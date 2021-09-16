萬噸巡洋艦現身阿拉斯加　解放軍提升遠洋戰鬥力

9月13日到15日間，美國海岸警衛隊上傳的一組寫有「在阿留申群島海岸附近的（off the Aleutian Island coast）美國專屬經濟區拍攝的中國海軍艦艇」字樣的照片正在引發騷動。在圖中，外界可以判讀出一艘055級導彈驅逐艦（美方稱其為導彈巡洋艦）、一艘052D型驅逐艦、一艘補給艦以及一艘電子戰軍艦。



對於這一事件，由於中方屬無害通過，美方的回應也相對平和。美國海岸警衛隊即稱，中國軍艦的舉動是安全和專業的。但解放軍巡航阿拉斯加近海的行動總可以說明些問題。它意味着解放軍的遠海巡航編隊不僅已從東海、南海拓展到第二島鏈乃至印度洋，甚至開始深入白令海峽到北冰洋一線。

對外界來說，此次行動中較為突出的莫過於排水量過萬噸的055級導彈驅逐艦，這一規格與美軍使用的提康德羅加級巡洋艦相當，該艦也從2017年開始被美軍列為巡洋艦。此次參與行動的舷號101的「南昌艦」2020年入役後，就從2021年3月開始往復於西太平洋水域開始遠海航行。

英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）認為，055型艦有可能通過改造搭載東風-21D反艦彈道導彈，其電子戰和發電能力也有望使之成為指揮平台、戰鬥平台和無人機指揮中樞。新華社報道亦稱該艦「裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦」。

但對中國海軍而言，相對於武備的提升，其發展的重心仍然體現在從黃水海軍到藍水海軍的轉變上，他要求將海上力量擴展到遠洋及深海地區、具備遠征作戰能力。有分析認為，自中國海軍第一次從海參崴外海水域，出宗谷海峽，經勘察加半島進入美國阿拉斯加外海，這次行動的經歷讓中國海軍開始不再局限於近海，轉而加速轉向藍水海軍。

對外界來說，055級戰艦的投入已成為解放軍提升軍力的關鍵細節：

就具體指標來說，最基本的藍水海軍意味着至少能達成跨區域的軍力投射，至少能在鄰近區域內投射作戰單位。考慮到解放軍的主要防禦與活動空間集中於西太平洋及印度洋一線，其活動範圍已超越其專屬經濟區，可以實現多區域的力量投射，這使得中國海軍已成為頗具實力的藍水海軍。

不過，北京的用意仍不止於此。根據海軍學家託德（Daniel Todd）和林德伯格（Michael Lindberg）的觀點，藍水海軍的發展的終極目標是全球範圍內的軍力投射，其集中代表分別為能在30天內集結6個航母戰鬥群、90天內完成8個以上航母戰鬥群部署的美軍，以及在全球遍佈海軍基地的法軍。

在這張美國海岸警衛隊拍攝的照片中，外界至少可以發現三艘中國軍艦。這種情況對於美方並不多見。幸而美方堅稱中方艦艇「無害通過」，於是此案也隨即告一段落。（微博@寰亞SYHP）

對解放軍來說，其提升自身能力的第一步即設法建成全球範圍內的有限軍力投射，而把部隊派遣到非傳統活動水域就成為一種必要的訓練。

目前，解放軍海軍的活動已從其近岸、海南以及南海諸島的新舊基地向外拓展。解放軍多次參加中俄聯合軍演，從2017年後，每年都舉行從鄂霍茨克海經宗谷海峽進入北太平洋並折返的遠海訓練。隨着解放軍開始在更廣闊的北太平洋及北冰洋地區展示其存在，並提升其全球投射能力，這個西方眼中的世界第二大海軍似已開始進一步提升其遠海作戰能力。