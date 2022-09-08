日本在琉球群島持續擴充軍備　台海部署或啟新軍備競賽

日本防衛大臣濱田靖一9月6日在接受日媒訪問時表示，日本將在靠近台灣的琉球群島（日本稱為南西諸島）增設軍用燃料庫和彈藥庫，以為更妥善應對可能出現的台海危機做好準備。

《日經新聞》稱，現時日本約有70%彈藥儲存在北海道，而北海道與台灣相距超過2,000公里。日本防衛省認為，從九州島向西南延伸到台灣附近的偏遠南西鏈的軍事能力增加，有助於提高威懾力。

濱田靖一接受該報訪問時指：「我們將從根本上加強我們所需要的防禦能力，包括我們持續且靈活部署的能力。」

濱田說，第一步是在奄美大島的陸上自衛隊營地建立一個彈藥庫。此外日方還將考慮利用這個營地部署防區外導彈（standoff missile）等武器。

事實上，這已經不是日本首次在靠近中國台灣的琉球半島方向擴充軍備，自上任首相菅義偉提出「台灣有事即日本有事」的主張並全面倒向美國與中國對抗開始，針對可能爆發的台海危機，日本就一直不斷強化區域軍事存在，岸田政府基本上繼承了這一做法。

日本自衛隊近期在中國大陸周邊海域的軍事活動，急速升高加強密度與強度。（防衛省海上自衛隊）

8月21日，《讀賣新聞》在報道中曾引述數名日本政府官員的說法透露，鑑於台海局勢，包括「台灣有事」在內狀況可能發生，日本政府正考慮部署1,000枚遠程巡航導彈，以填補同中國之間的「導彈鴻溝」。

這些導彈大部分計劃部署在靠近中國東南沿海（包括台灣）的南西諸島和九州島島之間地區，會被改良到能在軍艦和戰機上發射，也可以用來攻擊地面目標。射程將被提高到900到1,000公里，能抵達中國東南沿海地區。

此外，改進後的岸基導彈部署時間，日本也將比原計劃提前兩年，最快將於2024年開始此項部署。為此，日本政府認為有必要增加導彈研發企業生產線，防衛省則計劃設立支持相關公司投資的制度，計劃把相關費用納入2023財年預算。

對中國而言，日方此舉顯然是一個危險的趨勢，尤其在台灣已經基本「和統」無望，未來勢必將以非和平方式解決的情況下。

分析認為，若日方以靠近台灣的地利優勢，配合美軍與台灣方面持續在台海周邊加強進攻性武器部署，屆時若將這些軍事力量投入戰爭，會對解放軍渡海作戰構成嚴重威脅。

而更大、更深遠的影響則在地緣戰略層面。近十幾年來，隨着中日、中美關係持續惡化，兩岸關係也重新陷入對峙狀態，為阻止中國統一，剷除中國崛起給美國帶來的霸權威脅，美國改變了自尼克遜時代開啟的對華接觸政策，轉而通過協調盟邦體系對中國實施「新冷戰」脱鈎政策。日本也一直在從中尋找機會，試圖搭乘美國對華戰略轉變的便車，擺脱戰後體制與「和平憲法」束縛，成為「正常國家」，鞏固其在台海的利益和在西太平洋地區的影響力。

日本是個經濟與科技強國，唯軍事力量受到戰後「和平憲法」限制與美方監視無法自由擴張，在法律層面，嚴格講日本沒有軍隊，只有「自衛隊」。若這些限制被拆除，「自衛隊」性質勢必發生質變，屆時不僅中國，韓國朝鮮也會被拖上擴軍之路，與日本在北方四島爭執不斷的俄羅斯也會必定加強在遠東的軍事部署，新一輪軍備競賽就可能在西太平洋上演。