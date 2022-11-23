在華盛頓的字典中　「競爭」就是「冷戰」的代名詞｜專家有話說

習近平主席和拜登（Joe Biden）總統在峇里島把手言歡，讓世界暫時鬆了一口氣。它為中美關係注入了正能量，也讓處於深淵的中美關係止跌回暖。英國《金融時報》稱，中美兩國首腦會晤本身就「非同尋常」。其重要性，在市場反應中也得到印證：會晤次日，滬指上漲1.6個百分點。



今年以來，美國對華的對抗持續升級，導致兩國關係一路走低，創下自中美建交以來的最低點。白宮推動首腦會晤，自然有其政治考量。首先，中國對佩洛西（Nancy Pelosi）竄訪的強烈反應，超乎白宮意料。作為反制措施，中國幾乎切斷了中美間的所有聯繫。相比之下，「冷戰」時期美蘇在戰略問題上依然保持經常溝通。中美走向激烈對抗，引發國際社會的擔憂。德國、法國和西班牙等美國盟友憂心仲仲，東南亞等發展中國家更是如此。基辛格曾批評拜登政府對華「無休止的對抗」。白宮需要打破中美之間的僵局，以減緩全世界的焦慮。

圖為11月14日，印尼峇里島舉行G20會議，習近平主席與美國總拜登舉行會談。（AP）

其次，在一些全球和地區性問題上，美國對我們有所求。在應對氣變、核擴散、乃至朝鮮半島等問題上，中國的合作不可或缺。沒有中國的合作，美國成功的希望渺茫。同樣重要的是，美國心裏盤算的是，如何讓中國分擔解決這些問題的成本；例如在應對氣變和緩解窮國債務方面，白宮想拉上中國，讓中國買單、承擔更多更大責任，以便美國轉嫁負擔；如此，還可造成中國不負重荷，以達到拖累中國、減緩中國前進步伐的目的。

但是，對美國有求於中國這一事實不應誇大。有些評論以會談地點來證明美國甘拜下風，就可能是過度解讀。記得1999年北約轟炸中國駐南斯拉夫使館後的中美元首首次會談，也是在江澤民主席下榻的賓館舉行的。對於會談地點的象徵性意義，白宮有時似乎沒有我們想像得那麼敏感；用我們自身的認知去判斷不同文化背景的美國人的邏輯，可能會產生較大偏差。

反之亦然。比如，我們提出中美合作可以雙贏，但美國人似乎理解不了。在西方文化裏，只能是你贏我輸或者你輸我贏。一些西方人甚至把我們提出的「雙贏」歪曲成「中國贏兩次」。

因此，白宮尋求同中國改善關係，不能簡單地看成是中國的勝利，它體現的也許只是拜登政府策略的調整。

中美首腦會晤，消除了近期中美之間衝突升級的危險。隨着兩國政府官員的緊密接觸，中美關係在短期內將有所緩和，氣氛也會得到一定的改善。某些領域的正常往來大有可能得到恢復，務實合作也將取得進展。例如，特朗普（Donald Trump）對中國產品實施的高關稅可能被部分取消，事實上這些關稅早已成為拜登政府的燙山芋。

此外，白宮希望中國繼續執行中美經貿協議中的「採購承諾」。對於美國的這種要求，中方有可能予以滿足，進而擴大對美國農產品的進口，甚至可能重啟波音飛機的採購程式等。與此同時，經過鬥爭，美國也有可能放緩封殺中國高科技計畫的推進。

圖為11月14日，印尼峇里島舉行G20會議，習近平主席與美國總拜登舉行會談。（AP）

然而，中美元首會晤不意味着兩國關係的重啟。在一些全球和地區性問題上，是否達成協議，雙方都沒有披露，外界也不得而知。在有關兩國關係的問題上，峰會似乎沒有達成太多共識，但雙方都強調保持溝通管道暢通的重要性。除此之外，中美基本各說各話。我方的呼籲和建議，比如中美新時代的相處之道，美方大都只是表示認可，沒有作出強烈回應。不過，仍有希望的是，兩國領導人把達成協議的艱巨任務留給了雙方的工作團隊。中美究竟在哪些問題上能達成協議、達成什麼樣的協定，目前對所有人而言都是未知數。

