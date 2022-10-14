拜登推出新版國安戰略　「戰勝中國」願望恐難達成

俄烏戰爭在持續，中美戰略對抗也在持續螺旋升級。

本周三（12日），拜登政府發布了完整版的新美國國家安全戰略文件，將「戰勝中國」視為美國的全球優先要務，這份48頁的報告明確指出，「中國是唯一一個既有意圖、也越來越有能力重塑國際秩序的競爭對手。」

國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）更是明白指出，與中國的競爭，是美國「最重要的地緣政治挑戰」。

沙利文在10月12日的記者會上說，美國政府強調國家安全戰略的兩個優先事項，「大國競爭」和應對氣候變化、糧食短缺、傳染病、恐怖主義等「跨國挑戰」，美國在這兩個基本戰略挑戰方面已進入「決定性的十年」。

他說：「我們認識到，在地緣政治領域，中華人民共和國是美國最重要的地緣政治挑戰。雖然這將在很大程度上在印太地區發揮作用，但也對全球構成挑戰。」

他還特別強調：「俄羅斯對烏克蘭發起戰爭、或威脅使用核武器，不能轉移拜登政府評估中國是一個更為關鍵的挑戰。」

沙利文：圖為2022年7月11日，美國國家安全顧問沙利文在白宮出席記者會。（AP）

在怎麼應對中國挑戰方面，沙利文表示美國的戰略是繼續加大國內投資確保競爭優勢，並建立最強大的國家聯盟，以發揮美國的影響力。

簡言之，拜登政府擬採取的戰略就是通過投資，確保美國立於不敗之地，然後通過強化盟友體系以放大對中國的遏制能力。

這也是中國《孫子兵法》中的一條著名戰術：「先為不可勝，以待敵之可勝」，只是美國會藉助單邊優勢與盟友體系採取更多主動進攻戰術。

值得注意的是，沙利文講話依舊是在「民主對抗威權」的陳詞濫調包裝下與中國對抗，並且還對美國調動盟邦體系遏制中國的合作對象進行了戰略分級。

沙利文說，美國將「與任何國家、包括地緣政治對手」合作共同應對挑戰，要「深化和加強與民主國家的合作」，美國已將與歐洲、印太地區國家、北約和七國集團（G7）的聯盟視為「這一戰略的核心」。

在最敏感的台灣問題上，拜登版美國國安戰略還重申了美國將堅持「一中政策」，「不支持」台灣獨立、反對任何一方單方面改變台海現狀，台海和平與穩定等立場，表示美國會支持台灣自衛，抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫的力量。

這些都是之前美國政府反覆申明過的東西，在操作層面則是另一回事。

8月7日，解放軍東部戰區按計劃，繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，轟炸機編隊貫通南北，同時雙向穿越台海。這是戰機編隊飛行。（新華社）

實際上，從特朗普時代開始，美國就已經逐漸掏空了「一中」，並且不斷向台獨發出互動信號，已經成為台海衝突的最大危險因素。

這種態勢在拜登上台不僅沒有得到緩解，反而更趨向加劇，不久前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的歷史性訪台，已經給中美關係及台海和平造成了嚴重衝擊，正在成法程序的《台灣政策法》則是另一個更危險的炸彈。

在拜登政府的中國戰略裏，台灣不僅是美國印太戰略的一員，處於遏制中國的最前線，更是直接牽制、打壓、敲詐中國的最大籌碼。只是在中國政府誓言反對分裂，完成國家統一的反介入意志下，拜登政府能達成所願嗎？拜登本人能看到那一天嗎？