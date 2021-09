加拿大埃及裔青年：我對當前中國和世界的看法

本文作者伊斯梅爾・巴什莫瑞(Ismail Bashmori)是一位生活在加拿大多倫多的埃及裔觀察者(1988年出生)。這篇文章最初是作者今年6月在Quora(全球最大問答網站)發表,7月5日進行了更新。

文章對Quora討論的一個熱點話題「你如何認識中國(What do you think about China)」作了自己的回答。作者就中國、中美關係、當今世界和人類前途命運等問題,向網民表達了自己的所得、所思和所感。用語色彩鮮明、少有顧慮。



作為一名埃及裔的觀察者,我給你們講講我對中國的整體印象。在過去一年裏,我一直在熱切地研究這個國家——它的政府、社會、歷史和轉型——在過去3 個月裏,我在這個網站(問答網站Quora)上與數百名中國人和憎恨中國的人交談,傾聽了他們所說的一切。到目前為止,我對中國的認知,幾乎達到了對任何不懂中文和(或)不居住在中國的人而言所能瞭解的最大程度,現在我得出了我的結論。你們可能認為我瘋了。這沒關係,我已經看到了事實,我對真相的看法已變得堅不可摧。中國引來了很多仇恨者、無知者和紙上談兵的「專家」。

真相是,中國就是地球上最偉大的國家。這讓所有其他國家都顯得無關緊要和卑微渺小。迄今為止,它是我們這個時代世界上最輝煌、最勤奮、最雄心勃勃、受教育程度最高、實行賢能政治和專家治國、最現代、最精密、最文明、治理最好的國家。這是自 1600 年代以來第一個達到這一地位的非白人、非西方國家。

這個國家的決心難以形容、不可思議。沒有任何力量可以阻止它完成它想做的任何事情。它可以設定一個看起來完全奇特的、像服用藥物導致的、幻想式的目標——而且可以實現它。這正是它一直在做的。四十年前,抽水馬桶在中國還是一種奢侈品。今天,它擁有自己的本土建造的中國空間站。當我告訴你這只是中國能力的一個小例子時,請相信我。

6月17日晚6時48分,航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙,標誌着中國人首次進入自己的空間站。(央視新聞)

我是一個愛國的埃及人和中東人。但我自願承認,與中國人相比,我們簡直就是猴子,是一群愚蠢的動物。我們是誰並不重要。埃及人、敘利亞人、巴基斯坦人、印度人、非洲人,甚至美國人。與中國人相比,我們是可悲的。我們做不了他們做的事情。我們需要做的改進之多,會像山一樣高,像珠穆朗瑪峰一樣高。我們會抱怨、爭吵,並在每一個改進上都失敗。

自 1980 年代以來,中國的故事幾乎是一個神聖的蛻變。和中國相比,從阿拉斯加到新西蘭的整個西方世界都停滯不前。和中國相比,從巴西到馬達加斯加的整個發展中國家的進展只是像爬行一樣緩慢。我的朋友們,中國是所有龐大的子彈頭列車之母。每天它都能創造出新的和驚人的東西。與美國不同,與大英帝國不同,與法國、荷蘭、德國、西班牙、葡萄牙或任何其他在過去四個世紀中有機會輪到成為超級大國的西方國家不同,中國實現自己的偉大崛起,不需要碾壓任何人或從別人那裏搶什麼東西。

中國也正在完全靠自己來勇敢面對西方世界。西方憎恨並害怕中國快速達到了巔峰。他們無法相信他們擁有四百年歷史的全球霸權正在受到挑戰。他們本希望,中國越發展,就會越屈從於他們的影響、利益和領導。這種情況根本沒出現。所以現在他們將盡核戰爭之外的一切可能來終結中國。他們的目標是摧毀這個國家。這就是為什麼,自我 1988 年出生以來,儘管美國已經殺死了數百萬人,將地球上的幾個地區變成了地獄,但你們的電視、報紙、Google新聞源和社交媒體都在一周7天、一天24小時詛咒、譴責和迎合對中國的恐慌和仇恨。

