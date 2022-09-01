戈爾巴喬夫，對中國而言是永不過時的清醒劑
前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫去世之後，葬禮將於9月3日舉行。西方世界對其讚譽有加，俄羅斯社會對其態度五味雜陳，中國方面雖然有外交部出面表態哀悼，但民間輿論普遍對其嗤之以鼻。
這種態度並非空穴來風，而是長期社會認知積澱的產物。蘇聯解體後中國學界相當長的時間內對其做了大量的研究。戈爾巴喬夫是一個馬列主義共產主義叛徒的定性已經深入人心。
蘇聯解體三十多年後的今天，戈爾巴喬夫去世之際，中國人對他的嘲諷，再次說明，他對中國來說是一劑永不過時的清醒劑。
戈爾巴喬夫在任時間六年，將蘇聯解體完全歸罪於他確實有點言過其實，但是他的無能和懦弱加速了蘇聯的解體，這是事實。1971年，40歲的戈爾巴喬夫就成為了最年輕的蘇共中央委員，1985年3月，54歲的戈爾巴喬夫被選為共產黨總書記。在蘇聯的體制內他是如何攫取最高權柄的？為什麼這樣一個無能的人可以獲得最高權柄，為什麼蘇聯這樣的體制選拔出來的人如此不堪大任？
為什麼公開向西方價值觀念皈依的是最高領導人？如何防止戈爾巴喬夫式的人物登台？中國人不止要問，蘇聯為什麼出不了鄧小平，還要問如何能夠確保鄧小平式的英雄輩出？這些對中國來說都是值得繼續深思的話題。
戈爾巴喬夫任內主動放棄同美國的軍備競賽削減核武器，並在經濟上允許私人和外國資本得以進入，表面上看陸續在政治、言論和信仰方面放寬了諸多限制是民主進步的改革，實際上是不設防的西化。
蘇聯解體後，俄羅斯一度對西方抱有幻想，幻想能夠同西方改善關係、和平共存。但是面對北約持續不斷的東擴，俄羅斯在普京的帶領下不得不走向紮緊籬笆抵禦威脅的道路。正在進行的烏克蘭戰爭背後是俄羅斯不曾有一刻感到安全。這再次說明了西方的不足信以及戈爾巴喬夫的政治幼稚。和西方社會交往，戈爾巴喬夫式的一廂情願已經讓蘇聯和俄羅斯付出了代價。中國過去不能，未來也不要對美國抱有幻想。
蘇聯解體三十多年，是證明西方毫無信用的三十多年，是證明西方道路在俄羅斯等國家水土不服的三十多年，是西方沒有通過自身發展進一步證明制度優越性的三十多年，是中國證明自己獨立自主改革開放道路可行的三十多年。
戈爾巴喬夫的誤判加速了蘇聯解體，這一事件一度讓中共不得不考慮紅旗如何繼續打下去，但是中共轉危為機，帶領中國人走向了復興的道路，重塑了制度自信、道路自信。今天中國社會對戈爾巴喬夫的關注，更多是輕舟已過萬重山之後的慶幸回望。