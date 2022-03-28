烏克蘭局勢對俄日、中日關係的衝擊｜專家有話說

自2月24日俄烏衝突爆發，日本成了東亞地區最積極響應美國號召的國家，不僅在外交上高調譴責俄羅斯，更跟進對俄制裁，對烏提供軍備；見此發展，俄羅斯也在北方四島議題上展現強硬立場，並宣佈退出俄日和平條約談判，東亞頓時湧上一片波詭雲譎。

對此，《多維新聞》訪問輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎，探討烏克蘭局勢對俄日關係的衝擊，以及對中日關係的可能影響。



多維：此次俄烏衝突爆發後，日本高調響應美國號召，譴責並制裁俄羅斯。

不知此般舉措背後，有何國際政治考量？

何思慎：日本這次制裁俄羅斯的規模比2014年來得全面，也更加實質。2014年克里米亞危機後，日本的表現更多是一種「形式的懲罰」，只禁止了克里米亞地區相關產品，而沒有上升到對俄羅斯的制裁。這背後當然與安倍晉三的對外政策有關，我們都知道，安倍在改善日俄關係上用力甚深，一直希望完成日俄和平條約談判。

與此同時，2014年的美國態度也不如此次強硬，這次俄羅斯還未正式出兵，美國便已啟動對俄制裁的相關準備。其實衝突爆發前，日本對於是否跟進對俄制裁「有所保留」，我想是因為日本自己判斷，俄羅斯大概率不會出兵，所以一開始並沒有積極跟進，當然從後續發展來看，日本的早期判斷有所失準。但衝突爆發後，相較於韓國與新加坡的低調制裁，日本的表態相對「敲鑼打鼓」，就跟台灣一樣。

而分析日本現任首相岸田文雄的動作，他大概有兩大對外考量。首先，日本作為G7成員，面對俄羅斯入侵烏克蘭這一明顯事實，自然要跟其他G7成員國站在一起；第二，岸田希望日本成為美國在東亞的最主要盟友，能作為美國政策在東亞的前鋒，特別日本現在正是「四方安全對話」（Quad）的輪值國，5月下旬很快就要召開峰會，在這個節骨眼上，日本很難與美不同調。

在岸田的規劃裏，Qaud不只是抗衡中國的機制，更是美日印澳多方同盟的象徵，甚至未來尹錫悦正式上台後，日本也可能說服韓國加入。當然尹錫悦是否接受還是未定數，畢竟尹錫悦要考慮此舉對半島局勢的影響，以及對中韓關係的衝擊。

此外在Quad四方中，美日澳對於俄羅斯的立場並無顯著分歧，倒是印度特立獨行。因此我們也能看到，岸田在3月19日出訪印度，便是希望傳達「不要認為俄烏衝突事不關己」這句話。日本想讓印度明白，「抗中不抗俄」看似簡單，其實是在為俄羅斯的入侵背書，如此一來，恐會對中印邊境衝突產生「不好的示範」。換句話說，日本為求說服印度，不惜把中國比喻成下一個俄羅斯，「指着禿子罵和尚」。

但其實對印度來說，他也有實質的困難。一來印度60%的軍備來自俄羅斯，二來冷戰時代的美印關係並不好，倒是蘇印關係穩定發展，為今日的俄印關係奠下基礎。如今的印度看似在「抗中」議題上與美綁定，其實外交手段相當靈活，美印或許可以在某些議題上合作，印度卻無意與美結成「戰略同盟」，這次的俄烏衝突便是典型案例。

日本的擔憂是，倘若印度與Quad其他成員對沖突的理解不同、甚至為此離心，恐會導致此一組織「腦死」，屆時便不是「Quad+」，而是「Quad-」。我認為岸田將Quad當成日本重要的政治舞台，既要藉此將拜登（Joe Biden）迎來東亞，也想擴大日本在東亞的影響力，更要強化日本在安全議題上的結盟勢力。因此岸田在處理俄烏議題時，立場非常偏向美國，而沒有顧慮到安倍之前積極經營的日俄關係，包括北方四島、日俄和平條約談判等議題。

輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎。 （多維新聞）

多維：您提到了岸田處理俄烏衝突時的對外考量，包括維持美日關係、強化Quad職能、提升日本在東亞的戰略存在等。

不知若由日本內政的角度來看，岸田的行動有何用意？

何思慎：岸田也想證明，自己的外交政策比安倍更高明，但後者在現階段似乎不這麼覺得。

平心而論，安倍確實是個善於外交的首相，在其任內，德國、法國、加拿大等G7成員國皆與特朗普（Donald Trump）處得不好，只有安倍能將特朗普伺候得服服貼貼；2014年俄羅斯舉行索契冬奧時，許多歐美國家皆出聲抵制，但日本並未參與。過往奧巴馬（Barack Obama）政府時代，美國便對安倍的對俄路線有所不滿。

而在安倍思路內，其主要是認為，日本不能「兩面受敵」，也就是其必須先解決北面的日俄爭議，才有餘力加壓中國。如果安倍能將俄羅斯拉向美日陣營，便有機會孤立中國、避免中俄「背靠背」的情況出現，但如今的局勢發展，恐會讓安倍的盤算落空。其實中俄的靠近未必是雙方喜歡彼此，而是中美關係出問題，反將中俄推在一起。我們可以看到，3月18日拜習再度視頻，其實就是想讓中美關係重回「護欄」，這其中就牽涉到了如何「夯實」一中政策，也就是美國能否在台灣問題上遵守「三個公報」。

回到日俄關係的議題，岸田在處理日俄關係上確實不如安倍。但我們也不能用岸田的對俄態度來推測其對華態度，不能機械化地將其理解為跟蔡英文一樣的「對美一邊倒」。從地緣政治的角度來看，中俄對日本的意義本就有所不同，北面的俄羅斯確實也是威脅，但岸田還是更看重Quad這個平台，想讓這個非正式安全對話機制，成為東亞的多邊安全維繫機制，既能防範中國，也能力阻俄羅斯。

3月24日，美國總統拜登（右）與日本首相岸田文雄（左）在比利時布魯塞爾北約總數出席七國集團領導人峰會期間搭肩並行。（AP）

多維：綜觀日本此次對俄制裁項目，從瞄準國防外交官員、軍火製造商與出口商、加徵海鮮進口關稅，到限制對俄央行交易、禁止出口半導體產品及技術至俄羅斯，程度層層升級。

如此限制不知對雙方而言影響如何？即是否能在關鍵項目上打擊俄羅斯，日本又會否反受傷害？

何思慎：其實日本之所以高調表態制裁，還有一關鍵原因，那便是日俄經貿不如中日經貿盤根錯節，倘若今日是要制裁中國，日本便會有很多考量。

但面對俄羅斯，不論是在產業鏈還是市場依賴上，日本皆不用顧慮太多，至於凍結俄羅斯寡頭、高官的在日資產，這些人究竟會有多少資產在日本？將俄羅斯踢出SWIFT一舉，其實全球多國皆將俄羅斯踢出去了，也不差日本一個。簡言之，對日本來說，許多其參與的對俄制裁項目，並不具有對日俄雙方經濟體的實質殺傷力，終究是宣傳意義大於實質影響。

而論及能源與糧食價格的上漲，其實不論日本是否制裁俄羅斯，兩者價格皆受俄烏衝突擾動，本就會上漲。其他例如晶片等商品，日本自己就不是晶片輸出大國，其晶片幾乎全靠進口，諸如Panasonic等公司自己都很悲觀，認為未來日本的晶片出口可能會降為0，如此境況，要怎麼在這種議題上制裁俄羅斯？

從數據來看，日俄貿易大宗除了能源外，便是農產品、原物料與中間材料，短時間內會有價格波動，但皆能找到替代供貨方，日本對俄羅斯的能源依賴並不重，石油主要仰賴中東，液化天然氣則是美國。因此所謂對俄制裁，日本可以把話說得很漂亮，但傷害性真的不大。

2022年3月19日，印度總理莫迪和日本首相岸田文雄在新德里舉行會談。（AP）

多維：在日本高調宣佈制裁後，俄羅斯於3月21日宣佈退出二戰和平條約談判，同時退出領土有爭議的千島群島（其中含北方四島）聯合經濟開發項目談判，更取消日本公民旅遊北方四島免簽證，過往多年日俄修補關係之努力，可謂毀於一旦。

