德國新政府對華轉口風　默克爾外交遺產會否被顛覆？

德國三黨聯合政府將中國描述為「系統性對手」，在對華政策方面要和美國進行跨大西洋協調。新政府上台後，默克爾的對華外交遺產會否面臨被逐漸顛覆的風險？



11月24日，德國社會民主黨（SPD）、綠黨（Green）與自由民主黨（FDP）達成聯合組閣協議，現任副總理兼財長蕭爾茨（Olaf Scholz）將成為新任德國總理（12月初宣誓就職），默克爾（Angela Merkel）長達16年的執政將結束。

9月26日，德國舉行了第20屆聯邦議會選舉。中左翼的社會民主黨得票25.8%，默克爾領導的中右翼聯盟黨（CDU/CSU）得票24.1%，奉行環保主義的綠黨得票約14%，親商的自由民主黨得票11.5%，極右翼的德國另類選擇黨（AFD）得票10.5%，而社會主義左翼黨則只獲5%左右支持。在經過近兩個月的組閣談判後，社民黨、綠黨和自民黨終於達成協議，組閣成功。

三黨中，得票最多的社民黨與中國交流頗多，對華立場相對友好。但綠黨和自民黨長期以來對中國持批判立場，而綠黨尤其注重人權和價值觀問題，兩黨對華立場強硬人士將獲得一些關鍵內閣職位。因此，與默克爾政府務實的對華政策相比，聯合執政的德國新政府將會轉變對華政策基調，加重意識形態色彩，中德未來在眾多議題上的摩擦和對抗恐難以避免。

在三黨達成的聯合執政協議文本中，有12次提到中國。協議將中國描述為是一個「系統性對手」，認為德國要在歐中共同政策框架內，制定全面的對華戰略。協議強調，在對華政策方面要和美國進行跨大西洋協調，並與志同道合的國家進行合作。

協議宣稱，台灣海峽現狀只有通過和平方式，及在兩岸均表示同意的情況下才能得以改變。在歐盟一中政策框架下，德國支持民主台灣參與國際組織。協議認為，要將中國在新疆地區侵犯人權的行為納入討論話題，而香港的一國兩制原則必須再次得到實施。此外，協議還在南海、東海主權爭議，以及核裁軍和軍備控制領域對華施壓。

很顯然，三黨聯合執政協議在眾多議題上觸碰到了中國的紅線。特別是協議認為，在對華政策方面要和美國進行跨大西洋協調，這與默克爾時代有明顯不同。

默克爾執政期間，德美關係逐漸冷淡。2013年默克爾手機被美國中情局監聽醜聞曝光後，德美關係一度緊張。美國拜登總統（Joe Biden）上台後曾設法改善與德國和其他傳統盟友的關係，但默克爾對拜登倡導的民主聯盟一向不以為然。

默克爾注重維護德國在世界經濟中的利益，其中的關鍵環節就是對華經貿關係。中國是德國最大的貿易伙伴，年貿易額超過2,000億歐元，默克爾在任16年訪問中國10多次。其執政時期也正值中國逐漸崛起，成了西方眼中的體制競爭者。

但是，默克爾加強德中經貿關係和採取對華務實低調的外交策略，多年來也一直遭到眾多批評。批評者稱其不顧中國、俄羅斯等威權國家對西方民主世界的威脅，為了經貿利益不惜犧牲人權和民主價值觀。

近幾個月來，德國國內要求改變對華關係的聲音頻頻出現。不少德媒發表評論，宣稱德國可以遊離於世界政治衝突之外的時代已經一去不復返了，對於下一屆德國聯邦政府來說，單靠努力保全經濟成功顯然已經不夠。而隨着默克爾的離任，德國應該抓住機會，尋求與包括美日在內的志同道合國家建立聯盟，並讓中國付出代價。

雖然如此，但其實新政府的聯合執政協議涉華內容，其實也不出歐盟主體的立場。而且，無論是綠黨的主要內閣領導層和未來總理蕭爾茨本人，皆是國內本位型的政客，在對外關係之上，很可能只會作出表態，而不會採取實質行動。同時，蕭爾茨本人一直以默克爾的穩定手腕為其政治人設，我們也難以想像他會在對華關係的層面上作出顛覆性的改變。因此，新政府的對華姿態最有可能只會停留在表態的層面，而不會動到根本。

而長遠來看，影響中德關係的結構性因素不會改變，德國也仍然會尋求與中國發展友好關係。在對華問題上，以德國為代表的歐洲與美國仍將繼續存在分歧，德國不會走得像美國那樣遠，也不會真得選擇與中國成為戰略競爭對手。