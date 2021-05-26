白羅斯不惜逼停歐盟客機　被捕的26歲「異見記者」重要性何在？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-26 12:29

到5月25日，白羅斯空軍、特種部隊、克格勃（KGB）逼停瑞安航空（Ryanair）客機，從機上抓捕該國異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）引發的風波還在繼續。

從華盛頓到布魯塞爾，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在內的歐美政要先後以封鎖領空、斷絕援助相脅，要求白羅斯當局放人。這種事態似乎也證明了白俄羅斯一側「客機上有炸彈」的威脅並非單純的誑騙：那炸彈就是普羅塔塞維奇本人。

對外界來説，現年26歲的普羅塔塞維奇有着與其年齡不相稱的特別經歷。此人與出身名門的白羅斯活動家普蒂洛（Stepan Putilo）一同創建了NEXTA頻道，該頻道以尖刻批評該國總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）著稱，其內容先後登陸YouTube、Telegram等多個平台，擁有60萬至120萬名訂閲者。

現年26歲的普羅塔塞維奇在24日被捕後，當即宣布認罪，並承諾將協助明斯克當局辦案。他強調自己並未遭遇非刑及人身傷害。（俄羅斯觀點報網頁截圖）

僅僅言辭尖刻批評盧卡申科不是明斯克當局勞師動眾地抓捕此人的理由。白羅斯方面認為，普羅塔塞維奇帶領的由6名編輯組成的「NEXTA」Telegram頻道編輯部不僅僅是白羅斯示威者在2020年8月後表達情緒的舞台，它可能也是示威者採取去中心化行動的關鍵。

資料顯示，在2020年8月的示威活動中，白羅斯軍警不僅在街頭抓捕超過7,000人，還先後控制了多名學生、工人活動家，但此舉仍未能有效停止該國全境的零散示威活動。到8月中旬，普蒂洛及其團隊在接受波蘭最大門户網站Onet採訪時便道出了關鍵。

2020年8月的白俄羅斯示威一度呈現過去中心化的傾向：

+ 3 + 3 + 3

根據2020年8月8日和13日的兩篇專訪，普蒂洛指出「NEXTA」Telegram頻道編輯部在白羅斯內部有一個規模龐大的線人網絡，其情報甚至來自於警方和政府工作人士，該頻道每天至少能得到數千份線報，而編輯部只選擇「最佳新聞」。

這一系列報道展示了白羅斯各界的示威者通過「NEXTA」Telegram頻道編輯部傳遞消息的客觀現狀，普蒂洛等人因此暴露了白俄羅斯全境示威的中樞司令塔。

此外，根據俄羅斯方面的情報顯示，波蘭特勤局、特種部隊和心理戰部隊也長期活動在NEXTA頻道，這使得擔任NEXTA總編輯，經手絕大多數信息的普羅塔塞維奇已在不知不覺中成為白俄羅斯反對派勢力與波蘭等國接頭的一處情報結點。

對白羅斯人來説，盧卡申科這位曾經被稱為「老爹」的總統似已昏聵無能，他在新冠防疫問題上的消極態度更令人失望。但絕望的是，反對派也推不出有力的對抗人選。（美聯社）

在明確了目標之後，白羅斯當局從2020年10月開始就先後兩次向波蘭要求引渡「極端分子」普蒂洛和普羅塔塞維奇二人，白羅斯克格勃也在同期將其列入鎖定目標。

普羅塔塞維奇在5月23日被白俄羅斯當局的強行逮捕，便展示了明斯克的志在必得：雖然此舉可能會引發西方的極端不滿，但普羅塔塞維奇本人的巨大情報價值，將讓明斯克一舉挖出西方在白羅斯的情報網，以及其資金渠道、人員配備等機密信息。這種畢其功於一役的行動，使白羅斯可以在西方壓力下偶爾為之。而普羅塞塔維奇24日「認罪」，宣布配合當局「招供」的行動，更證明了這種冒險行動的價值：明斯克已經拆解了一枚未爆炸彈。

此外，來自俄羅斯的情報顯示，白俄羅斯是在俄方情治人員配合下獲取普羅塔塞維奇的旅行信息並採取行動的。這一信息也意味着莫斯科方面可能終於在一年後恢復了對明斯克的信任，並淡忘了白羅斯在2020年7月逮捕並威脅「引渡」俄方人員去烏克蘭的異常行為。可以想象，在白羅斯仍在試圖抓捕NEXTA相關人員之際，莫斯科還會繼續配合明斯克，在合適的時機採取新的冒險。