被解放軍機籠罩的女王：英軍奔赴印太的兩大盤算

9月27日，英國海軍於Twitter上發帖稱，英國海軍23型護衛艦「里契蒙」號（HMS Richmond）正在通過台灣海峽，「里契蒙」號的官方Twitter同樣發文呼應：「在與東海的合作伙伴和盟友一起工作，忙碌一段時間後，我們正在通過台灣海峽，前往訪問越南與越南人民海軍」。如此舉措，暴露了幾處不尋常。



首先，這是英國海軍首次公開穿越台灣海峽。「里契蒙」號護衛艦為英國海軍「伊利沙伯女王」號航母編隊的組成艦隻，此前曾脱離航母編隊，在東海支持聯合國的對朝制裁任務，進入台灣海峽前，也曾在日本進行例行維護。有鑑於此次行動的敏感性，英國應非臨時起意，而是早有安排。

其二，論及英國穿越台海的時空脈絡，恰好是9月15日美英澳宣佈成立澳英美聯盟（AUKUS）安全聯盟後不久。回顧此前，澳洲軍艦曾於2017年穿越台海，美國更是屢屢為之，光在2021年2月4日、2月24日、3月10日、4月7日、5月18日、6月22日、8月27日、9月17日，美軍便曾派艦9度通過台灣海峽。如今英國同場加碼，頗有為AUKUS「繳納投名狀」之感。

無獨有偶，10月4日，日本海上自衛隊發布訊息，披露10月2日至3日與美國航母「里根」號、「卡爾文森」號以及英國航母「伊利沙伯女王」號，於沖繩西南海域實施聯合演訓的相關細節。中國智庫「南海戰略態勢感知」也於4日表示，英航母「伊利沙伯女王」號已由巴士海峽進入南海，準備再與新加坡等國海軍共同演訓。

然而與此同時，台海氛圍再起波瀾。自10月1日起，解放軍機出動百餘架次，飛入台灣防空識別區（ADIZ），打破過往數字紀錄，成為近期軍事熱議話題，也讓英國此次印太「出巡」，讓位「武統」的戰雲陰影。

英國海軍近來在台海與南海出沒：

秀肌肉秀成「肌肉萎縮」

但平心而論，即便沒有4天149架次的解放軍機插曲，英國此次遠洋「秀肌肉」，依舊滿是「肌肉萎縮」的尷尬。

早在5月上旬，英國媒體便大肆宣傳「伊利沙伯女王」號航母打擊群（CSG 21）將於7月駛入南海「爭議水域」的消息，一副力爭「航行自由」的「正義使者」架式，彷彿其即將踏上的不是遠洋航路，而是重返大航海時代的時空隧道般。而後事實也證明，英倫幻夢終究難敵現實考驗。

6月23日，英國「保衛者」號驅逐艦駛經黑海，以「在烏克蘭爭議水域」展現「航行自由」的起手式，闖入了克里米亞附近的俄羅斯領海，結果疑似招致俄方出動蘇-24M轟炸機向「保衛者」號投射炸彈，最後只得離去。

2020年俄羅斯曾在黑海等南部軍區舉行「高加索-2020」軍演：

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7月27日「伊利沙伯女王」號航母打擊群穿過麻六甲海峽進入南海，有別於事前的高調放話，英方此次偃旗息鼓、極為低調，也未闖入解放軍開出的島礁12海里水域紅線內，直到通過南海後才參與到美日澳一系列聯合軍演中，如此作法也與7月淺嘗輒止的「部署宣言」遙相呼應。

彼時英國同樣高調表示，為因應「中國勢力擴張」，將在澳洲、日本和新加坡艦艇支持下，於亞洲長期部署海軍。但所謂「拒止中國的海軍」，最終也僅是「史佩號」（HMS Spey）、「塔馬號」（HMS Tamar）兩艘無導彈的近岸巡邏鑑，其或可於亞洲水域巡邏，維持英國所謂「軍事存在」，卻絕無干預地區熱點的能力。

此次「里契蒙」號穿越台灣海峽，看似是英國久違的鼓起勇氣，要捋一捋解放軍虎鬚，其實更多是挾美國與AUKUS威勢，壯膽而行。而這般舉措，背後暗藏兩大考量。

2020年美日澳三國海軍在南海舉行三邊海軍演習：

逐漸成為美國附庸

首先，英國在脱歐鬧劇終結後，有意重塑大國地位，打造所謂「全球不列顛」（Global Britain）的國家形象。如此心態恰逢美國強化印太戰略部署，自是如魚得水、一拍即合。

早在AUKUS成立前，美國已於印太地區建構兩大同盟機制。第一，是美日安保形塑的軍事同盟，美國由此在日部署5萬美軍、第七艦隊，維持了在第一島鏈的顯著軍事存在；第二，則是美日印澳「四方安全對話」機制，此一聯盟覆蓋面積更大，但各方合作存在「温差」，眼下仍是政治宣示大過實質行動的階段。

英國「伊利沙伯女王」號參與「2021年全球大規模演習」之景：

如今美英澳共組AUKUS，頗有強化太平洋南部軍事部署的意味，欲同駐日美軍南北呼應，填補「四方安全對話」的空泛，強化印太圍堵的堡壘一隅。英國也因此番「共襄盛舉」，踏出了涉足印太的「象徵」步伐。

其二，從黑海、台海到南海，英國海軍盡顯「今時不同往日」的窘態，在此境況下，其更要仰賴美國的軍事承諾與訂單，方能撐起已不合身的「海軍強國」鎧甲。

以「伊利沙伯女王」號航母為例，其原先設計搭載的F-35B艦載機，可藉滑躍起飛方式，在15分鐘內起降24架戰機，單日最大出動能力，則可高達108架次。然而英國向美訂購的軍機至今尚未到貨，全英只有8架F-35B戰機，「伊利沙伯女王」號此次匆忙出動，連艦載機都未配齊；而包含穿越台海的「里契蒙」號在內護航艦艇，僅配備48枚「魚叉」亞音速反艦導彈、7架反潛直升機、30具324毫米魚雷發射管。如此羸弱的反艦反潛能力，伴隨美軍出兵波斯灣尚可，要於台海與南海「拒阻中國」，無異於天方夜譚。

此外，不論美軍或英軍，如今任何穿越台海的軍事行為，皆會遭遇中國東部戰區海空艦機兵力的跟蹤監視，喪失了急迫性與侵略感，淪為政治意義大於軍事意圖的「表態遊戲」。於美國而言，乃是玩轉「台灣牌」的伎倆一環，於英國而言，則是「展示忠誠」的對美投名狀，以換取更多支撐「全球不列顛」的登場台階。

要而論之，英國之所以不自量力響應美國號召，頻頻奔赴印太，為的仍是早已遠去的帝國餘暉，但如此作為，無疑會加深其對美國的軍事依賴，也難免陷入區域衝突的危險漩渦。到頭來，所謂「全球不列顛」的宏圖大業，終究只是「美國附庸」的雅稱，脫歐後的英國欲覓立足之地，卻只能步步自陷「美國禁臠」的悲慘宿命。