中國駐美大使稱北京沒有稱霸野心　美國政壇已近充耳不聞

秦剛稱，中國從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。中國沒有賭美國輸，樂見美國憑藉自身的力量，而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。



近日，中國駐美大使秦剛應邀出席了美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視頻歡迎活動，並發表主題演講。演講中，秦剛回顧了中美外交史，稱當前中美關係又走到一個新的歷史關口，美上屆政府採取的極端對華政策，給中美關係造成嚴重破壞，而這一局面迄未得到改變。

秦剛列舉了美國國內輿論對中美關係的各種看法：如以戰略競爭重新定義中美關係，認為中美接觸合作的時代已經終結，必須以競爭對抗取而代之；中國在賭美國輸，中國發展的目標就是要挑戰和取代美國；美國要從實力地位出發與中國打交道，可以像戰勝前蘇聯一樣贏得對華「新冷戰」。

秦剛回應稱，中國從來不把自己的命運押寶在別國身上，中國要不斷超越的是自己，從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。中國沒有賭美國輸，樂見美國憑藉自身的力量，而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。

秦剛認為，中國不是前蘇聯。前蘇聯的命運就是國霸必衰的前車之鑑。今天中國共產黨領導下的中國，社會主義民主制度不斷完善，人民真正當家作主，經濟繁榮發展，社會和諧穩定，民生不斷改善。中國從來不搞侵略擴張，從來不輸出自己的政治制度和發展模式，堅定不移走和平發展道路，積極推動構建人類命運共同體。

8月31日，秦剛大使應邀出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視頻歡迎活動並發表主旨演講。（中國駐美國大使館官網）

秦剛也奉勸美國，希望美方高度重視並認真對待中方提出的「三條底線」、「兩份清單」，特別要在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，尊重中國的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，不要觸碰和挑戰中方的紅線。今天美國不惜動用國家機器打壓華為，華為不會倒，還會產生出更多的中國「華為」。當前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，國際恐怖主義活動依然活躍，氣候變化向人類發出「紅色警報」，各種地區熱點問題層出不窮。中美作為兩個大國，協調合作的必要性、緊迫性更加突出，這也是國際社會的普遍期盼。

中美是密不可分的利益攸關方，各自的成功對彼此都至關重要。秦剛希望中美之間不應走向誤解誤判和衝突對抗，必須尋求不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國相互尊重、和平共處之道。

秦剛的演講，比較系統的回應了美國輿論對中美關係的種種判斷和疑問，闡述了中國政府對美政策的基本主張，也提出了對中美關係未來發展的希望。不過對於秦剛此等中方在不同場合之下已多番申述的態度，美國政府和輿論能聽進去多少卻要打個大問號。

就在上月24日，中國駐美國大使館網站刊發了《支持科學溯源，反對政治病毒》一文。該文的按語中指出，一段時間以來，美國一些媒體散布新冠病毒「中國實驗室泄漏論」，對中國搞「有罪推定」，使館近期撰寫文章，旨在向一些美國媒體投稿闡述中方有關立場，澄清事實，但均遭拒絕。中國駐美使館質問，你可以無憑無據指責別人，卻不給別人辯護的機會，這難道就是美國的「新聞和言論自由」嗎？

而就在去年，類似的不快也發生在時任美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad)身上。2020年9月，布蘭斯塔德與《人民日報》接洽，希望全文發表他的一篇關於改善美中關係的文章，但被《人民日報》以部分內容失實而拒絕。這篇題為《依據對等原則，重塑美中關係》的文章指出美中關係目前處於嚴重失衡狀態，美國企業、記者、外交人員，甚至是公民團體在中國受到不公平對待。

隨後，美國駐華使館公開指責中國政府虛偽，稱時任中國駐美大使崔天凱2020年在美國媒體發表了5篇表達中國政府觀點的文章，並得到美國電視新聞網多次專訪，中國外交部以及官媒暢通無阻地利用美國社交媒體平台Facebook、Twitter等攻擊美國的政策和美國的生活方式。

面對指責，中國外交部稱布蘭斯塔德的這篇文章「攻擊」和「抹黑」中國，美方提出的「不能做任何修改、全文刊發」的要求「顯然與新聞自由無關」，美方是在「故意碰瓷找茬」。

當前的中美輿論場，雙方都在有意識或者無意識地選擇屏蔽對方的聲音，中美政界要人有關兩國關係的談話也很難再引發高度關注。正如秦剛所言，中美之間決不應走向誤解誤判和衝突對抗，但任憑這種局面發展下去，兩國的和平共處將越發變得困難。