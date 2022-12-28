疫苗民族主義不管什麼形式都成了世界抗疫最大攔路虎，是全人類的悲哀。大國之間仍在武器化和政治化疫苗。



作者：新加坡前新聞工作者、前國會議員吳俊剛



新加坡沒有疫苗民族主義，只有疫苗務實主義。對世界各國的疫苗，新加坡基本上持開放態度，由政府委任的醫療專家組負責比較不同疫苗的保護力，然後決定採購信使核糖核酸（mRNA）疫苗，為人民接種。

三年前中國武漢暴發冠病疫情後，一時之間醫療物資短缺，其他國家紛紛伸出援手。2020年1月29日，日本漢語教學考試機構HSK事務局在捐贈物資的箱子，貼上了「山川異域，風月同天」兩句偈語，不僅表達了命運與共的人道情懷，讓中國人感到無比温暖，也凸顯日本國中有人，一些學中文的人古文根底也不差。

中國的古詩詞、成語、諺語等，都是千錘百煉的文字，而且寓意深遠，短短几個字就能概括很飽滿的意思，並激起讀者的感情。後來，冠病疫情逐漸在世界其他地方擴散，基本控制疫情的中國有能力對外捐贈醫療物資，同樣也用上了諸如「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」這樣的詩句。

據說，1000多年前的唐朝時代，日本的長屋親王親政時，命人制作千件袈裟，隨遣唐使帶給中國的高僧。這些袈裟上都繡着四句偈語：「山川異域，風月同天；寄諸佛子，共結來緣」。唐朝的鑑真大師為偈語所感動，不畏艱險東渡日本弘揚佛法，為中日友好交流播下了種子，對日本影響深遠。至今，鑑真大師仍是家喻戶曉的名字；短短四句偈語（也是寄語），威力無限。

青山一道兩句則是唐朝詩人王昌齡的作品《送柴侍御》，原詩四句：「沅水通波接武岡，送君不覺有離傷。青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。」同樣是臨別寄語，雖然有別於佛子的情懷，但寓意有相似之處。

本來，大家同是地球人，就是命運共同體，本該互相幫助，一方有難，八方支援。但事實並非如此。人類從來無法做到這一點。在21世紀的今天，仍在不斷的自相殘殺，儘管已經歷20世紀兩次世界大戰。不同地方的人本已有種族、語言、文化、宗教、習俗等等隔閡，要消除這些隔閡原已困難重重，再加上政治、意識形態的人為攪和，要體會大家都是命運共同體，幾乎變得不可能。

別說和平相處，連共同抗疫也做不到。冠病被稱為「世紀之疫」，也即是人類百年一遇的大瘟疫，全球公共衛生危機。大敵當前，世界列強照理應在世界衛生組織旗幟下集合力量和智慧，共謀對策及研製疫苗，全球抗疫。但實際情況剛好相反。各大國爭先恐後研發自己的疫苗，各自為政，然後又貶低別國的疫苗，誇大自身疫苗的成效，在疫苗問世不久後，各發達國家則憑藉本身的財力，搶購和囤積疫苗。這些奇怪的舉動被稱為「疫苗民族主義」。

民族主義本來並無貶義，但用在疫苗的語境裏顯然是貶義的，指的是發達國家，或有能力研發疫苗的國家各種自私自利，由政治和利益驅動的單邊主義行徑，與國際社會共同應對疫情應有的多邊主義背道而馳。

民族主義以本民族自主為出發點，着重於維護本民族的利益和尊嚴，但盲目搞民族自豪感也是有問題的。疫苗民族主義就是如此，損人不利己。

新冠疫苗：莫德納和輝瑞的疫苗都是使用信使核糖核酸（mRNA）技術。（AP）

首先，疫苗原本應是公共產品，卻被當作一國私產，雖然在一定程度上保護了本國民眾，但卻忘了在地球村的今天，病毒傳播很容易就越過所有的國界，任何國家都不可能長久封鎖邊界，遺世獨立。任由病毒在別的地方傳播，本身最終還是要遭殃，因為世界各地的人員往來終究必須恢復，病毒也必然會隨着人流到處竄動，此起彼伏，甚至不斷變異。

