。

在多邊貿易體制成立的70多年裏，WTO改革的大方向是朝着貿易自由化和便利化推進，但是今天全球化出現了退潮，貿易保護主義不斷高漲，所以需要警惕、小心WTO改革被利用為推行貿易保護主義。

上月剛剛卸任的WTO前副總幹事、原中國商務部副部長易小准在會議上表示，多邊貿易體制不能開全球化的倒車，這是大家共同的責任。今天面對WTO成員國提出的名目繁多的改革倡議，中國需要仔細思索應該支持哪些、不支持哪些，主要是看這些倡議是導向貿易自由化、便利化，還是少數成員利用一些倡議作為藉口來提高自己的貿易壁壘，實行貿易保護。同時，也要看這些倡議是加強作為多邊貿易體制基石的最惠國待遇，還是會導致在WTO裏面出現更多歧視性因素，這也是當前很危險的一個傾向。

前WTO副總幹事易小准在會議上發言。（CCG供圖）

「還有一把作為判斷的『尺子』，就是衡量這些倡議是維護多邊貿易體制的權威、促進多邊主義合作，還是出於地緣政治的考慮來搞小圈子，進一步削弱和分裂WTO。我覺得後者其實是當前多邊貿易體制面臨的最大的危險。」

對於中國來説，今天面臨的一個全新課題是，如何建設性地利用好中國在WTO裏面的地位和份量，推動多邊貿易體制繼續沿着貿易自由化和便利化的軌道前進，而不是滑向貿易保護主義。

易小准表示，之所以提出這個問題，是因為中國今天在全球貿易中佔有巨大份額，中國在WTO裏面所有討論的議題上都有着舉足輕重的地位和作用，「可以毫不誇張地説，如果沒有中國的參加和支持，WTO實際上談不成任何一項有意義的協議。」而另一方面，只有在一個開放的多邊貿易體制下，中國才有可能實現自身的發展目標，才有可能實現和平崛起。

5月14日，全球化智庫（CCG）在北京就中國加入WTO二十年以及WTO改革等話題展開專題研討。（CCG供圖）

中國在WTO的改革進程中可以發揮的獨特的作用，易小准舉了諸邊機制出台的例子。歷史上WTO的決策機制實際上是一票否決制，任何一個協議、決定，必須由WTO的全體成員（現在是164個成員）一致同意才能通過，只要有一國站出來反對，協議就達不成。這個機制在歷史上起過一些積極作用，但是今天因為各種議題越來越複雜，WTO成員越來越廣泛，以至於在過去20年裏，WTO幾乎難以就任何一個重大的議題達成一致。

在這樣的背景下，中國率先牽頭發起一個創新的討論和談判方式，即在WTO裏面針對投資便利化開啓一個「開放式的諸邊討論」。對於這樣的模式創新，一開始並不被大多數人看好，「但是中國利用了自己在發展中國家的良好形象和影響力，首先爭取到了一些發展中大國的聯署，像巴西、阿根廷、墨西哥、俄羅斯、巴基斯坦等，又爭取到了一些重要的非洲國家的支持，這樣很快就在WTO裏面形成了勢不可當的增長勢頭。就連幾乎所有的發達國家（除了美國），也都聯署了中國的倡議。」

如此一來，投資便利化的議題已經成為下一屆（第12屆）WTO部長會議最有前景的成果之一。受此鼓舞，現在很多國家也都起來效仿中國這個模式，相繼開啓了電子商務談判、服務貿易的國內規制談判、中小微企業的談判等諸邊倡議，而中國現在是所有這些諸邊倡議的參加方和支持方。開放式的諸邊談判模式被廣泛認為可能是今後一段時間裏WTO談判的主要可行方式。易小准表示，這就是中國聲音、中國方案在WTO裏面發揮的作用，也是中國為加強多邊貿易體制所作出的貢獻。

同時，WTO改革與中國在其中的角色，不可忽視的一個大背景是中美關係已經轉向全面競鬥。中國對外經濟貿易大學教授薛榮久在會議上指出，中國加入WTO以後一直按照WTO的規則行事，恪守中國入世的承諾，中國的做法符合客觀規律本身的發展，「主觀意志和客觀規律是吻合的」。而美國現在出於打壓中國的戰略目的，以國有企業問題、知識產權的問題、透明度問題、出口補貼問題、發展中國家地位問題等為武器，處處圍堵中國，「美國的主觀意志與（WTO的）客觀規律是背道而馳的。」

基於這樣的現實，薛榮久提出三項建議：

第一，「反對一切形式的貿易保護主義」這個提法本身不夠科學，更合理的是「反對不符合世貿組織（原則）的貿易保護主義」。他指出，如果説「一切」，就不好解釋中國在疫情發生後的封城等措施，封城、封關等並不符合貿易自由化的精神，但又是必要的疫情防控措施。

這也就意味着，中國在宣傳中對自由貿易不要過分地推崇，不論是自由貿易還是保護主義，都是隨着世界經濟的發展、隨着各國經濟發展的內在經濟反應，具有階段性，自由貿易本身有好的地方，也有不足的地方。「我的建議是，中國可以説『支持有節制的自由貿易』，而不是支持無限度的自由貿易。現在西方國家的種種表現就是陷入了無限度的自由當中，現在它們疫情那麼嚴重，但是不封城，甚至不限制人們聚會，所以才出現了今天的情況。」

第二，中國在整體上堅持自身是發展中國家，但在世貿組織內，中國可以宣布不再享受特殊和差別待遇，因為現在中國與發達國家的利益重疊越來越多，與發展中國家的重疊利益在減少。主動提出放棄差別和特殊待遇，「中國會更加主動，更加超然」，還可能成為發達國家成員與發展中國家成員談判的中介。「我覺得中國對中國發展中國家這個身份要好好地研究，要有一個妥協的做法，現在看起來來（享受特殊和差別待遇）失分可能大於得分。」

第三，面對貿易糾紛，中國政府在發起反制措施的時候要進行區分，「比如説它國政府簽署的法令、智庫的做法、學術上的做法、企業的做法，是不是應該統統作為反制對象？我覺得應該有所區別，政府、國會（的動作）應該放在（發起反制的）第一位，而面對企業的一些做法，中國需要有所考慮。」