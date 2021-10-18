越南變相重啟經濟特區背後的中國因素

10月14日，越南第十五屆國會常務委員會第四次會議在歷時三日半「加緊、有責任精神的工作後」閉幕。在這場旨在「抓緊出台經濟重建和恢復方案」的大會上，河內推出了一系列與經濟復甦與恢復有關的政策，而其中最為突出的莫過於10月11日在「七項優惠政策」的基礎上，以其臨近中國的直轄市海防市為中心，以特殊、具備突破性的機制和政策建立「海防自貿區」的相關提案。



對越南來說，和2018年時引發國內大範圍示威、抗議的「經濟特區」一樣，「自貿區」這一模式在越南目前也同樣屬於首創，暫無法律依據可循。隨着該國國內《青年報》等媒體開始以「建議海防建立像特區一樣的自由貿易區」等語報道此事，河內政府關係人士也稱「部分提案內容與2018年經濟特區方案相似」，此舉因此可被視為越南自2018年創設特區失敗後的再次嘗試。

對投資越南的分析人士和觀察家們來說，海防不僅僅因為其密佈「產業園」，適合各國企業入駐而著稱，環海防地區還有兩條從中國雲南、廣西延伸而來，並以海防港為終點的高速公路。這使得當地依託與中國的地緣優勢，可極為便利地加強與中國供應鏈的聯繫。從21世紀初開始，當地因「工業園」實現經濟高速發展，吸納外資能力於全越南僅次於胡志明市，箇中緣由莫過於此。

對阮富仲（左二）、阮春福（右二）為首的河內高層來說，2018年經濟特區方案雖然失利，但他們直到2021年仍在尋求迂迴突破。（美聯社）

從2008年開始，中國企業也開始集群入駐海防市的深圳-海防經濟貿易合作區、亭武-吉海經濟區等工業地帶。其中前者從2016年開始專門由中國深圳市市屬國營企業「越深公司」運營，用以落實中國對越南的外商直接投資（FDI）；至於後者，其中浙江企業入駐居多。

中國正在向該區域重點引進機電、電子訊息等先進行業企業，建設商務新區，進而與日本等國企業聯手，為當地建設火電項目。海防港此後也接入中歐班列，中越雙方亦籌劃建設從中國雲南經越南老街、河內進而延伸至海防的高速電氣化鐵路。當地很快因FDI的大舉注入而呈現飛速發展態勢。中國也從2019年開始，成為在越南的新註冊資本的最大外國投資者。

海防地區目前正在成為越南的工業新增長點，其中甚至包括汽車產業。（Getty）

在越南的發展進程中，中國資本扮演着重要的角色。越南政府方面重視並優先加強與中國的經貿合作，呼籲中國企業增加對越南機械、電子、新材料、製藥、機器人、資訊科技、基礎設施和清潔能源等領域的投資與技術轉讓等。從2020年開始，中國也開始通過加大對越投資、加大基礎設施建設投資來回應越方訴求。

譬如在2020年，中國企業對越全行業直接投資13.8億美元，同較上年增長5.9%；到2021年上半年，中國企業對越南實業投資再度上漲，達7.7億美元，增長32.7%。在基礎設施建設領域，中國在2021年上半年對越南的承包合同額和完成營業額都比2020年同期要多，分別為67.2億美元和21.7億美元，分別增長增長255.6%和68.5%。

較之越南全境疫情氾濫的局面，海防地區目前累計只有42名患者，其中一人病亡。這在越南全境是罕見的。（美聯社）

在中資為代表的外資不斷湧入之際，越南原有的環境已逐漸不適合大型投資者入駐，這使得海防市已經把「主動把握相關情況，及時紓解有關困難，營造充滿魅力的投資經商環境」視為當下除防疫之外的重要工作，隨着海防方面從2021年8月開始向河內方面匯報建設「自貿區」相關事宜，越南新特區在2021年末的出爐也因此順理成章。

當然，考慮到越南2018年創設經濟特區卻因為「外商租地99年」意外折戟，越南此次安排可謂異常謹慎。越方雖強調經濟區的工業地帶將享受土地、規劃、投資、稅收等方面的政策便利，但具體內容就秘而不宣。

幸而海防地區的經濟、投資狀況已經暗示了河內此次經濟特區方案的志在必得，中國資本依託中國「一帶一路」及中越「兩廊一圈」規劃在當地的大行其道，讓越方有了根據現狀推進規劃的底氣。