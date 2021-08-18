阿富汗問題突顯中美有條件合作的空間

塔利班佔領喀布爾、阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）疑攜帶大量現金前往第三國，數以百計的阿富汗士兵搭乘軍機逃往烏茲別克，為北約服務過的阿富汗民眾蜂擁機場希望能和美國外交官一起撤離，鳴槍、踩踏、墜落飛機死亡等混亂局面頻頻登上各大媒體的頭條。

如何解決阿富汗亂局成為各方關注的焦點。

8月16日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同中國外交部長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）等通話尋求各方支持穩定阿富汗局勢。

布林肯感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，表示阿當前局勢正進入一個關鍵階段。塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立有包容性的政府，期待中方也能為此發揮重要作用。布林肯的意思很明顯，就是希望中方能夠配合處理阿富汗問題。

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中國外交部公布的布林肯王毅通話內容顯示，王毅談及阿富汗局勢，還談到了中美關係。

在阿富汗問題上，王毅說，中方願同美方溝通對話，推動阿問題實現軟着陸，促使阿不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿國建立符合阿國情、開放包容的政治架構。意思是中國願意和美國合作。

王毅對布林肯並不陌生。圖為2015年王毅（右）在馬尼拉會見時任美國副國務卿布林肯（左）。（新華社）

不過從王毅的表述看，中方的配合並非沒有條件。

王毅緊接着稱美應在助阿維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。美上屆政府宣布撤銷東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱「東伊運」、ETIM）的恐怖組織定性，在反恐問題上搞雙重標準，這是危險的，也是錯誤的。美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

中方的兩個條件是，一是美國要在繼續發揮作用不能一走了之，二是美國要在定性東伊運上改弦更張。前者是施壓美國繼續發揮作用，不能將阿富汗問題甩給其他各方，事關各方利益。後者是中國認為和自身利益息息相關的事件。

布林肯說，美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動盪。這一表態暗示了王毅就美國試圖用恐怖主義牽制中國的戰略陰謀提出了交涉。

布林肯8月16日不只是同王毅通話，也同俄羅斯外長拉夫羅夫進行了通話，不過當天王毅和拉夫羅夫也進行了通話，進行涉美國話題對錶。圖為2021年3月王毅同拉夫羅夫在中國桂林會晤。（AP）

在談到中美關係時，王毅強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。國際交往中從來不存在這種邏輯。

這樣的說法並非第一次出現。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月下旬訪華，中國外交部副部長謝鋒7月26日與其會晤時，也提到「合作要以互信為基礎，以互利為前提，要展現誠意，美方不能一方面打壓遏制中國，另一方面又指望中方在熱點問題上給予無條件合作」。

從謝鋒提不能給予無條件合作，到王毅提出美國應該在東伊運問題上改弦更張，中國的態度已經非常清晰，既然美國沒有支持恐怖組織的意圖，就應該改變做法。

中美正在就阿富汗問題合作討價還價。中方的價碼是‪協助穩定阿富汗局勢。拜登（Joe Biden）政府也並非沒有牌可打，推翻特朗普（Donald Trump）政府的決策不是辦不到的選項。

時至今日，中美能夠通話談條件，足以說明互相制衡是存在的，中美關係並不會突然失控。