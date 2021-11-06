為何「美軍駐台」反會降低武統門檻？

10月28日，蔡英文於CNN專訪中證實，確有美軍「在台協訓」。此言一出，收穫了不少島內亢奮，卻也引發兩岸與中美間的政治波瀾：於中美兩大國而言，台海問題再度激化雙方矛盾；對北京來說，美台擺在枱面的軍事勾連，雖不至於改變台海格局，卻將招致內部輿情洶湧；於台灣而言，則是將本就低迷的和統可能，踹入了歷史新低谷。

由時間軸觀之，蔡英文此次「爆料」看似臨時起意，其實早有預謀。據知情人士指出，蔡英文原本打算在雙十節後幾日，藉CNN專訪證實「美軍在台」傳聞，一是呼應美方於10月7日通過《華爾街日報》挑起的「美軍在台」傳言，將繪聲繪影的獨家推至高潮；二是承繼其於雙十講話中提及的「兩岸互不隸屬」論調，強化自己抗中保台的「鐵娘子」色彩，也為民進黨汲取更多政治聲量。

但天有不測風雲，上述規劃難敵10月14日的高雄城中城大火，民進黨為免憤怒民意反噬，只能暫且按下不表，直到近兩周後再行操作。此時出手，雖已過了連結雙十講話的最好時機，卻能與26日美國務卿布林肯（Antony Blinken）的「挺台入聯」表態相烘托，並如美台預期般，引發了中國輿情激憤，不失為一次「有效操作」。

「美軍駐台」的真實意義

然而除卻上述政治效果，「美軍駐台」的現實軍事意義可謂微乎其微。

首先，即便蔡英文有意模糊美軍「駐台」與「在台」差異，大玩政治擦邊球，美台現下軍事合作，仍是遠遠不及美軍部隊「駐台」階段。由《華爾街日報》事前報道、台國防部長邱國正事後「澄清」觀之，如今的在台美軍約有兩大特徵：第一，其性質大體是輪調來台的合作訓練項目，員額不足50人，不具備戰時指揮功能，也難與台軍作戰系統對接，身分乃教官而非指揮官；第二，其來台協訓內容大抵包含特種部隊、海軍陸戰隊項目，以及軍火售後使用指導。

綜上所述，雖有不少台媒把來台美軍捧成「天降神兵」，認為其可承擔美國在第一島鏈的戰略規劃，把台灣建設成圍堵中國的「前進基地」，卻依舊難逃現實的靈魂拷問。第一，海軍陸戰隊究竟能在台海衝突扮演何種角色？綜觀如今兩岸軍事差距，不論是解放軍對上台軍，抑或對決美軍，海軍陸戰隊與特種部隊都少有發揮空間。畢竟在現代化戰爭視域下，導彈與遠程火炮才是瓦解台軍拒止力道的關鍵，即便是阿富汗、也門等中東遊擊戰場，機械化作戰也逐漸崛起，何況是實力差極為懸殊的兩岸。在此趨勢下，軍人的一己肉身武藝，註定要讓位軍工發展。

美軍從阿富汗倉皇撤離，外界輿論指台灣會否是下一個阿富汗之際，美國共和黨參議員科寧（John Cornyn）8月17日發布推文表示美國在台駐軍3萬人，引發軒然大波。（Twitter@JohnCornyn）

第二，來台美軍能否在戰時發揮「引路人」角色，接引美軍來台馳援？若先擱置「美軍是否介入」的誅心之問，大膽假設美國即將「出兵介入武統」，50名在台美軍依舊毫無用武之地。一來，考慮到美中台彼此的地理分佈，武統一旦發生，預警時間倏忽及逝，美國極難在第一時間大量投射兵力至此；二來，即便美軍大舉奔赴印太，也難在第一時間突破解放軍構築的區域拒止體系，兩軍即便真要衝突，戰場也將在遠處的海空，而非台灣本島。

然若在台海衝突未全面激化時，便派赴美軍部隊駐台，是否就能改變戰略格局？對此美國智庫亦有所推演。10月26日，美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）發表一篇名為《毒蛙戰略》（The Poison Frog Strategy：Preventing a Chinese Fait Accompli Against Taiwanese Islands）的報告，內容是以2014年的克里米亞危機為藍本，模擬解放軍於2025年攻佔東沙島的過程。

民進黨籍立法委員王定宇9月一度聲稱，「東沙危機60小時以上，遭中共海上民兵船包圍」。（中央社）

據其兵棋推演，解放軍的海軍陸戰隊、特種部隊在一次演習下成功奪島，俘虜了島上500名台灣駐軍，美中台遂開始了三回合較勁，美方於第一回合便將美軍部署至台灣，認為可對解放軍形成軍事壓力，迫使其交還佔領的東沙島。然而美方隨即發現，如此行動成了作繭自縛：如若美軍撤出，北京將能宣稱自己的軍事與外交勝利；若美軍續留台灣與解放軍對峙，便意味美國將被迫在不可持續、不受保護的「反中前線」維持存在。此後北京將以「美軍撤出台灣」為兩岸談判的先決條件，直接限縮了美台的外交選擇。