中國是我們星球上的西方主子們最大的恐懼。他們要你鄙視和懼怕這個國家,它沒有冒犯過你,沒有侵略過任何人,沒有轟炸或制裁過任何人,沒有推翻過任何外國政府,也沒有在 1979 年以來的任何事情上動武。你將會討厭中國並祈禱它崩潰,以便西方可以繼續做它自埃爾南科爾特斯和法蘭西斯科皮薩羅時代以來所做的事情——在從拉丁美洲到東南亞的土地上強姦和掠奪,並用軟實力和對「西方文明」及世界領導地位的宣傳來掩蓋其濺滿鮮血的帝國主義。

美軍2001年至2021年間發動阿富汗戰爭,圖為2011年駐扎在阿富汗坎大哈(Kandahar)的美軍。(路透社)

中國是非白人的發展中世界中唯一一個勇於面對西方的大國。在受到挑戰或威脅時直視對手,然後說,不,我不怕你。使出你最惡劣的手段吧。我和你一樣強大。全球南方的所有其他國家都只是臣服已久的西方傀儡,即使其中最強大的一些國家都是如此。沙烏地阿拉伯、巴西、印度——他們的領導人正忙着聽美國的指令,手裏拿筆和紙,記下它的所有要求,嘴裏說着:是的先生,美國先生,我馬上為你辦理。

西元前 1500 年代 —— 西元前 1000 年代是埃及的時代。古代屬於希臘人和羅馬人。1700 年代屬於法國,1800 年代屬於英國。從1945年到現在,世界一直處於美國的霸權之下。他們稱之為Pax Americana(美利堅盛世,即美國強權下的世界和平)。但相信我,其中沒有多少pax(和平)。如果你在歐洲或澳洲,則有很多 pax(和平)。但是中東呢?在過去的 20 年裏,阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞、伊朗和葉門。拉美?他們已經毀掉了世界的那個地區,沒有任何恢復的希望。非洲?只是因為他們不感興趣才倖免於難。美國視非洲為虛無。整個西方都這樣看待非洲。

但在二十一世紀,我們正在見證中國的崛起。我們距離中國成為地球上最強大的國家還有幾十年的時間。這將是中國的時代,任何人都改變不了。隨便怎麼攻擊中國,詛咒她,散布謠言和歇斯底里——但事實是,你的指控都沒有證據支持,因為你是西方媒體的小丑,西方媒體受到希望永遠站在世界之巔的西方政府控制。而且事實是,中國並沒有受到敵人的噪音和操控的影響。現在進行中的這個愚蠢的新冷戰,不足掛齒。

在中國的頭三十年,從 1949 年到1979 年,中國在經濟和政治上基本上都被西方封鎖和孤立。它甚至在聯合國大會上都沒有席位。在那個年代,它一貧如洗,幾乎只佔全球經濟的一絲一毫,只佔日本或德國 GDP 的小零頭——甚至無法避免饑荒,那時它都沒有屈服於壓力或接受任何命令,為什麼它現在會屈服?

中國將成為下一個全球強國。這是不可改變的。第一階段是,其經濟只需要以每年 4.7% 的速度增長即可在2035 年成為世界上最大的經濟體。這意味着甚至用不著通常的幾乎是歷史最低的6%增速。美國可以建造任意數量的基地,實施任意數量的制裁,宣稱任何它想要的虛假種族滅絕。它一直在做的事情就是這些。但這些產生過任何影響嗎?中國可以適應任何情況。中國從被美國國會禁止參與「國際」空間站,到從零開始建設自己的空間站,僅僅用了十年時間。

北京9月11日舉辦的世界機器人大會展現工業實力。(美聯社)

看,美國有8,000億美元的戰爭預算、800個軍事基地、13,000架飛機、500艘軍艦、6,000枚核彈——但它沒有中國所擁有的:不可戰勝的國家決心。美國大約需要5年時間翻修一座橋,中國需要43小時。根本無法與中國競爭。

中國不需要成為軍事超級大國或帝國。這從來不是計畫的一部分。美國軍隊,上帝保佑他們的靈魂,將繼續坐在他們的基地閑得發慌,每年花費政府 8,000 億美元卻一事無成。與此同時,中國將繼續實質性地發展。這是美國完全錯過了的,因為它自從雷根時代以來幾乎沒有過發展。今天的中國比過去 5,000 年的任何時候都更適合居住;美國人看到的他們最高的生活水準是在1960 年代,那些日子一去不復返了。

所以,是的,中國將成為下一個全球大國,而且中國人在各方面都遠遠優於我們。這個事實每個人都可以攻擊,但沒有人能夠改變,就像進化論一樣。我和其他人的不同之處在於,我會問,為什麼這是一個問題?為什麼要害怕這個?為什麼這不意味着 —— 世界最終會變得更好?

