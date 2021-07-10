拜登「阿富汗從未統一過」言行突顯美軍局限性

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-07-10 12:00

美國總統拜登（Joe Biden）7月8日在白宮東廳為美軍在8月31日從阿富汗撤軍進行辯護時提到，歷史上沒有哪個國家或帝國能夠統一阿富汗，從未有過；美軍離開後，阿富汗形成控制全境或全國的統一政府的可能性也極低（highly unlikely）；而美國也沒有義務和責任對阿富汗進行「國家建設」。這也不是美軍進駐阿富汗的初衷。

拜登此言實際上承認阿富汗「帝國墳地」的地位，以此為自己的撤軍計劃辯解。但從美軍在整個中東地區面臨的安全挑戰來看，駐阿美軍的撤離，包括拜登的這一系列辯解之詞，都凸顯了美國武裝力量的侷限性。

拜登提到，美軍也已完成在阿富汗的兩大任務，即擊斃拉登和消除基地組織在阿富汗對美國的恐怖主義威脅。這也是拜登所提到的撤軍的主要原因。但是，從撤軍後留給阿富汗一系列挑戰來看，美國撤軍是非常不負責任的。

2021年7月8日，美國總統拜登向媒體介紹美軍撤出阿富汗計劃。（AP）

美軍離開後，阿富汗政治和安全形勢依然嚴峻，很有可能更加激化和分化，甚至有可能陷入新的內戰。美軍也沒有實現擊敗塔利班的目標，當前反而有可能成為阿富汗最強大的政治力量，甚至有可能在阿富汗政府扮演強大角色。塔利班也是在等待美軍離開後爭取獲得更多政治權力。而且，美軍也沒有解決阿富汗自身管制腐敗的問題。

這都體現了美軍駐外軍事存在和威懾力的侷限性。拜登之所以加速撤軍，也是認識到美軍在阿富汗的短板，也就是美國軍事手段無法改變阿富汗形勢。美國還是願意將軍事、外交和資金花費在其他領域，比如應對中國挑戰。這一點拜登當天講得很清楚。

對於美軍撤離後阿富汗平民的傷亡，美軍不負責，美國也不會向阿富汗施加政府模式。對此，拜登給的理由是：阿富汗歷史上從未統一過。似乎美軍也沒有義務讓阿富汗統一，更沒有義務對阿富汗進行「國家建設」。

他還是把球丟給了阿富汗人自己，認為這是阿富汗人民的責任和權利，需要由阿富汗人民決定自己的未來，管理自己的國家。美國只向阿富汗合作伙伴提供所有工具、培訓、現代軍事裝備以及資金，以確保他們保持自己的軍隊。

拜登當天也承認，美軍離開後的阿富汗，最終還是要由阿富汗自己通過妥協來實現和平。比如，塔利班和阿富汗國民安全部隊（ANSF）以及阿富汗政府之間的談判。這要看美國離開後他們談成什麼樣。但不太可能有一個控制阿富汗全境或整個國家的統一政府。

回顧美國阿富汗戰爭20年：

+ 3 + 3 + 3

美軍武力威懾的侷限性在伊拉克也有體現。今年2月25日，拜登上台後首次動武，下令美軍空襲敍利亞親伊朗民兵武裝，目的是報復美國在伊拉克設施遭受的襲擊。6月27日，拜登又下令美軍對位於伊拉克和敍利亞邊境地區、伊朗支持民兵組織使用的三個設施進行了防禦性精準空襲。

每次拜登都說是為了震懾這些武裝力量，阻止它們對美軍的攻擊。但是，到目前為止，拜登發起的軍事打擊，都沒有收到預期的效果，也沒有震懾到敵手。相反，駐伊拉克美軍幾乎每周都能受到襲擊。美軍的威懾並沒有奏效。就在拜登7月8日再次為撤軍辯解時，阿富汗軍隊和塔利班在阿富汗西北部的戰鬥已經持續了48小時。

拜登7月8日強調的最重要的訊息是：不再犧牲美國人生命。在回應那些讓美軍再駐留半年或一年的聲音時，拜登反問：「還要犧牲多少美國兒女？你會將自己的兒女、孫子孫女送到戰場？20年了，美國耗費上萬億美元，犧牲了2,448名美國公民，戰爭造成的創傷巨大不可估量。」

「美國不能送新一代人到戰場」：這應該是評估美國在其他地區軍事行動與部署的直接標準。