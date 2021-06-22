美軍撤離加速塔利班攻勢　北京連發撤離通告意味着什麼？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-22 13:00

6月20日，中國外交部和駐阿富汗大使館突然就阿富汗局勢發表最新通告，規勸在阿富汗中國公民應「儘早離境」，這也是自5月27日以來，中國第二次發布類似聲明。

相對於當時北京「如非必要，請儘快離阿」的規勸，此番「儘早離境」的規勸只證明了一件事，即來自阿富汗塔利班方面的全面進攻已開始，自五月以來的阿富汗戰事正在進入最高潮。

對外界來説，阿富汗塔利班對該國軍警的全面進攻從2021年5月1日開始已經全面升級。由於拜登（Joe Biden）當局的撤軍計劃被延遲到了9月11日，而不是特朗普（Donald Trump）時期約定的5月1日，對此，佔據阿富汗全境34個省中17個省的塔利班已經放棄妥協，轉而發動總攻擊。

以5月上旬，塔利班部隊圍困並奪取首都喀布爾城郊以東20公里的交通樞紐納爾赫（Narkh）地區為標誌，阿富汗軍警基本陷入一觸即潰的局面。

到6月1日，負責美軍中亞、中東部署的「中央司令部」宣布，美軍在阿富汗的撤離進度已達30%至44%，這對於依仗美軍協防的阿富汗國防軍是極壞的消息。至於在阿富汗的18,000名「國防承包商」，他們中除5,000名阿富汗人無路可走之外，其中的6,000名美國人和7,000名國際僱員也處於隨時拎包上路的狀態。

近期，塔利班在戰場上正一路告捷：

的確，按阿富汗當局的戰報，該國軍警總能在「經過24小時戰鬥後打死數百名塔利班分子」，譬如就在6月21日，阿富汗當局仍宣稱「一日夜擊斃塔利班259名、擊傷161名」，「繳獲銷燬彈藥裝備無算」。但頗具諷刺意味的是，阿富汗政府軍的高歌猛進似乎只在戰報上，其捷報的背後是塔利班的節節勝利。

據阿富汗阿里亞那新聞社（Ariana News）披露，也就在6月21日，塔利班又奪取了阿富汗全境4個省的17個區（相當於縣），消滅了阿富汗國防軍的「精鋭特種部隊」，攻入了昆都士等大城市的近郊地區，其中甚至包括一些原「北方聯盟」的控制區。

很多陷於圍困的阿富汗軍警在領到路費後欣然投誠，不少人還加入了塔利班部隊，協助操作繳獲的政府軍火炮、裝甲車等裝備。至此，塔利班在5月1日開始的行動中又奪取了阿富汗全境390個縣中的60個。

不希望阿富汗陷於全面戰亂的北京曾在6月初有過外交斡旋行動，這其中最具代表性的莫過於中國外長王毅於6月3日和阿富汗外長阿特馬爾（Hanif Atmar）、巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）的第四次「三國外長對話」。北京呼籲「不支持以武力方式在阿富汗建立任何政府」，並希望「推動塔利班回歸政治主流」，試圖避免阿富汗未來內戰和政權更替。但這一呼籲的結果暫時影響有限，塔利班的攻勢並沒有發生停滯。

此外，作為前宗主國，英國也在阿富汗、巴基斯坦之間設法斡旋，譬如英國國防參謀長卡特將軍（Nick Carter）已在5月13日秘密聯絡了巴基斯坦三軍情報局和阿富汗當局。但這場秘密會晤的目的仍無法改變塔利班的攻勢，卡特將軍的目的只在於利用巴基斯坦渠道，讓塔利班不要襲擊撤退中的北約部隊。

美國似乎也發現了阿富汗崩盤的可能性。在一面加速撤軍進程之際，美國總統拜登也做好了在6月25日與阿富汗的兩位統領，總統加尼（Ashraf Ghani）和民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）在白宮會面的準備。雖然華盛頓方面仍強調「致力於通過提供外交、經濟和人道主義援助來支持阿富汗人民」，但這種承諾面對美軍即將在三個月後完成撤離的局面，已顯得言不由衷。

持續近20年的新一輪阿富汗內戰將迎來一種頗具諷刺意味的輪迴：

事實上，阿富汗局勢已經成為一種當局者迷，旁觀者清的問題。譬如阿聯酋《國家報》就在6月21日指出，在美軍和北約部隊撤離之後，伴隨着塔利班的圍攻，美國將會在阿富汗面臨不亞於越南戰爭的失敗，喀布爾也將重演1975年美軍從西貢大撤退時的一幕。而塔利班甚至可以順勢宣告自己打退了來自美、英等世界主要大國的攻擊。

到了這個時候，留給外界解決阿富汗問題的時間已經不多了。在加尼當局仍寄希望於美國救命，塔利班的談判團隊也保持着和美國的密切接觸之際。以北京為首的各方，或許仍有在阿富汗問題上繼續發力的空間，但無論如何，塔利班的勝利將成為難以改變的事實，更不用説這還是美軍拱手相送的。