如此發展至第三回合時，美方發現自己所剩選擇已不多，若非在台維持恫嚇無效的詭異駐紮，便是升高態勢對中動武，後者乃其亟欲避免的失控發展。正因如此，CNAS才會在結論主張，美國與其親自介入，不如讓台灣將離島建設成「毒蛙」，才能避免此番窘境。

換言之，「美軍駐台」聽來聳動，卻連美國內部都缺乏共識。

美國智庫「新美國安全中心」提出「毒蛙戰略」一詞，建議台灣將東沙等外島建設成解放軍難以拿下的「毒蛙」。（CNAS）

民意成形不容忽視

然而即便此一爭議短期不易成真，在美台連番炒作下，兩岸輿論氛圍早就因此生變。

綜觀台海三方博弈，有能力改變台灣「挾美實獨」現狀的，唯有北京；然因政體差異，北京決策相對不受短期選票利益裹脅，與考量數月內政治利益、動輒炒作的美台政客相比，北京決策團隊乃台海三方中最理性者。故在中國崛起、冷戰結束的國際背景下，北京雖未忘卻統一的歷史任務，卻更多是着眼於中國長期的國際形象塑造，以及內部治理問題的精進改善，在一定程度上模糊處理了台灣爭議。

在此脈絡下，北京即便已具武統實力，仍在國際觀感與附帶成本等考量下，藏刃於鞘，竭力克制兩岸情勢升温，將「和統」定調為對台政策主軸。然而民間的意向流轉自有其勢，十餘年前，「武統」還是中國輿論場的冷門邊緣話題，中國網民提起台灣，往往「寶島」不離口，其中既有民族情誼的温暖，也部分暗含對中共的不滿，隱約流露出對「自由中國」、「中國民主化」的嚮往。

蔡英文發表雙十演說，強調經過72年，成就中華民台灣的新面貌。（中央社）

十餘年後，輿論場風雲變色。不少網路世代青年，既未經歷文革等動盪年代，又目睹中國21世紀後的飛躍發展，對於國家自然生出了樸素自豪，更對中共領導的發展模式自信十足，並由此在網上鍵結出了泛粉紅的輿論圈層。如此力道對撞美國日漸強硬的對華立場，自被催化的更為激烈。在此趨勢下，「武統」的民間聲量漸起，「寶島台灣」也逐漸被「台蛙」等貶稱取代，尤其台灣位處中美博弈前線，卻在「美軍駐台」敏感軍事議題上，一面倒的替美助陣，更是註定了兩岸的民心疏離無可避免，也無形中替「武統」聲量添柴加薪。

「美軍駐台」爭議後，大陸國台辦副主任劉軍川於10月29日的「國家統一與民族復興」研討會致詞，表示「統一之後，台灣的財政收入儘可用於改善民生」，引起中國輿論場廣泛討論，諸如《統一後，台灣省買房怎麼選？》等文章更是廣為流傳。然而如此熱度終究沒能傳過台海，而是停在了中國輿論場的繭房內自我發酵。

中共建黨百年之際，熱播劇《覺醒年代》據稱受到各年齡段觀眾尤其是年輕人的熱捧。《覺醒年代》的特殊之處在於通過塑造新文化運動的人物群像，動態呈現當時世界與中國的歷史進程，完整再現了一場思想運動。（微博@覺醒年代官博）

兩岸如今已是彼此隔絕的政治宇宙，台灣民間感受不到北京高層竭力自制的不易與善意，台灣政客更是眼裏只見選票與鈔票，竭力配合美國打出一張又一張台灣牌，全然不顧一夕覆滅的地緣風險；北京雖加大了軍機繞台頻率，卻仍未放棄「台灣的財政收入儘可用於改善民生」等和統喊話，倒是民間眼見中央強硬措詞漸出，卻始終未放棄和統訴求，反而生出「別光說不練」、「趕緊武統算了」等反問，此次「美軍駐台」爭議如此，劉軍川致詞後亦然。

到頭來，「美軍駐台」疑雲並未真正改變兩岸軍事格局，卻加劇了中國的武統民意，即便北京相對不受選舉民意裹挾，如此聲量仍在慢慢成形造勢，人們逐漸對「武統」等強硬說法習以為常，降低了阻卻此事的輿情門檻，甚至會在未來促使北京改變決策思維。一旦武統被暗中提上時程，進入無聲倒數，有了今日的輿論鋪墊與思想準備，民間的微弱預期阻力將難撼北京決心。