第二，有能力研發疫苗的國家，雖然能給自己增添一些榮耀，自我膨脹一下，但行為上卻未必能得到人們的尊重。如果對自己的疫苗敝帚自珍，排斥其他疫苗，也會讓人反感。

疫苗民族主義，不管是什麼形式，都成了世界抗疫的最大攔路虎，是全人類的悲哀。可憐大國之間，至今仍在武器化和政治化疫苗。結果是：一、單邊主義行徑妨礙了疫苗的普及；二、民族主義情緒妨礙了疫苗技術的共享。前者導致疫苗不平等，後者則導致各種疫苗效力的參差不齊。

根據世界衛生組織的評估，所認可的各種冠病疫苗，效力確實是有很大差別，有的可以高達90%，有的則只能達到60%。這無疑導致另一個問題，就是人們心理上排斥較低效力的疫苗，不去接種。如果他們又別無選擇，自然就影響接種率。如果某地某國的疫苗效率較低，加之接種率又不足，則必然要拖慢開放國界及與冠病共存的步伐，最終遭殃的還是經濟和百姓。

像這類的疫苗民族主義，問題的關鍵是政治，不能全說是民族主義。即便要說是民族主義，也只能說是一種畸形的民族主義，因為它不僅違背了民族利益，還危害了民族利益，為的基本上只是政治人物的顏面，和民族利益扯不上關係。

疫苗民族主義的弊端其實還不止這些。有一種弊端是源自資本主義。在市場力量驅動下，資本主義可以激發創造力和革新力，但是，當資本主義發展到某個階段，出現資本集中在少數資本家手中時，就會帶來惡果。資本家的貪婪是無底洞，他們追求的是利潤最大化。在美國，無論是藥劑業，軍工業，煙草業，以至所謂第四階級的媒體業都是如此。它們被控制在少數大亨和集團手裏，這些人不只富可敵國，還能操縱政治人物，為他們的利益服務，形成所謂的富豪政治（plutocracy）。像輝瑞、莫德納等跨國製藥和生物科技公司都是此中能手。

內地許多遊客赴澳門接種疫苗。(網易)

冠病疫情暴發後，在商業利益驅動下，各國的大藥廠都想搶先推出疫苗發一筆橫財。政治人物則利用疫苗來給自己臉上貼金，把捐贈疫苗給貧窮國家說成是搞「疫苗外交」。在中美激烈競爭的背景下，疫苗也成了外交武器。

所幸，新加坡沒有疫苗民族主義，只有疫苗務實主義。對世界各國的疫苗，新加坡基本上持開放態度，由政府委任的醫療專家組負責比較不同疫苗的保護力，然後決定採購信使核糖核酸（mRNA）疫苗，為人民接種。但在疫苗民族主義驅動下，美國不採用中國疫苗，中國至今也不進口外國疫苗，直到最近才批准德國把第一批信使疫苗運往中國，供當地的德國公民接種。一些大陸人則已紛紛跑到澳門去打mRNA疫苗。

毫無疑問，這種疫苗民族主義既妨礙了各國醫療科研應有的合作，也大大限制了民眾的自由選擇，甚至妨礙疫情的控制。大家應該還記得，當新加坡開始免費為民眾接種冠病疫苗時，並不提供中國疫苗，有些人因此嘖有煩言。後來，政府終於改變決定，允許人們接種中國疫苗，問題也就迎刃而解。反正接種疫苗並非強制性，人們應有選擇的自由。但從國家角度而言，當然要做到物有所值，要買就應買效力最好的，以求達到最好的抗疫效果，何必選擇次優貨？結果證明這個決定是正確的。應付冠病疫情，務實才是正道。

本文獲聯合早報授權轉載

