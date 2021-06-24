疫中拉美・古巴｜成功研製疫苗或催化改革開放大業？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-06-24 21:00

古巴國產新冠疫苗接連傳出捷報，先是6月19日（上周六）公開的「主權2號」（Soberana 2）疫苗第三階段臨床數據，顯示三劑疫苗接種程序中施打兩劑便有逾六成有效率，6月21日（本周一）公布的「阿布達拉」（Abdala）疫苗數據則更加矚目，三劑疫苗接種完畢後有效率高達92%。 作為美國封鎖逆境下艱難成長起來的醫療大國，古巴的醫療技術曾幫助其度過多個危機，例如本世紀初的「醫生換石油」項目曾助其脫離蘇聯解體的困境、迎來短暫發展高峰。此次成功研發疫苗的影響可能更為深遠，除了能使該國更快擺脫眼下疫情大流行以來的最嚴重爆發外，還可通過出口疫苗來緩解經濟危機，乃至減少改革陣痛期的顛簸、增加執政者改革的動力與信心。（系列文章之五）

古巴一共研發了五款疫苗，目前已公布效率的兩款疫苗皆使用重組亞單位蛋白技術，與美國Novavax公司使用的技術相似，也與乙肝疫苗和破傷風疫苗的原理相同。這種技術雖然較為成熟，但由於生產過程較為複雜，且需要搭配能促進免疫反應的佐劑，因此研發速度較慢且具有一定風險，例如循這條路線的法國大型藥廠GSK此前遭遇過挫敗後，至上月底才開始進行第三階段測試。

「社會主義醫藥強國」並非浪得虛名

但在獨立研製疫苗數十載的古巴，科研人員對重組亞單位蛋白技術已是駕輕就熟。該國自1959年建立共產黨政權以來就發起了「健康革命」，培養大批醫療人員以建立全民醫療體系，例如70年代有三成大學生都在學醫，而這些人才也成了該國80年代生物技術起步的堅實基礎。彼時，出於時任領導人卡斯特羅（Fidel Castro）對「抗癌新藥」干擾素的追求，以及國內腦膜炎和登革熱等傳染病的爆發，當局成立了一批生物研究機構以自主研發疫苗及藥物，有報道指卡斯特羅心繫研發進度，以致於有時一天去考察多次。

哈瓦那民眾6月23日登記注射疫苗。（美聯社）

在國家重視下，科研人員很快研製出全球首款乙型腦膜炎疫苗，頗受鼓舞的執政者即使是在蘇聯解體後的艱難年代也維持投資。在嚴重缺衣少食的1990年到1996年，政府仍向「西哈瓦那生物技術集群」（West Havana Bio-cluster）注資約10億美元，這被形容為「10億美元的賭博」。但最後證明古巴政府押中了寶，該集群成了生物技術版本的矽谷，此次研發出「阿布達拉」疫苗的「遺傳工程和生物技術中心」（CIGB）就是其中一個重要機構。

到了現在，古巴已擁有21個生物研發中心、逾70條生產線，能在地供應八成疫苗和六七成藥品，醫藥出口也佔到總出口額半壁江山，可見生物科技產業已成了該國「安家立命」的法寶。

在如此背景下，古巴成功研製新冠疫苗也就不讓人意外，該國90年代以重組亞單位蛋白技術研製乙肝疫苗已是十分熟練，2003年還推出了全球首款低價結合疫苗防治B型嗜血性流感桿菌，該結合技術本次就運用在「主權2號」中。總而言之，古巴此次成功研發新冠疫苗並非一時奇跡，而是厚積薄發的成果。

古巴21個生物研發中心、逾70條生產線都整合在Biocubafarma集團名下，圖為該集團在哈瓦那的總部。（Biocubafarma官網）

靠疫苗度過食物危機？

此等疫苗喜訊對於古巴來說無異於及時雨。目前該國正在經歷疫情大流行以來的最嚴重爆發，日增確診達到1,500宗上下，按人口比例而言相當於香港每天有上千宗確診，嚴重阻礙了該國旅遊業開放計劃。疫苗數據出爐後接種進程便有望大幅提速。目前該國已有近兩成人口施打至少一劑疫苗，率先開啟接種的首都哈瓦那的日增病例比起5月高峰時期已減少一半。如能完成8月結束前接種七成人口的目標，想必能迅速控制疫情，也能盡快振興旅遊業及吸納外匯。

本來，古巴去年依靠嚴格封鎖和充足的醫療資源，成了西半球中病毒少有造訪的桃源，去年全年累計病例不過1.1萬例、病歿人數不足150人，與該國以北的美國和以南的巴西形成鮮明對比。但強力封鎖也重創該國佔據國內一成產值的旅遊業，去年國際遊客大降近八成至一百萬人，再加上美國失業率高企導致僑民匯款斷流，特朗普政府疫中還加碼50多項封鎖措施，多重打擊令古巴陷入外匯枯竭的困境。根據國際清算機構（BIS）的數據，該國國企海外賬戶儲蓄在去年6月底已跌至8.7億美元，比起一年前大降六成。

這對於每年需花20億美元進口八成食物的古巴來說，意味着嚴重的食物危機。城市居民每天需在國營商店前排隊數小時領取食品，如果有雞肉這等稀缺品更是要排上七八個鐘頭，有哈瓦那居民形容，早晨5點宵禁結束後，民眾出門第一件事就是在商店門口佔位。

