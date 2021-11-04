台海局勢的癥結到底在哪裏？

台海局勢近來備受關注。中國外長王毅日前作為習近平特別代表前往意大利參加G20峰會，與會期間，王毅同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行了50分鐘的會晤。



王毅稱，「台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的。這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。」

王毅說，「台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家。歷史經驗已經多次證明，任何對這一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。」

他指，「制止「台獨」傾向的發展，就是在維護台海和平。我們奉勸美方意識到「台獨」的嚴重危害。我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。」

王毅上述表態首先強調了台灣問題的重要性，其次澄清美國指責中國改變現狀不是事實，接着解剖台海局勢的癥結是台當局試圖突破一中，最後對美國縱容台獨表達了不滿和反對。



強調台灣問題重要是應有之義，反駁美國指控也是當務之急。但台海局勢的癥結真的是台灣當局屢屢試圖突破一中框架嗎？美國在台海局勢上扮演的角色僅僅是縱容支持、難辭其咎嗎？

60%的台灣民眾認為美國會出兵協防台灣。圖為美軍第七艦隊。（Facebook@U.S. 7th Fleet）

台灣問題拖到今天沒有解決，最關鍵的外部原因應該是美國。1950年美國第七艦隊開進台灣海峽，目的就是阻止解放軍解放台灣。今天中國何時統一，考量的因素也有美國是否會武力干涉，中美兵戎相見對於崛起的中國來說是否值得，是否會打亂中國發展復興的進程，都需要考量。美國因素是不容忽視的。



從現實來看，目前台海局勢升温，直接的原因是美國對世界局勢的認識發生了變化。美國近年來改變了對台灣的定位，認為其不只是簡單的制衡大陸的籌碼，而是對中國崛起進行打壓的關鍵手段，是關係到中美印太博弈成敗，美國第一島鏈攻防安全的關鍵。台灣在美國盟友體系當中的作用急劇上升，這是非常重要的大背景。



與其說問題癥結在台灣當局屢屢試圖突破一中，不如說是美國對台灣的定位發生變化使然。美國的角色不只是縱容支持和幫兇，而是核心元兇。沒有美國的支持，台獨是不可能有空間的。

也許有人會說，如果不是中國改變現狀就不會有美國改變對華戰略，就不會有台海危局。這樣的言論是從中國需要遵守美國主導的世界秩序，要適應美國主導下的世界秩序下的視角出發的。本身是錯誤的。



沒有任何國家有義務尊重他國設定的發展路徑。也完全不存在某個國家有權力主導地區和世界秩序，為不同國家劃定不同角色。發展是任何國家都有的權力，美國採用不正當手段維持霸權才是不光彩的、不正當的。

美國在亞太地區的既得利益不少是建立在損害他國利益之上的。美國同台灣保持模糊關係，就是在損害中國統一的政治利益。這樣的現實本就不該存在，更不該將其理所當然化，中國也不會允許其長期存在。中國的對美鬥爭歸根結底是反霸權的鬥爭，是兩種發展理念、發展道路的矛盾。



中國不是不清楚冷戰結束後這個世界的主導者是美國，不是不明白崛起面臨的最大外部障礙是來自美國的打壓。王毅10月31日會晤布林肯時沒有將台海局勢的直接癥結矛頭對準美國，和一段時間以來兩國試圖緩和關係是分不開的。



台海局勢發生了變化，核心是中美關係發生了變化。穩住中美關係才能穩住台海局勢。從這個意義上講，王毅並沒有公開將台海局勢的直接矛頭指向美國，是一種策略，而不是一種判斷。