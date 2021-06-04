25%關稅威脅歐亞六國　拜登效仿特朗普極限施壓

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-04 12:00

6月2日，美國貿易代表辦公室（USTR）發表最新聲明，將對英國、意大利、西班牙、土耳其、印度和奧地利六國總額21億美元的商品加徵25%的報復性關稅，以此作為上述六國向Facebook、Google、亞馬遜等美國科技公司收取數字服務稅的懲罰。

雖然美國政府當天宣布，這一加徵關稅的措施會延後180天，中間尚有談判餘地。但這種報復性關稅先行，談判隨後的極限施壓策略仍有些意義。這意味着拜登（Joe Biden）當局在繼續採用前總統特朗普（Donald Trump）的謀略，特朗普任期內暫停的全球貿易戰並沒有因其下野而暫停。

從法國開始，向美國網路巨頭採取措施已經成為新一輪的世界潮流：

對外界來説，上述六國對美國數字巨頭加徵數字稅已有一年半的時間。以法國在2019年對全球營業額7.5億歐元以上，國內營業額2,500萬歐元以上的企業徵收3%的「數字稅」為起點，歐盟、英國和印度先後跟進。

2020年3月26日，印度政府方面宣佈對在本國內提供數字服務的國外企業徵收2%的「數字稅」； 同年4月，英國也對全球利潤超過5億英鎊，且至少有2,500萬英鎊來自英國的企業開徵2%的數字稅。奧地利、意大利、捷克、土耳其、西班牙等國隨後也落實了其稅率從2%到7.5%不等的課稅方案。

到2021年，美國發現，除去從2020年下半年起加大對數字媒體控制的印度之外，歐洲地區已經成為對美國數字企業徵收數字稅的重災區。

對美國來説，重新使用301條款意味着貿易戰的戰火重燃，這也是全球觀察家期待的。（美國貿易代表辦公室網站截圖）

根據美國稅收基金會（Tax Foundation）公開信息顯示，至2021年3月23日，奧地利、法國、匈牙利、意大利、波蘭、西班牙、土耳其和英國等八國已實施徵收數字稅；比利時、捷克、斯洛伐克已形成徵收數字稅的提案；拉脱維亞、挪威、斯洛文尼亞已宣佈或表示徵收數字稅的意圖。

至此，美國貿易代表辦公室便在3月26日後開始了拜登當局任期內就數字稅問題的第一次「301調查」，並在兩個月後開始了反制行動。

環顧美方此次「貿易戰」的打擊額度，它較之近年來美、歐瞠目相見的空中巴士（Airbus）補貼案、鋼鋁案、汽車等問題要小許多。美國此番打擊的範圍侷限在英國的服裝、鞋類和化妝品；意大利的服裝、皮革製品和光學鏡片，西班牙、土耳其、印度和奧地利的制裁範圍也都侷限在小類商品上。其總金額只有21億美元。但無論如何，這終究是拜登當局效仿特朗普時代以極限施壓催促「談判」的關鍵一步。

下野的美國前總統特朗普給拜登當局留下了極限施壓的政治遺產。（美聯社）

雖然歐洲多國的意見是單邊數字稅只是全球企業稅改革的替代品，而拜登當局也正在着力推進相關全球協議，但無論是對拜登還是對特朗普，困擾美國的最大問題，即赤字問題從沒有改變。到拜登時代，問題甚至惡化了。

根據美國財政部2021年4月12日發布的報告顯示，2021財年上半年美國聯邦政府財政赤字升至1.7萬億美元，遠高於歷史同期最高紀錄，即2011財年上半年時的8,290億美元。根據拜登的預算方案，其2022財年支出總額為6.01萬億美元，收入總額為4.17萬億美元，赤字規模將達到1.84萬億美元。

面對這種局面，拜登當局相對於加徵「邊境調節稅」未果，不得不轉而發動全球貿易戰的特朗普當局，選擇了「大水漫灌」，憑藉前朝和當下分別確立的2.3萬億、9千億和1.9萬億美元的刺激方案，通過加速美元流動性，輔以美聯儲收緊貨幣政策，促使資本回流美國，並盡力促成「製造業重返美國」的目標。

對拜登而言，他很快就該發現自己面臨的問題並不比前任要少，所能採取的手段其實也相當有限。（美聯社）

考慮到特朗普時期在2018年的類似「收割」手段成效有限，美國僅僅造成了土耳其、阿根廷、印度等新興市場的動盪，這種破壞全球經濟環境的具體做法將促使美國重新採取全球貿易戰的具體措施，以便平抑赤字，進而保護其優勢產業。當特朗普背後的利益集團熱衷於能源、鐵、鋁時，拜登身後的民主黨利益集團就會把硅谷資本家們的利益訴求擺上桌子。進而要求他像前任一樣發出點聲音。這也是美國客觀環境促成的一種循環。