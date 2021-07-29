中美天津會談｜北京回絕拜登對華政策　華盛頓面臨艱難抉擇

7月25日至26日美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪華，中國國務委員兼外交部長王毅和主管中美關係的外交部副部長謝鋒，分別在北京旁邊的天津與舍曼進行了會談。從媒體報道看，中美此輪會談再次出現激烈交鋒，用美國官方說法就是「坦率且直接」。

謝鋒在會談時表示，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱，有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脱鈎斷供封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？！

北京否決了拜登的對華政策，圖為2021年7月26日王毅在天津會見美國常務副國務卿舍曼。（新華社）

用「既要壞事做絕，還想好處佔盡」來批評美國的對華政策，確實夠「坦率直接」，凸顯了北京對拜登政府打壓中國的極度不滿。更重要的是，謝鋒的這段話表明，北京明確否定了拜登（Joe Biden）政府所謂的對華「既競爭又合作又對抗」的政策方針，拜登的對華政策構想面臨現實挑戰。

在今年3月3日拜登剛上台一個多月時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「我們與中國的關係，在應該的時候是競爭性的，在可能的時候是合作性的，在必須的時候是對抗性的。」這句話道出了拜登政府發展對華關係的基本構想。

經歷過特朗普（Donald Trump）時期中美關係的極速下墜，北京在剛開始聽到布林肯對中美關係的定位時，或許還有期待，因為他也提到中美合作的可能性。但經過半年的觀察、確認，顯然北京認識到了所謂「競爭、合作」的欺騙性，因為拜登上任半年來基本沒有改變特朗普時期對中國的打壓政策，有的還會變本加厲。

如特朗普時期加徵中國商品關稅，阻止一些中國留學生進入美國，關閉孔子學院，限制中國媒體在美國的採訪活動，對中共黨員採取歧視性政策，打擊華為等中國的高科技企業，迫害在美華人科學家等一些反華措施，拜登基本還在繼續執行。並且在打壓中國企業方面，拜登又將一些中國企業加入了黑名單，加大了對中國科技企業的打擊力度。

同時，在香港、新疆、台灣、南海等問題上，拜登政府又精心構築反華同盟，不斷構建圍堵中國的「柏林牆」，極力阻止中國走向世界，給中國發展製造重重障礙。拜登政府如此把中國當「假想敵」，還想讓北京配合他演出「合作」戲碼，認同其所謂的「競爭、合作、對抗」的中美關係，怎麼可能呢？

北京在觀察拜登政府半年後，在天津明確否定了拜登政府的對華政策，並不令人意外。王毅在7月26日會見舍曼時表示，「當前中美關係面臨嚴重困難和挑戰，下步是走向衝突對抗還是得到改善發展，需要美方認真思考，作出正確選擇。」現在確實又到了拜登需要作出選擇的時刻，他要把中美關係帶向何方？

既對抗又合作顯然是矛盾的政策，北京已對此說不，拜登要堅持用這一政策與北京打交道恐怕將事倍功半，很難達成其所期待的目標。如王毅所說，中美關係要麼走向衝突對抗，要麼得到改善發展，只有這兩個方向可選，並不存在拜登所想象的既對抗又合作的第三條路。是要衝突對抗，還是要合作發展，拜登必須作出抉擇。

對抗中國會奉陪到底，合作北京會伸手歡迎。什麼是對美國最有利的選擇？拜登政府應該有勇氣果斷擺脱美國極右勢力的干擾，從美國和世界的長遠利益考慮，真正「負責任的管控」中美關係，給美國和世界一個穩定、和平且光明的未來。面對美國強大的非理性反華力量，拜登要作出正確的抉擇無疑是艱難的，但這正是歷史對拜登的考驗。