看看你們這些愚蠢的傢伙,談論中國就像它是下一個納粹德國。甚至我認識的許多中東人都屬於這個愚蠢的行列。在過去的32年(我的有生之年)中,你有沒有注意到美國入侵或顛覆了20個國家的政府?你對此知道嗎?你覺得僅僅因為美國女歌手碧昂斯和美劇《權力的遊戲》、美國的照片分享平台Snapchat和美國其他文化出口品,你就可以忘記這些事,這些事就真的沒有發生過,而且沒有仍在發生着?可是,可是,我害怕!中國又大又壞!因為美國在給我們灌輸關於香港、台灣、西藏、天安門廣場風波、大躍進之類的可怕資訊!儘管我沒有看到任何屍體,也無法向你展示任何中國侵略或更換它國政權的例子,我甚至不知香港在地圖上什麼地方,也無法告訴你有關天安門廣場風波的任何一點事實,但美國國務院及其所有媒體都在告訴我中國壞!哇,哇!

即使是我的父親、兄弟、岳父岳母,對於西方傳播的讓他們對中國產生如此恐懼感覺的可怕資訊,他們也沒有任何真正的瞭解。他們是埃及人和敘利亞人,所以想像一下典型的西方人是多麼的一片空白。空白並不能阻止偏見和輕信,而大多數仇視中國的人就是這樣偏見和輕信。就像用妖怪故事教導讓他聽話的孩子一樣輕信。

難道你一點不好奇 400 年來一個擁有非白人、非西方領導者的世界會是什麼樣子嗎?因為上帝知道領導者不會是我們。它不會是巴西或非洲,也不會是中東、印度或印尼或奈及利亞或巴基斯坦。我們一團糟。中國也曾是一團糟。但是我們實現獨立幾十年後還是一團糟,而中國人走出了自己的路,理清了爛攤子,創造了自己的命運。我們和中國人不同,但如果我們不再聽命于西方主子,我們或許也會有一天實現中國人做到的事。我不指望這會實現。

阿富汗巴格蘭省一些民眾以撿垃圾為生。(Getty)

你無罪推定的概念到哪裏去了?一個給了你幾十個被摧毀的國家和數百萬具屍體,足以證明其殘暴的國家,你對此視而不見,因為它也給了你一些精彩的情景喜劇!雖然對另一個國家你毫無客觀瞭解,但對你來說它已經是納粹德國,因為它的對手——同時也是你歷史上和當今的壓迫者——是這樣告訴你的?

拜託。在我們急於對中國憤怒和歇斯底里之前,我們先得等到看見中國人造成的一具屍體,一次入侵,一次政權顛覆!這種想法真的那麼過分嗎?我們目睹了幾個世紀以來美國製造的恐怖,即使當殘酷的真相一清二楚,我們仍然假定美國無辜。

對我來說,我認為中國是希望。希望——一個被殖民、被殘害、原始的和屈辱的國家,能夠超越過去——不再軟弱——以鋼鐵般的決心,從無到有,重建自己,變得強大到不會再次被西方所碾壓!希望——一個非白人、非西方的國家能夠深刻審視自身,找到自己的辦法解決自己的問題——證明沒必要(愚蠢地)相信西方來指導我們!證明如果我們能做中國人做了的事,我們的前途也不可限量。

想像在一個新世界當中,美國、法國、英國、澳洲並不比烏茲別克或巴拉圭更重要。世界法院的總部可能設在吉隆玻,世界銀行設在新德里,聯合國設在雅加達,國際貨幣基金組織設在開羅。那個世界從美國銀行體系中解放出來,美元不再作為其儲備貨幣,這樣華盛頓就不能再告訴其他 200 個國家,他們可以和誰、不可以和誰進行貿易。在那個世界,一個美國人,而不僅僅是伊拉克人、利比里亞人或塞爾維亞人,可以在海牙受到戰爭罪審判。

