蓬佩奧再訪台灣的美國式算盤

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）繼3月訪問台灣後，9月26日再次赴台。他的行程是9月27日參加「全球台商經貿論壇」（Global Taiwan Business Forum），9月28日參加世界台灣商會聯合總會年會，並參訪一些台灣企業。期間他還與台灣副總統賴清德進行會面。

在美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）掀起訪台高潮後，「訪問台灣」顯然成為部分西方反華反共政客必備的行程。

圖為台灣副總統賴清德（左四）9月27日在Facebook發布的相片，美國前國務卿蓬佩奧（左三）站在他身旁。（Facebook@chingte）

不只是美國利益維護者那麼簡單

蓬佩奧年內二度赴台，最重要的目的有三：一是藉助台灣問題，為能夠參與下屆美國總統選舉塑造所謂對抗強權的形象；二是為共和黨在中期選舉中贏得更多籌碼；三是為有着「共同價值觀」的民進黨加持，以便其贏得年底進行的「九合一」地方選舉。

當然，每一次來台灣他都會獲取不菲的出場費。蓬佩奧3月與妻子等一行人到訪台灣時，有公開報道指其向台灣索取15萬美元演講費。此次再次赴台，並接受民進黨的「邀請」在全球枱商經貿論壇上演講，必然又是一筆不菲的演講收入。

為了能夠在地方選舉中徹底翻身，早前民進黨當局就已經增加了邀請「外賓」訪台的預算，而蓬佩奧是前國務卿，且有可能競選下屆美國總統，讓民進黨充滿了想象。

政治與資本的結合，是西方公開宣稱的「民主與自由」的重要組成本部分。台灣有媒體報道稱，蓬佩奧為台當局搖旗吶喊，不會僅僅收取演講費用這麼簡單，他一定會要求更多的回報，比如要求台當局管理的「退撫基金」及「勞退基金」投資其開設的私人公司等等。3月訪台時蓬佩奧就曾希望台灣能投資與其有關的一家公司。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月3日在台總統府拜會蔡英文時表示，台美雙方有決心維護自由不受到冒犯，「我也相信在蔡總統的任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望。美國也會一直和台灣站在一起。」（台總統府供圖）

「民主與威權」還是「民主與治理」

不可否認，蓬佩奧的確是有着強烈維護美國利益的動機。但是他能夠以台灣為切入點撬動政治經濟紅利，在於其意識形態領域的反華操弄。蓬佩奧作為卸任官員不斷攫取意識形態對抗紅利的同時，特朗普（Donald Trump）的繼任者拜登（Joe Biden）上台後將意識形態制華的事業越做越大。

2021年3月拜登在上任後的首場記者會上就宣佈世界如今面臨着「民主與專制的較量」，而「我們必須證明民主是起作用的」。2021年12月拜登召開了有超過100個國家參與的線上「民主峰會」，宣稱世界正處於民主與專制較量的「拐點」。2022年9月21日拜登在聯合國大會上演講時，再次談到民主專制較量。

將中美博弈定義為「民主對抗威權」的敘事，是拜登上任後的新話術。意圖用不民主一棒將中國體制打倒，用不民主將中國放在美西方的對立面。在這樣的敘事邏輯下，利益分化日益嚴峻的西方似乎實現了團結，中國似乎被釘到了萬劫不復的恥辱柱上。

圖為2022年9月21日，美國總統拜登在聯合國大會上發言。聯合國大會在位於美國紐約的聯合國總部舉行。（AP）

事實終會證明，用攻擊中國來捍衛美式民主，只是蓬佩奧和拜登們的一廂情願。美國的制度焦慮背後是美國式民主面臨危機，這不是中國崛起帶來的，而是其內生問題。美國等西方國家長期以來一直小心的維護着自殖民和冷戰時期建立起來的利益主導地位，但他們恰恰忽視了其自身的治理能力，所謂的民主自由並沒有不斷發展與完善。

日裔美籍政治學者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）曾宣稱民主自由就是「歷史的終結」。但近來福山不得不收回「歷史終結」論，他今年初在美國《民主季刊》（Journal of Democracy）上發表文章《為何民主表現得如此差勁》，說西方社會正在形成一種認知，近年來全球民主國家表現差勁始於最發達、最成功的民主國家。

福山的言論代表美國社會最起碼學界開始有一定的清醒認識。現如今政客們通過對中國進行各類制裁、造謠與抹黑，來吸引選民的注意力，並持續營造美國這樣的偉大國家是沒有自身治理問題的假象，最終只會是騙人的把戲和皇帝的新衣。