要台灣變「毒蛙」　反映美國什麼心態？

論及對台海議題的關心，除卻兩岸政界、媒體與智庫，美國智庫亦是榜上有名。
2021年9月，台灣駐美代表機構爆發「正名」風波，彼時美國外交關係協會（CFR）便表示，美國政府應停止推動「正名」案，改為聚焦其他更需嚴肅面對的務實議題，包括磋商美台自由貿易協定、支持台灣參與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等。
而後經歷9月15日「澳英美聯盟」（AUKUS）成立、9月25日美日印澳「四方安全對話」（Quad）等風雲，美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）資深國防分析師葛洛斯曼（Derek Grossman）亦在10月6日受訪時表示，台灣在美國的印太戰略中扮演重要角色，尤其拜登（Joe Biden）上任未滿1年，美國軍艦便已多次通過台灣海峽，「堪為明確信號」。葛洛斯曼進而分析，台灣本質上就是美國盟友，「未來若中國攻擊台灣，美國袖手旁觀會是非常奇怪的，基本上這種狀況不可能發生。」
上述表態，分別代表了美國智庫涉台言論的兩種典型：一是針對政治現勢提出「政策建議」，二是「定位」台灣在美國棋盤上的戰略角色。兩者往往在同一份報告中交互出現，畢竟「政策建議」前提仍是「定位」，「定位」本身也暗含「政策建議」色彩。在美國「旋轉門」政治傳統下，權威智庫的涉台表態，往往能獲取各方關注。
近期，又一份美國智庫報告引爆了輿情聲浪。
「毒蛙」從何而來
10月26日，《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）發表一篇名為《毒蛙戰略》（The Poison Frog Strategy：Preventing a Chinese Fait Accompli Against Taiwanese Islands）的報告，內容是以2014年的克里米亞危機為藍本，模擬解放軍於2025年攻佔東沙島的過程。
據其兵棋推演，解放軍的海軍陸戰隊、特種部隊在一次演習下成功奪島，俘虜了島上500名台灣駐軍；美台則在經歷無數往復部署、出招後，皆難形成迫使解放軍退兵的有效手段。報告由此建議，美國的最佳選項，並非在北京出招後發起經濟制裁或軍事行動，前者太耗時且成效不彰，後者則可能引爆全面戰爭，故與其事後首鼠兩端、左右為難，不如事前做足兩大準備：第一，美台應讓外島變身「毒蛙」（poison frog），使解放軍在奪島之初遭遇軍事、經濟和政治上的慘痛損害，從而停下進攻步伐；第二，美國應在北京動手前先行警告後果，在此情境中，日本的參與舉足輕重，一旦美日聯手成定局，或將改變北京的動武算計。
如此建議，聽來天馬行空，實則依託兩大現實而生。首先，兩岸軍事差距已至無可逆轉境地，倘若解放軍有意奪下東沙等外島，台灣守軍既難抵抗，也無力反攻，若無美軍馳援，根本無計可施，然而華盛頓也有自己的打算，故無法全面配合台灣行動。
至於台國防部長邱國正所謂「我死則國生」、東沙駐島台軍應「矢志與島共存亡」等喊話，雖反映了台軍高層的「鬥爭意志」，卻也引發不小社會反彈，諸如「民進黨高層吃香喝辣，倒楣老百姓卻要被派去守東沙」、「年輕人房子都買不起，又何須替豪門權貴看家護院」等，皆為台灣內部厭戰情緒的體現。「毒蛙」之名聽來聳動，何以實踐卻是一大問號。
其二，在CNAS提出的「毒蛙戰略」構想內，「日本參與」乃恫嚇生效的關鍵之一，如此論述亦是東北亞政治現勢的產物。自首相換屆起，日本對台海議題的發言日漸「踴躍」，2021年4月時任首相菅義偉訪美，便於美日聯合聲明中罕見提及「台海和平與穩定」等用語，引發了政治風波。此後防衛相岸信夫、副首相麻生太郎等更是「奇言」頻出，渲染「台海有事，日本協防」的玩火氛圍，中日關係由此驟降。
回顧安倍晉三7餘年任期，中日關係雖有震盪，卻大抵和穩遞進。所謂日本干涉台海的言論，往往是極度邊緣的冷門話題，如今竟一躍而成新聞熱詞，甚至進入美國智庫報告，可謂與東亞地緣震盪息息相關。
弦外之音值得關注
然而國際局勢風雲流轉，變的又豈止日本？美國亦受此浪潮波及。
CNAS此份報告看似彰顯「美台友好」，實則暴露美國內部目睹中國崛起後，漸失「戰略模糊」分寸的撕裂傷：一方面，部分鷹派主張強化美台交流，打破部分戰略「模糊」禁忌，大玩「切香腸」戰術，其目的並非保台，而是要藉此激怒、牽制北京，從而將中國鎖在台灣議題上，倘若武統發生，其認為美國應設法發動對華輿論攻勢，抑或串聯經濟制裁，甚至軍事圍堵；另一方面，部分温和派則主張「體面棄台」，即掌握把玩「台灣牌」的節奏，但要避免與中國爆發武裝衝突，一旦武統進程啟動，應竭力避免戰火波及自身，尤其不能過分重創中美關係。
在此脈絡下，CNAS的「毒蛙戰略」底色可謂相對接近温和派論述，卻又在擔憂「投降主義」罵名下，染上了鷹派的保護色。
首先，其雖在結論強調美台事前協調的重要，卻難掩兵棋推演的驚人結果：一旦北京對東沙動武，美台將無法在當前可用的選項中，成功迫使解放軍撤退，不論是加派美軍駐台、尋求北約與亞洲盟友協助，抑或對中國發動經濟制裁等，皆無濟於事。報告尤其強調，美台皆會避免與中國爆發全面戰爭，可謂在兵推之初，便限制了局勢的發展，比起糢糊不清的「加強美台戰略協調」建議，前提假設的弦外之音，更為耐人尋味。
其二，報告雖表示要讓台灣將東沙等島嶼塑造為「毒蛙」，包括強化島上駐軍、要求日本參與抗中戰線、一旦失守便炸燬島上所有可用設施等，看似思路新穎，卻只是重炒「刺蝟島」論述的冷飯，要將美國「協防台灣」的道德責任外包給台海行為者。
在「刺蝟島」一例上，其強調以重重軍火武裝台灣，讓解放軍在動武後蒙受巨大民生與軍備損失，在此脈絡下，台灣政府負有采購與部署「可用軍火」的責任；「毒蛙戰略」則將對象換成台灣外島，武裝責任落到了台灣當局與日本頭上。兩大主張看似對象與手法不同，其實暗含一共同訊息：台灣應積極自助戰備，美國雖會事前協助，卻未必在事發後「軍事協防」。
CNAS雖示意台灣學習毒蛙，以危險的特徵警告捕食者，卻也在字裏行間意外泄露真正警訊：美國確實關注台海議題，但這般關注不會是無底線的空白支票。通篇報告看似關注台灣地位與存續，其實更像阿富汗變天後，全球媒體盛傳的「美助自助者」嘲諷：一旦覆水難收，美國也不必過於自責，畢竟是盟友不夠爭氣，美國既已盡到事前警告與武裝責任，自能揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。