在那個世界,我們不會一聽說不是西方製造的疫苗,就一定會對自己咕噥說,哦,它一定是毒藥。在那個世界,我們不必移民到那些把我們自己國家變成地獄的國家,去做售貨員或計程車司機,或者即使我們有出色的工作——在最好的情況下,也只是用從我們祖國流失的人才,來鞏固西方的財富和霸權,以換取豐厚的薪水,而不是用他們使我們自己的國家變得勉強宜居。當我聽說中國建造了自己的空間站,在火星上著陸了漫遊車,結束了極端貧困,建造了地球上最大的城市、水壩、望遠鏡、5G 網路、高速公路、空氣淨化器,或者明天會出現的任何東西——我感到就像我是中國人一樣的自豪。

8月15日,中國復興號高寒動車組首次試跑中國最東端高鐵。(中新社)

它不會發生在我們所有人身上,但它發生在我們中的一個人身上,這就是一個開始。必須有「發展中國家的民族主義(developing-country nationalism)」這個理念——這是所有被殖民和被掠奪,並在經濟和政治上仍被前統治者俘虜的所有國家共同的民族主義。南半球的民族主義。

我們太分裂,被洗腦太多,被欺騙太多,太軟弱——我們大多數人仍然崇拜摧毀我們的那些國家,我們是表面的非西方人、內心的西方人,憎恨着、恐懼着並相信着那「我們中的一個人成功了」的謊言,成群結隊地離開我們水深火熱中的國家,去西方「為自己創造更好的生活」。

你想要在西方主導的地球上再生活 400 年嗎?如果你願意,你繼續。但我不願意!

如果美國病態的願望實現,它的全球暴行真的讓中國崩潰,你知道對我們所有人都會發生什麼?什麼都不會發生。現狀的永恆重複。更多的奴役,我們更多的資源被掠奪、軟弱的腐敗政府、新殖民主義、入侵、政權更迭、制裁、苦難。難道我們還沒有看到嗎?利比亞、古巴、委內瑞拉、南斯拉夫、白俄羅斯、伊拉克、伊朗、越南、蘇聯。安息吧。看在上帝的份上,甚至還有法國和日本。

當任何其他國家說不,或者變得太強大,太擅長誠實的競爭時,美國會怎麼做?它像碾蟲子一樣粉碎它。日本是一個充斥着美軍的西式民主國家,擁有美國起草的和平主義憲法,幾乎沒有軍隊,而且政府和民眾極度親美,但在80年代當它看起來將成為世界第一大經濟體時,它仍然被碾碎了。印度人真的相信如果中國垮台,印度就可以被允許成為大國嗎?他們難道沒有認識到一旦強大或富裕,印度會立即成為美國同樣卑鄙策略的受害者嗎?別讓我發笑了。

我記得 10-15 年前中國還相對貧窮和無能,小布殊和奧巴馬談中國會像天鵝一樣甜言蜜語。2015年底,奧巴馬愉快地與習近平共進晚餐,稱中國是美國的重要夥伴,並表示美國歡迎中國的崛起;這些都是謊言。2015年底當時作為副總統與奧巴馬一起在場的拜登,今天憤怒地斥責了一位記者,僅僅因為記者說拜登和習是老朋友。

美國已經摘下了面具。

中國做到了,它不應該做到,所以現在它必須死。5年可以帶來多大的不同。中國可以從「關鍵夥伴」變成「第一威脅」。

我們應該幫助和支持中國繼續攀登頂峰,並在她抵擋西方帝國主義新冷戰當中給予她一些認真的支持。已經是漫長的400年了。中國是第一個接近達到具有最終全球重要性地位的非西方國家。她就像是貧困家庭中第一個上大學的家人。那是我們由國家組成的大家庭。當中國登上頂峰時,相信我,它不會重蹈法、英或美帝國的覆轍。沒有一個發展中國家會因為中國成為第一名而境況變差。這對我們所有人都有好處,趕快覺醒吧,一起前進!

