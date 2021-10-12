美國對北京的態度正逐步改變

今年中國國慶期間，美國總統拜登（Joe Biden）開啟了又一輪對華外交接觸與對話。這和拜登選擇在今年農曆除夕致電習近平的做法一樣，在中國特別的日子裏和北京開展接觸，尋求對華關係的改變。

之前美國釋放華為孟晚舟是拜登政府做出的一種改變，現在加大對華外交接觸力度、並明確表態反對脱鈎，也是一種改變。



先是10月6日白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士蘇黎世的會晤，之後是10月9日美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和中國國務院副總理劉鶴的視頻通話。

之前的10月4日，戴琪在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表對華貿易關係演講，強調美國不尋求脱鈎，而是和北京「持久共存」（durable coexistence），並進行「再掛鈎」（recoupling）。戴琪的「再掛鈎」得到中國駐美大使秦剛的積極回應。10月8日，秦剛向中國記者提到，戴琪提到美國現在要尋求和中國「再掛鈎」，其中有一定的積極因素。

沙利文和楊潔篪的面對面會晤，是白宮下半年外交規劃的一部分，旨在促成「習拜會」。沙利文作為拜登親信，對華角色相比國務卿布林肯（Antony Blinken）而言更顯靈活。兩人宣佈中美元首「年底前」舉行視頻會晤，也是中美阿拉斯加高層磋商、天津會談等一系列外交接觸之後達成的最大成果。

ICYMI: CSIS hosted @AmbassadorTai for a conversation on the Biden-Harris Administration』s trade agenda.



Watch here: https://t.co/H9NOSYg9Lq — CSIS (@CSIS) October 4, 2021

雖然這個成果和白宮所規劃的面對面會晤稍有差距，但它至少說明雙方願意對話，這本身就是一種積極信號。根據《華爾街日報》的報道，這個「年底前」可能是未來數周之內。

戴琪和劉鶴的視頻會晤，也是由美方發起。美國貿易代表辦公室之後在一份聲明中表示，雙方承認雙邊貿易關係的重要性，同意就「一些懸而未決的問題」進行磋商。

雖然戴琪提出的對華關切沒有什麼新意，但就態度而言確為美國姿態的改變。這說明美國願意和中國接着談貿易問題。

美國官員向媒體透露，戴琪和劉鶴的會晤是兩國致力於建立一個負責任的貿易關係的機會。這種「負責任」的說法來自哪裏？就來自楊潔篪和沙利文的蘇黎世會晤。

白宮10月6日發布的聲明中強調，中美競爭應該是「負責任」的競爭。這和拜登之前多次強調中美競爭是「激烈競爭」稍有不同。

這種細微的改變都將反映在年底公布的對華戰略當中。

2021 年10月5日，拜登在美國密歇根州利文斯頓縣的國際運營工程師聯盟本地 324 培訓機構發表關於基礎設施投資的演講。演講前，拜登低頭若有所思。（Reuters）

白宮為何要改變？因為之前的規劃，包括盟邦外交和價值觀外交，對北京的施壓，並未取得預期的效果。中國並沒有表現出任何有意和美國徹底和解的跡象，反而明確表示不承認拜登政府對中美關係性質的界定。也即北京的態度很明確：拜登政府想要重設對華關係，就必須首先做出改變，滿足北京提出的需求，否則就繼續僵持。

而且，沙利文在和楊潔篪的會晤、戴琪在和劉鶴的視頻通話中，都曾提到了美國國內工人及企業的利益視角。這符合拜登政府確定的外交服務於國內工薪階層利益的路線。這或許是拜登政府做出改變的主要原因。

2020年，在疫情和貿易戰的雙重影響下，中美雙邊貨物貿易總值逆勢增長8.8%。今年前7個月，中美雙邊貨物貿易額更是按年增長40%。中美經貿摩擦給美國企業造成1.7萬億美元市值損失。這說明美國的關稅貿易戰並不符合美國自身利益。

但拜登政府光有姿態改變還遠遠不夠，中美關係短期內無法得到改善。若無政策和原則性立場的調整，美國不可能促成「習拜會」。在一些具體政策細節上，包括關稅去留的問題，拜登政府尚未具體談及。這都是北京強烈要求美國必須做出的改變。