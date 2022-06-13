中國學者倡建新中俄鐵路　俄羅斯強烈呼應

（編者按：歐亞經濟論壇2022年年會於5月26日在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行，俄羅斯總統普京視頻致辭，來自歐亞經濟聯盟國家的2500多名高官學者參加。在主題為「歐亞經濟聯盟與未來的國際夥伴互動」分論壇上，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）執行院長王文受邀做了《建新的中俄鐵路，加速歐亞一體化》的主題發言，受到了在場的廣泛認可。俄羅斯頂級智庫瓦爾代俱爾部官網以英文、俄文方式刊發了此次發言內容。）



現在比任何時候都更需要中俄務實合作的拓展。在中俄新疆交界處修建一條新的中俄鐵路，是拓展中俄務實合作的新槓桿。

在中俄兩國4300公里的邊境線上，有三條貨物運輸的國際鐵路路線，琿春-卡米索維亞、滿洲里-外貝加爾斯克路線、綏芬河-格羅捷闊沃路線，其中後兩條的過貨量幾乎佔了中俄鐵路過境貨物量的全部。而在中國西部的新疆阿勒泰地區與俄羅斯阿爾泰邊疆區54公里的接壤處，卻沒有鐵路連接，這成為限制中俄貿易與經濟合作的瓶頸。

在中國這一邊，鐵路網已延伸至阿勒泰市，只需要再延伸180公里就可到中俄邊境。鐵路口岸可選在禾木縣吉克普林，那裏平均海拔2500米，地勢相對平坦，距離中俄邊境約50公里。

在俄羅斯一邊是阿爾泰邊疆區。該區的比斯克市往南離俄中邊境僅370公里，往北則可連入新西伯利亞鐵路。阿爾泰邊疆區是俄羅斯重要的商品糧和畜牧業基地。與其相鄰的克麥羅沃州工業發達，煤炭總產量佔俄羅斯的50%以上。

從技術上看，從俄羅斯的比斯克到中國的阿勒泰，修建這條約550公里的鐵路，對擁有超過20萬公里的中俄兩國來說，並不是難事。

如果這條鐵路修建成功，至少有三層重大意義。

中俄兩國首座跨江鐵路大橋同江中俄黑龍江鐵路大橋。（新華社）

第一，將會極大增強中俄戰略協同合作的深度以及歐亞經濟一體化的進程。這條鐵路將成為一條重要的戰略通道，推動維護與鞏固兩國產業鏈供應鏈的安全。

第二，將會緩解當前中歐班列的壓力。目前中歐班列已趨於飽和，2021年開行15000餘列，其中50%以上都通過新疆霍爾果斯出境，經哈薩克斯坦到達歐洲，承載量已相當大，影響下一步的增長，急需要一條新的鐵路來緩解哈薩克斯坦方面的壓力。

第三，將會極大促進俄羅斯與中國的區域發展。俄羅斯經濟重心在歐亞大陸的西部，中國經濟重心在歐亞大陸的東部。這條鐵路對中俄兩國而言，都會起到經濟發展再平衡的作用。以中國為例，新疆對俄貿易僅僅佔中俄貿易的9%，新的中俄鐵路將極大提升新疆在中國新發展格局中的地位。

目前中俄兩國的地方政府與鐵路公司都熱切希望修建這條新的中俄鐵路。從公開新聞報道中得知，俄羅斯鐵路公司、阿爾泰邊疆區、克麥羅沃州、西伯利亞州政府對此都十分期盼。中國新疆對鐵路選線和口岸選址都進行了初步勘察，認為建設該項目技術層面沒有大的障礙。

中俄兩國首座跨江鐵路大橋「同江中俄黑龍江鐵路大橋」位於黑龍江同江市與俄羅斯下列寧斯闊耶市之間，全長7194米。（新華社）

現在最大的障礙在於兩國中央政府的戰略意志。在國際輿論壓力以及雙方中央政府都有更緊要的工作日程下，如何將雙方地方政府與企業層面的意願升級為國家意志，顯得非常關鍵。

還有一個障礙是對環境的影響評估。如果修建這條鐵路，會經過喀納斯國家自然保護區與阿爾泰自然保護區。想要建設這條鐵路，需要兩國對各自環境保護法律進行修正，還必須在施工時儘可能少地影響環境，是最大的難點。

其實，新中俄鐵路的修建難度，折射了中俄務實戰略合作與歐亞一體化進程的關鍵難點。困難不是來源於資金、技術、人力或地方政府的意願，而是在於戰略意志力。

相信在兩國中央政府的共同努力下，這條新中俄鐵路一定能夠在不久的將來啟動並正式開通。那樣歐亞大陸經濟合作將是另一番盛況。