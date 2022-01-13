深度還原　點燃哈薩克的「四股勢力」｜專家有話說

1月2日起，哈薩克因液化天然氣價格調漲，爆發大規模示威，騷亂迅速蔓延全境，由此引發後續一連串事件：1月5日，總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣佈進入為期兩周的緊急狀態，並請求集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）向哈薩克派遣維和部隊，更於同日取代前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），接管哈薩克國家安全委員會主席一職；1月8日，集安組織維和部隊抵達哈國首都努爾蘇丹，開始執行維和任務；1月10日，哈薩克進入全國哀悼日，局勢已然回穩，託卡耶夫定調騷亂為「未遂政變」；1月11日，集安組織維和部隊確定將在10日內撤離，是為騷亂終結的最後句點。

兩周之內，哈薩克風雲跌宕，引發諸如「顏色革命」、「宮廷政變」等熱議。對此變局，《香港01》訪問到台灣政治大學民族系教授、俄羅斯研究所兼任教授趙竹成，探究哈薩克政局震盪的深層動因。本篇為系列採訪第一篇（共兩篇）。



01：此次哈薩克動亂導火線，是液化天然氣價格調漲引爆民眾示威，這才會有後續的全境騷亂，以及「老人滾出去」等超越經濟議題的政治訴求。若先由能源結構視角觀之，液化天然氣在哈薩克扮演何種角色？政府此次何以不顧民怨爆發風險，貿然大幅漲價（由一公升60堅戈升至120堅戈，60堅戈約等於1.07港元）？

趙竹成：因為液化天然氣價格比汽油便宜2至3倍，所以2017年以後，哈薩克的天然氣汽車越來越多，粗估已佔了整體小汽車總量的75%。其中瓦斯車最多的地方依次是曼格斯套州（Mangystau）、圖爾克斯坦州（Turkistan）、阿克托別州（Aktobe）、首都努爾蘇丹市（Nur-Sultan）和阿拉木圖州（Almaty）。除了努爾蘇丹外，其餘正好就是這次動亂的主要地區，尤其是第一位的曼格斯套州。

另外必須澄清，哈薩克已在2018年通過了「天然氣供應法」，要對天然氣價格逐步自由化，並預計在2022年1月實現完全市場化。所以在2021年12月時，液化天然氣的實際價格已經來到一公升100堅戈，價格並沒有冒漲；而曼格斯套州的液化天然氣一公升成本已有80堅戈，批發價則是100到120堅戈，從這個視角來看，其實哈薩克政府也並沒有胡亂漲價。而在託卡耶夫宣佈液化天然氣降價、解散內閣後，曼格斯套州的動亂其實早已停下，畢竟政府滿足了示威群眾的訴求，倒是阿拉木圖的動亂越演越烈。

哈薩克液化天然氣價格上漲，自1月2日起引發大規模示威和反政府騷亂。圖為1月10日，哈薩克阿拉木圖的軍人和警員封鎖街道。（AP）

01：後續騷亂的擴大，顯然受到相關勢力的添柴加火。對此發展，外界衍生出諸多解釋，包括歐美煽動顏色革命、現任總統託卡耶夫與前任總統納扎爾巴耶夫的奪權之戰、中亞錯綜複雜的暴恐勢力趁虛而入等。不知您如何看待上述說法？

趙竹成：首先，根據託卡耶夫自己的說法，先是說「恐怖分子暴亂」，並在「反恐」之名下，要求集安組織出兵介入，而後又出現「政變」說法，接着便是內部的清理。此事確實有「顏色革命」的特徵並且相關，但非託卡耶夫自己的正式表述。

其實從曼格斯套州的動亂最早停下、但阿拉木圖反而一發不可收拾來看，事件的擴大共能拆解出四股勢力：政府內部、境外反對黨、本地黑幫、跨國公司。

首先是政府內部，國安單位是重要角色，卻發生三件極不尋常的事。第一，暴徒在攻擊警察局時遭遇強烈抵抗，但國安機構沒有抵抗，導致暴徒取得武器；第二，國安單位長期隱匿在南部山區存在伊斯蘭極端分子訓練營地的情報，哈薩克南部相較其他地區，是該國伊斯蘭化程度最高的地區，也是哈薩克語分佈較廣的農村，是暴恐勢力孳生的温牀；第三，阿拉木圖動亂擴大前，機場安全人員就撤出，導致機場有段時間被暴徒佔領。

從上述現象來看，哈薩克的國安單位有兩種可能情況，一是已被外界滲透，二是和反託卡耶夫的利益集團掛勾，這應該就是託卡耶夫所謂「政變」以及進行「反恐行動」的說法來源。而正因有「反恐」之名，所以能引用集體安全條約組織憲章第8條，要求集安組織派兵介入；騷亂過後第一批遭清洗的，也是國安單位主管，包括哈薩克國家安全委員會（安全部）主席、國安局長馬西莫夫（Karim Massimov），以及國安會副秘書長阿卜迪莫穆諾夫（Azamat Abdymomunov）。

1月5日，哈薩克阿拉木圖，防暴警察封鎖道路，阻擋示威者前進。（AP）

第二股勢力，是境外反對黨，主角則是阿布利亞佐夫（Mukhtar Ablyazov）。其在1998年到1999年曾任哈薩克能源部長，後離開政界經商，成為反納扎爾巴耶夫的代表人物，還成立一個非政府組織「哈薩克斯坦民主選擇」（DVK），與美國國家民主基金會（NED）有關，只是不能確認關聯有多深。

目前阿布利亞佐夫長居巴黎，但其組織總部是在基輔。故這次DVK在網上號召上街的通訊源，就是從基輔發出，確實有境外干涉的影子。從國安單位的不尋常行動，到境外反對黨的煽動，光這兩項就符合顏色革命特徵，這也是為何哈薩克政府會在第一時間斷網、斷銀行金流。集安組織部隊進駐後則是直接切斷境外繼續幹涉的各種路徑，然後由哈薩克政府自行清理內部，尤其是回應一般百姓訴求，進行必要改革。

第三股勢力，是阿拉木圖黑幫趁機鬧事。當地最大黑幫首領是阿爾曼·朱馬加利耶夫（Arman Dzhumagaliev），是個親土耳其的泛突厥主義者。哈薩克警方後來大力掃蕩各地市場，抄出不少土製武器、冷兵器，逮捕人數也直線上升。對此發展，土耳其的官方態度也很低調，有點妙。

第四股勢力跨國公司，這裏指的是西方石油公司。在哈薩克西部投資能源業的西方石油公司，有埃尼（Eni，原Agip）、美孚石油（Mobil Oil）、德士古公司（Texaco）、菲利普斯石油（Phillips Petroleum）等。哈薩克早期的油氣開採權，大致由歐美石油公司掌握，這些公司也和地方集團保持着緊密的關係。

但在2000年、2001年左右，哈薩克中央開始利用行政和法律手段，將開採權收歸中央政府；2010年以後，中國也加大了對哈薩克能源業的投資，包括石油、天然氣、鈾礦以及開採探勘技術等面向，例如曼格斯套州主要的石油公司Mangistaumunaigas，便有將近50%的股份，是由中國石油天然氣集團（CNPC）持有。西方石油公司眼見自己近年優勢不再，便企圖利用此次示威擴大在哈影響力，也是導致騷亂擴大的原因之一。