不知您如何看待北方四島議題的未來發展？

何思慎：其實我是這樣認為，即便俄羅斯沒有退出與日本的二戰和平條約談判，雙方目前也很難談出實質結果。因此俄羅斯的退出，主要效果就是羞辱日本，發出「俄日關係可能嚴重倒退」的訊號，意味着安倍過往7年8個月的努力瞬間歸零。

嚴格來講，北方四島問題若不談判，便永遠不會有解決方案。回顧雙方談過的種種方案，不論是1956年日俄建交時，俄羅斯曾經承諾的「歸還兩島」，或是日本後來如意算盤一撥，提出的「雙方按面積均分四島」，也就是日本得到三分之一的擇捉島，加上國後島、齒舞群島、色丹島，現在都只能擱置，因為俄羅斯的態度就是「我不想跟你談」。但這並不代表「以後不能再談」，只是日俄若要重開相關談判，可能還要一段時間。

而從日本自由民主黨（一般簡稱自民黨）的組成來看，繼承「自由黨」傳統的「宏池會」，也就是吉田茂、池田勇人、岸田文雄這派，向來就是比較配合美國；包括鳩山一郎、岸信介、安倍晉三等人的「民主黨」系統則相對保守。戰後盟軍佔領日本時，對曾與軍國主義過從甚密者罰以「公職追放」（將右翼與保守勢力大規模免職），但冷戰開始後，美國取消了此一禁令，這批人又重回政壇成立「民主黨」，並在美國指示下，與同為泛保守系的「自由黨」結盟，而有今日的自民黨。然而「自由黨」與「民主黨」之間，向來都是涇渭分明，就像韓國的革新系與保守系。

以1956年推動「日蘇國交正常化」為例，當年主導此事的，便是出身「民主黨」系統的鳩山一郎，其之所以拉攏蘇聯，有一原因便是不滿出身「自由黨」系統的吉田茂過於親美、唯美是從。因此安倍之所以在任內着力日俄外交，既有「家學淵源」（岸信介為其外祖父），也受「民主黨」系的傳統影響。

而俄羅斯在與日本互動時，看到出身「民主黨」系統的首相，總是比較放心，看到出身「自由黨」系統的首相，則會有「跟着美國走」的既定印象。若比較安倍與岸田的對俄路線，也確實會有這種感覺。

多維：此次衝突爆發後，日本政壇浮動着「再武裝化」的躁動，先是前首相安倍晉三在2月28日提出「核共享」，引發了區域爭議，日本政府隨後緩頰否認，但岸田文雄又於3月13日提出，願意修改日本憲法，將日本自衛隊正式納入憲法第九條。

在您看來，日本政壇會持續朝這個方向走嗎？或只是個別政治精英的試水温？

何思慎：岸田文雄不會放棄「非核三原則」的主張，且承繼我們前面講到的「自由黨」與「民主黨」兩系，岸田隸屬的「自由黨」向來主張「Little Japan」，與安倍等主張「Great Japan」的「民主黨」系統，對於國家發展路線規劃本就不同：岸田這派代表的是「重經濟、輕軍事」的願景，與安倍等想要積極變成「正常國家」、掙脱二戰戰敗國地位、修改憲法第九條的主張有所區別。

從這個角度來看，安倍在當首相時既有「清和會」的外交思路，也審時度勢，是一個「平衡感」非常好的首相；但當他不是首相時，就比較能講「心裏話」。尤其看到今日烏克蘭的局勢，安倍可能也聯想到，烏克蘭在蘇聯時期既有核武、又是軍工重鎮，只是後來在大國的保護承諾下，放棄了核武，結果今日慘遭入侵，「擁核」才是國家安全保障的根源，放棄便是坐以待斃。安倍可能是在這種思路下，認為若要讓日本成為真正獨立自主的國家，有必要考慮放棄「非核三原則」：不擁有、不製造、不攜入。

輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎。（多維新聞）

但岸田出身廣島，這是一個二戰時遭遇核攻擊的地區，當地反核聲浪非常強烈，每年8月6日都會有示威，要求日本政府簽署「棄絕核武」的公開聲明，但就日本當下現實處境來看，政府不可能簽署，因其是美國「核保護傘」承諾的受益者，怎能回過頭來質疑「這把傘」？更遑論呼籲世人「以後都不要這把傘」。不過儘管如此，岸田不可能輕忽廣島的反核民意。

安倍當首相時，便解禁集體自衛權，甚至有意挑戰日本自衛隊的「專守防衛」原則，這個爭議現在輪到岸田來承接，但因為爭議基本無解，所以岸田也是把問題丟給安倍之弟、日本防相岸信夫。而要修改「專守防衛」原則，比解禁集體自衛權更難，因為如果突破這一原則，日本便可先發制人攻擊敵方基地，這絕對違反憲法第九條。

而要動「非核三原則」，又比修改「專守防衛」原則更難。「非核三原則」具有民意基礎，岸田又是以廣島為政治基地，必須重視當地民情，如果沒辦法在廣島選上眾議員，岸田就什麼都不是了，故有必要在「非核三原則」上站穩立場；另一方面美國也不樂見日本擁有核武，如果日本能有，美國要如何在朝鮮議題上堅持反核立場？

當然或許安倍也不見得是故意給岸田找麻煩，也有可能是「做球」，日本政壇很常有這種事，目的是讓岸田表明立場。

另外關於「將日本自衛隊正式納入憲法第九條」一事，這個議題安倍時期便有，岸田不過是承接前人的政治遺產，也就是將日本自衛隊加入憲法第九條的新增第3項，作為妥協方案，既維持自衛隊的存在，又不牴觸憲法第九條的和平主義精神。

而之所以會有這種安排，是因為自衛隊的「違憲」爭議持續難消，有不少日本民眾、團體前去法院控告自衛隊，指其為不該設立的「違憲」存在，案子堆積成山。而自衛隊的「違憲」問題，在政治上難以解決，司法上更難，法官只能讓民眾控告，但迴避憲法解釋。然而問題終究要解決，因此安倍時期，自民黨選擇與公明黨、立憲民主黨、日本維新黨相妥協，讓自衛隊入憲，寫入憲法第九條第3項，先解決自衛隊的「違憲」問題。但至於第3項有無違反前面2項，日本便暫且不管。

換句話說，日本政府是想以「憲法明文規定」的操作，先讓自衛隊的存在合法化，但自衛隊的存在是否違反和平主義，便忽略不表。因此岸田的這番表態，其實與俄烏衝突無關，而是承繼了安倍時期留下的政治任務。

2022年3月16日，日本首相岸田文雄在東京出席記者會。（Getty）

多維：俄烏衝突爆發，既讓日俄關係惡化，也似乎讓日美關係強化。不知您怎麼看待中日關係未來發展，會否因此衝突而生波折？

何思慎：中日關係的發展，還是取決於中美關係。日本其實也在觀察，尤其習拜第二次視頻通話後，中美關係怎麼走。我相信倘若中美關係緩和，中日關係的對抗性也會緩解。

其實在池田勇人擔任首相的1960年代，日本就相當務實，看見甘迺迪（John F. Kennedy）有意拉攏中國，日本便隨即與中國創建經濟關係。看重經濟的「宏池會」，向來不會輕忽中日的經貿發展前景，只不過需要美國允許，當今美國還未敲下「定音錘」，岸田還未真正與拜登舉行面對面會談，先前其雖有意訪美，卻一直無法成行。這次趁着日本成為Quad輪值國，應能在5月峰會時邀到拜登訪日。

因此未來中日關係走向，Quad峰會的成果有一定指標性，美日印澳能否談出什麼內容，印度的立場很關鍵，美國的意向更重要。倘若拜登願意落實「四不一無意」，而不是讓其持續飄浮在空中，便有機會將中美關係重新拉回「護欄」，如此一來中日關係便不會出軌。打個比方，中日關係就像「東北新幹線」，如果中美關係沒有發生大地震，「東北新幹線」便不會出軌。

而「護欄」這個概念也很有趣，中美關係回到「護欄」，為的就是「不要衝突」，但這並不意味護欄內不能賽車，只是不能翻車。如果中美關係真能重回「護欄」，大概就是這種樣態。