因此，亟需外匯的當局不得不從去年11月起開放了國際旅遊，但完全得不償失，今年前2個月僅有3.5萬遊客入境，新增病例卻有3.8萬宗，直至發展成眼下的疫情大爆發。如果該國能靠疫苗接種迅速控制住疫情，這不僅關乎國民健康，更關乎旅遊業和民眾生計。

古巴民眾2020年6月在國營商店前排隊購買商品，由於食物短缺，排上數小時是常態。（路透社）

而疫苗接種除了能有助於振興旅遊業，亦可出口創匯，該國疫苗如此之高的有效率，將讓本就有意購買的多國更具信心。此前，阿根廷、墨西哥、牙買加、委內瑞拉和越南等都表示計劃採購古巴疫苗，伊朗更是已開始生產「主權2號」，許多因印度製疫苗斷貨而接種停滯的非洲國家也可能聞訊而來。古巴疫苗預計採取的靈活收費性形式（例如其外派醫療人員收費就根據當地經濟情況而定），無疑對那些財政拮据、外匯不足的國家具有吸引力。

即使古巴未能透過出口疫苗換得大量外匯收入，也可通過「疫苗換食物」等項目來緩解食物短缺危機，以及擴大好友圈，削弱美國的孤立效應。可以預想，古巴的新冠疫苗將像本世紀初「醫生換石油」項目那樣，幫助該國度過危機。

疫情倒逼改革加速

另外，古巴疫苗研製的成功，不僅僅利在緩解經濟和食物危機，更有助於該國更快走出經濟轉型陣痛期帶來的混亂。

自從更持實用主義的勞爾·卡斯特羅（Raul Castro）於2006年接替了革命理想主義為先的兄長菲德爾·卡斯特羅之後，古巴逐漸開始借鑒中越改革開放模式，不過執政黨內保守派仍有不少疑慮（包括改革引發社會動蕩），進程還是相當緩慢。

例如2011年古共六大上就只表示「更新發展模式」而非改革，當年就提出的廢除貨幣雙軌制計劃也是走走停停，2016年七大仍強調「不能讓市場在經濟發展中起主導作用」。其狀態類似於中國1978年十一屆三中全會確立改革開放路線之後、1992年鄧小平南巡一錘定音「姓資」還是「姓社」問題之前，黨內保守派和改革派激烈碰撞、全國摸著石頭過河的謹慎狀態。

直到勞爾·卡斯特羅從2018年逐漸將大權移交給新一代領導人迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）後，改革才開始提速，2019年4月頒布的新憲法就首次承認私有財產並肯定市場作用。次年疫情殺到雖然嚴重打擊經濟，但也讓改革派有了加速改革的充分理由，迪亞斯-卡內爾去年4月就表示，「在這種全球性危機下，我們必須變革，必須意識到不能按以前的方式做事了，要評估如何更快速、果斷和有序地實施改革措施。」

疫苗研發的成果，應可幫助減緩迪亞斯-卡內爾改革的阻力（Getty）

由於外匯急缺，當局在2020年7月推動了美元使用自由化、取消10%的美元稅以吸引美元流入，充盈國庫。該國還從今年1月1日起終於廢除了貨幣雙軌制，即廢棄為服務外國旅客而創造出來的、釘住美元的可兌換比索，統一使用本土流通的比索，這不僅能解決該國多重匯率下的價格扭曲問題、減緩貧富差距和社會不滿（因該國國營部門規定1可兌換比索對1比索，而外國旅客是1可兌換比索對24比索，造成賺外國人錢的旅遊業者收入數十倍於國有部門員工）。一個簡化的貨幣系統還能極大減少該國出口企業的會計程序，加強對外資的吸引力。

未有貨幣改革那樣矚目、但同樣重要的是，古巴同時大幅削減了對國企、公共服務和基本物品的補貼，以減少計劃經濟程度。另外，在今年3月，古巴還大規模解禁私企經營範圍，從原有的127個行業擴大至逾2,000個，僅保留124個敏感行業歸國家專屬，可見其鼓勵私企發展、加速經濟活力的力度。

不過，雖然這些經濟改革措施都是發展之必須，也有利於疫後經濟復甦，但也加劇了疫情帶來的經濟危機，使民眾更為痛苦。尤其是廢除雙軌制導致比索嚴重貶值，惡化了輸入性通脹，再加上政府正好削減補貼，許多民眾就見到電費大漲五六倍的情況。雖然國企部門有政府調高工資和養老金抵禦物價飛漲，但私企獲補貼力度較小，加之其手中財富隨貨幣並軌縮水，就顯著加劇其負擔，反而損害了新生的市場經濟。生活的困難還使得部份古巴人打破了「房間內政治」的謹小慎微傳統，前往政府前示威，可見民眾怨氣累積。

因此，古巴此時疫苗研發成功就更顯珍貴，如上文所說，若疫苗接種和出口能迅速控制疫情、拉動旅遊業、增加外匯收入以及緩解食物危機，就能幫助古巴更快度過眼下經濟難題，減少社會動蕩的可能性，加強改革派的動力和信心，這可是功在當代、利在千秋的事業。