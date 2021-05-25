韓美聲明避免干涉中國內政　文在寅保持最大程度平衡

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-25 12:00

韓國總統文在寅5月21日在白宮與美國總統拜登舉行會談後發佈的聯合聲明，涵蓋了美韓雙邊及地區議題，包括美韓軍事同盟、雙邊經貿合作、朝鮮半島局勢以及雙方在新興技術、氣候變化和半導體等領域的合作意向。但總體上，聲明主要以應對朝鮮核挑戰為主。至於共同應對中國挑戰，韓美聲明並沒有像日美聯合聲明那樣直接提及。

可以説，韓美聯合聲明並沒有達到中國官媒所説的「干涉中國內政」的嚴重程度。

總體上，韓美聲明只是提及了南海和台海，而且是被放在了「印太」框架之下。就南海，聲明強調維護南海及廣大海域的航行和飛行安全，承諾共同維護南海和平與穩定，以及遵守國際法等。對於台海，聲明稱，拜登總統和文在寅總統強調了維護台海和平與穩定的重要性。

所以，韓美聲明中，台海和南海更多體現地緣政治名詞的意味，並未直接將矛頭指向中國。即便提到致力於維護包容、自由和開放的印太地區時，聲明也沒有提及中國。但日美聲明措辭則完全不一樣，不光提南海和台海，而是直接放在東海、南海中的中國角色以及台灣和新疆議題的語境之下。

對於韓美聯合聲明，美國國內自然有人不滿。特朗普時期的國安顧問博爾頓（John Bolton）批評聲明措辭温和，凸顯出拜登根本沒有應對中國和朝鮮挑戰的計劃。對於博爾頓等極端人士和國內強硬派要求韓國加入的「四方安全對話」（Quad）的需求，文在寅此行也沒有做出明確表態。

日美聲明中，Quad被提及了三次，均強調美日印澳四方在印太地區多領域的合作，包括疫苗方面的合作。但文在寅在同拜登的聲明中只提到一次Quad，而且是韓美「承認」（acknowledge）打造Quad等開放、透明、包容的地區多邊主義機制的重要性。

從文在寅的角度來看，此行重點依然是朝鮮核問題，而且是勸説美國和朝鮮外交對話，也就是拜登政府繼承2018年美朝峯會聲明的立場。這也是文在寅推進南北外交的一部分，也關係到他的歷史地位。

2020年11月26日，韓國總統文在寅在首爾會見對韓國進行正式訪問的中國國務委員兼外長王毅（左一）。 （新華社）

拜登政府也承認，過去美國對朝戰略或政策並未奏效，但前任政府的立場，本屆政府選擇繼承。但究竟會出台什麼樣的對朝戰略，白宮並未予以説明。

文在寅訪美前就曾明確表態，韓國會平等對待中美。拜登政府將中國和朝鮮視為戰略威脅或挑戰，甚至要讓韓日也同美方合作應對這些挑戰。但在韓國看來，半島事務或「南北關係」才是優先事務，而在這一方面，中國是重要的合作伙伴，起到疏通促談的關鍵作用。對於中國而言，韓日、韓美的看法各異。美日所説的中國挑戰和韓國所理解的中國角色並不相同。

所以，從目前來看，韓國最好的選擇就是把控好中美之間的平衡位置，做到保持和美國軍事安全關係的同時，避免在經貿領域得罪北京，與此同時也在半島安全方面尋求北京的協助。拜登政府也理解韓國立場及利益訴求，並未過度施壓文在寅政府。韓美聲明中，拜登政府提到支持韓國對東盟和印度的「新南方政策」。這也是文在寅政府地區外交獨立性的一種體現。