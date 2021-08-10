從「中共崩潰」到「中國威脅」：美國眼中的中共變了

多年來，美國媒體和學界一直都在預測和預言中共政權什麼時候會崩潰。

1976年毛澤東去世後，幾乎所有美國政治學家都認為中國的政治體系會迅速崩潰。1989年「六四」後，美國媒體盛傳中共政權會在三年內垮台。

而美國時評人章家敦（Gordon G. Chang）則是年復一年預測中共政權會崩潰。他在2001年8月出版的《中國即將崩潰》英文版中，斷言中國現行的政治和經濟制度，最多只能維持5年，時間會在2008年北京奧運會之前。

2015年3月，美國的中國觀察家沈大偉（David Shambaugh）在《華爾街日報》上發表評論，稱中共統治開始進入尾聲，習近平執政把中國帶到了崩潰的臨界點。其給出的中共崩潰的理由包括蘇共只統治蘇聯74年、中國經濟精英對中國失去信心、政治壓制、國家宣傳失效、官員腐敗和經濟改革遇阻等。

而最近，在美國媒體和學界，對中共政權的討論口吻卻已經悄然發生變化，從過去的預測「中共政權何時崩潰」到探討「中共政權為何能存活至今」。美國學界認為中共能夠保有政權有三個原因：嚴密的極權控制、「偉光正」（偉大光明正確）的宣傳、以及根據時代變化做出的一些靈活調整。

「嚴密的極權控制」是指中國政治制度具有列寧主義（Leninism）政權的共同特徵，包括不存在有組織的反對派、對政策進程的嚴格控制、遍佈社會各個角落的黨組織，以確保黨的路線得到遵守。中共對訊息實施嚴格審查，監督社交媒體和封鎖相關訊息等。

《中國即將崩潰》作者章家敦。（VOA）

「偉光正」宣傳指中共不遺餘力地向「歷史虛無主義」開戰，重新編寫了《中國共產黨簡史》宣傳中共的「偉光正」形象。在《簡史》中，中共建政以來的歷次運動，包括「文化大革命」被宣傳為只是中國共產黨在社會主義道路上的「艱辛探索」。

美國很多學者認為，中共的適應性和靈活性是中共長久生存的重要原因之一。毛澤東去世後，鄧小平迅速決定將中共政權的使命從「階級鬥爭」轉向「經濟建設」，希望通過經濟建設讓政權重生。從那以後，中共的政治精英形成了一個共識，即共產黨的合法性和正當性來自於被稱為「績效合法性」的經濟表現，即通過提高個人財富及人民生活水準來衡量執政合法性。2001年，江澤民提出「三個代表」讓私營企業主入黨，就是一次很重要的適應性和靈活性體現，這個策略讓中共和經濟改革的獲益者之間建立了聯繫，使得他們支持共產黨的領導。

美國學界和媒體看待中共的變化，反映出了美國社會看待中國的變化：一是儘管對中共評價仍相當負面，但美國社會開始普遍承認中共在中國民眾中享有較高支持率，中共政權在短期內也沒有任何崩潰的可能；二是不再僅以意識形態為先導，唱衰中共政權，而是客觀認識到中國共產黨及其領導的中國越發強大，對美國和西方體制形成最大挑戰。

但無論如何，未來那種宣稱「中共很快崩潰」的聳人預言，在美國都將會愈發沒有市場。