客觀來看，對於兩國關係的中短期目標，中美有着很不一樣的訴求。中國希望兩國關係重回正軌，得到健康且穩定的發展。但這恐怕只是中國單方面的美好願望。與此形成鮮明對比的是，美國的中短期目標則是，通過掌控分歧，避免激烈競爭變成衝突。也就是說，為了美國自己既定的地緣戰略目標，只要不發生衝突，關係搞壞了，也不是很要緊。

白宮對中美重歸正軌的反應相對冷淡。從根子上來看，拜登政府並不急於尋求兩國關係的全面改善和正常化，眼下更是沒有進一步發展關係的願望，滿腦子想的都是如何抗衡中國、如何阻礙中國的發展。在對這段關係的期待上，打個比方就是中美有點像鬧離婚的夫婦，一方仍想挽留，另一方則心意已決，關心的只是如何避免分手過程過於複雜。

此次會談中，還有一個值得關注的問題是中美之間建立「護欄」機制。這一機制當然有其積極意義，但我們也要警惕美方身後隱藏着的不可見人的目的。一是借制定具體規則之機，動搖乃至改變兩國之間已存的協議，修正多年來確立的原則和做法。二是給中國畫地為牢，為自己打壓中國提供最大空間的同時，限制中國反制的自由。美國在這方面可謂「經驗豐富」，冷戰期間，美國以制定行為準則為名，為蘇聯設下陷阱，讓蘇聯受害匪淺，如今再想故伎重演恐怕也沒那麼容易。

對於白宮的承諾，必須大打折扣。美國政府往往口是心非、言行不一。拜登對華有」四不一無意「的表態，但委實是此地無銀三百兩。他曾信誓旦旦聲稱美國不支持「台灣獨立」，但又屢次出爾反爾，在公開場合提及美國對台灣地區的保衛。拜登曾任美國參議院外交事務委員會主席十多年，外交經驗豐富，通曉國際安全事務；他的這些「有意無意」地表態，捅破了美國政府幾十年來奉行的「戰略模糊」政策，恐怕也非口誤這麼簡單。中方在會談中批評美國說一套做一套，其實敲打對象不是別人，正是拜登本人。

對於峰會成果及影響的評價，國內媒體普遍比外媒的調子要高一些。在中美關係前景的看法上，國內媒體持樂觀態度的偏多，有的認為「值得期待」。相較之下，基辛格近日表示，中美首腦會晤是一次「架起橋樑的努力」，成果主要體現在就「討論的方法」達成了一致，並發表了一個「一般性的聲明」。

最近出爐的美國2022年《國家安全戰略報告》把中國定義為全球唯一既有意願、又有能力重塑國際秩序的國家，是美國「最重要的地緣政治挑戰」。拜登誓言要同中國展開「強有力的競爭」，在競爭中打敗中國。

其實，在華盛頓的字典裏，「競爭」二字也就是一般人所理解的冷戰代名詞。拜登還說，今後五年是美中博弈的關鍵五年。隨着兩國實力的接近，美國對華的打壓不會放鬆；也可以預見，白宮將加快構建反華同盟，持續推進同中國在一些關鍵領域的「脫鈎」；當然，也不會放棄利用新疆、香港問題干預中國內政，派軍艦到南海和台海流竄、挑釁。

圖為11月14日，印尼峇里島舉行G20會議，習近平主席與美國總拜登舉行會談。（AP）

與此同時，華盛頓還將繼續同台當局眉來眼去。值得警惕的是，共和黨在中期選舉中捲土重來，剛執掌眾議院，就蠢蠢欲動。倘若美國國會通過所謂的「台灣政策法」，那麼中美關係勢必出現倒退。新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）曾揚言要竄訪台灣，如果步佩洛西後塵，恐怕台海、中美都不得寧靜。

如此看來，期待中美關係一路向好、直線上升，不切合實際。中美關係的下滑並沒有畫上休止符，眼下的緩和多半只是暫時的，類似抗美援朝時期的休戰。事實上，只要遏制中國崛起這個思想毒瘤沒被切掉，鬥爭將一直是中美關係的主題。中美關係惡化、緩和，然後再惡化、再緩和……周而復始，大概率是今後若干年的軌跡。山高路險，我們要把安全帶系好了。

本文作者周小明，是中国常駐日内瓦聯合國代表團原副代表，全球化智庫特邀高級研究員。

